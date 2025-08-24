Biên đội tiêm kích sẵn sàng bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình

Những ngày này, tất cả các lực lượng đang tất bật chuẩn bị cho kế hoạch hợp luyện, bay sơ duyệt, tổng duyệt và bay biểu diễn tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Ghi nhận của báo Tiền Phong, tại sân bay Kép (Bắc Ninh), công tác kiểm tra được diễn ra đồng loạt, trong đó bao gộp nhập thông tin, dữ liệu cho hoạt động bay tại Hà Nội.

Anh Phạm Văn Đài - chiến sĩ kỹ thuật thuộc Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết toàn bộ công tác kỹ thuật được kiểm tra chặt chẽ bao gồm hệ thống điều khiển máy bay, liên lạc....

Các máy bay được bộ phận kỹ thuật kiểm tra kỹ càng từng chi tiết và được tiếp nhiên liệu đảm bảo cho hoạt động bay của máy bay khi triển khai nhiệm vụ tại Hà Nội.

Trong khi đó, các phi công đã sẵn sàng cho nhiệm vụ trọng đại của Tổ Quốc.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng - Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, dẫn đầu đội hình máy bay "Hổ mang chúa" Su-30KM2 đã từng có màn biểu diễn mãn nhãn người xem trên bầu trời Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) trong sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thiếu tá Dương Hoàng Quỳnh - Phó phi đội trưởng huấn luyện 2, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ A80 anh cùng các đồng đội chuẩn bị tất cả những phương án, số liệu đường bay để luôn bảo đảm đúng thời gian và an toàn nhất. Các phi công tham gia bay biểu diễn đòi hỏi mỗi máy bay phải giữ được đúng cự ly tốc độ ở độ cao thấp, do đó các phi công sẽ cần thao tác chính xác trong suốt hành trình để vừa đảm bảo an toàn vừa tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt.

Trong đó, Thiếu tá Trần Văn Huy, Phi đội trưởng Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân, cho biết với nhiệm vụ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, anh cùng đồng đội đã lên kế hoạch từ rất sớm và thực hiện 13 ban bay luyện tập tại sân bay Kép.

Công tác phối hợp giữa phi công với kỹ thuật mặt đất được diễn ra để kiểm tra toàn bộ quy trình trước khi máy bay lăn ra đường băng cất cánh bay về Thủ đô.

"Chúng tôi rất háo hức cho nhiệm vụ bay ra Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Trên bầu trời Thủ Đô, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hết sức mình để biểu diễn những động tác đã được huấn luyện thành thục để cho toàn thể nhân dân và đồng bào cả nước xem", anh Huy chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Như Khoát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết Sư đoàn đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch rất cụ thể, chi tiết nhiệm vụ cho từng bộ phận, cơ quan cụ thể để thống nhất, hiệp đồng triển khai nhiệm vụ A80 đồng bộ. Lực lượng máy bay phản lực cùng với những phi công xuất sắc nhất trong Quân chủng Phòng không - Không quân đều hội tụ về sân bay Kép để tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ bay A80.

"Chúng tôi thể hiện ý chí, quyết tâm rất cao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được diễn ra an toàn nhất, đảm bảo theo đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao", Chính ủy Sư đoàn 371 chia sẻ.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng hàng chục máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải.

Dự kiến, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).