Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động nhân sự tại Thaco: Tổng giám đốc Phạm Văn Tài xin nghỉ sau hơn 20 năm gắn bó, tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp ngồi 'ghế nóng'

18-08-2025 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

Biến động nhân sự tại Thaco: Tổng giám đốc Phạm Văn Tài xin nghỉ sau hơn 20 năm gắn bó, tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp ngồi 'ghế nóng'

Ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc Thaco và ông Nguyễn Một – Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa – Truyền thông tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco. Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Bá Dương sẽ kiêm nhiệm Tổng giám đốc Thaco.

Theo Minh Quân

antt.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
thaco

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
[Chuyện gì đang xảy ra] Quả trứng gà ‘đỏng đảnh’ và ‘chàng nông dân’ gan lì Hoà Phát

[Chuyện gì đang xảy ra] Quả trứng gà ‘đỏng đảnh’ và ‘chàng nông dân’ gan lì Hoà Phát Nổi bật

Sau lùm xùm heo bệnh, đại gia Thái Lan C.P. vẫn tăng trưởng doanh thu bán thực phẩm, kiếm tổng cộng 43.000 tỷ ở Việt Nam nửa đầu năm 2025

Sau lùm xùm heo bệnh, đại gia Thái Lan C.P. vẫn tăng trưởng doanh thu bán thực phẩm, kiếm tổng cộng 43.000 tỷ ở Việt Nam nửa đầu năm 2025 Nổi bật

Thanh tra NHNN chỉ rõ một số tồn tại, vi phạm của EVN Finance (EVF) trong hoạt động cho vay

Thanh tra NHNN chỉ rõ một số tồn tại, vi phạm của EVN Finance (EVF) trong hoạt động cho vay

19:10 , 17/08/2025
Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo hàng chục tỷ đồng: Dựng công ty ma, thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân tại hội thảo

Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo hàng chục tỷ đồng: Dựng công ty ma, thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân tại hội thảo

19:07 , 17/08/2025
Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”

Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”

17:30 , 17/08/2025
EVN muốn tính khoản lỗ hơn 44.700 tỷ đồng vào giá điện: Chuyên gia khuyến cáo

EVN muốn tính khoản lỗ hơn 44.700 tỷ đồng vào giá điện: Chuyên gia khuyến cáo

13:11 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên