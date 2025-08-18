Biến động nhân sự tại Thaco: Tổng giám đốc Phạm Văn Tài xin nghỉ sau hơn 20 năm gắn bó, tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp ngồi 'ghế nóng'

Sáng ngày 16/8, trong cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động và công tác quản trị 5 tháng cuối năm, Thaco công bố bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Bảo – Tổng Giám đốc Thaco Auto, ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc Thaco Agri và ông Nguyễn Hoàng Tuệ – Tổng Giám đốc Thadico được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thaco.

Đồng thời, ông Lưu Văn Đạt tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thaco phụ trách pháp lý; ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Thaco kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Thaco.

Song song đó, Thaco cũng bổ nhiệm các lãnh đạo Ban Nghiệp vụ quản trị Thaco gồm: ông Max Sunarcia giữ chức Giám đốc Tài chính Thaco, ông Nguyễn Quang Thái giữ chức Giám đốc Ban Nhân sự Thaco.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương trao hoa tri ân Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài và Giám đốc cao cấp phụ trách VHTT Nguyễn Một

Tối cùng ngày, Thaco đã tổ chức tiệc tri ân ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc Thaco và ông Nguyễn Một – Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa – Truyền thông. Đây là những lãnh đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco trong cuối năm 2025 này.

Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương đã trao hoa, gửi lời cảm ơn và ghi nhận những cống hiến của hai ông trong suốt chặng đường gắn bó với Thaco trong suốt hơn 20 năm qua của hai ông.

Ban lãnh đạo THACO và lãnh đạo các Tập đoàn thành viên nâng ly tại tiệc gặp mặt tối ngày 16/8

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Thaco. Theo báo cáo, hiện Thaco đang được giao chủ trì nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Đây là những dự án trọng điểm của thành phố, hứa hẹn tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển công nghiệp, đô thị và giao thông liên vùng miền Trung.

Đầu tiên là dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai có quy mô trên 450 ha, tổng mức đầu tư gần 2.100 tỷ đồng. Hiện dự án đã giải phóng mặt bằng đạt khoảng 95%, công tác thi công tuyến đường N2 dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025.

Tiếp đến là dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng có quy mô 115 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.350 tỷ đồng. Hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thaco đặt mục tiêu khởi công vào tháng 9/2025 và hoàn tất hạ tầng vào năm 2027.

Công trình Luồng Cửa Lở, cầu kết nối bến Tam Hiệp – Tam Hòa và đường nối KCN Việt – Hàn với đường Võ Chí Công với tổng mức đầu tư trên 8.500 tỷ đồng (hình thức PPP – hợp đồng BT). Về tiến độ, dự án đang chờ Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn để triển khai theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, dự kiến sẽ khởi công tháng 2/2026 và đưa vào vận hành tháng 6/2027.

Song song với đó, là các dự án đô thị lớn như Khu đô thị Chu Lai có quy mô 188 ha, tổng vốn đầu tư trên 12.900 tỷ đồng; Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến giai đoạn 2 có quy mô hơn 1.000 ha, hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với kế hoạch khởi công từ năm 2026–2027.

Đáng chú ý, TP Đà Nẵng đang xúc tiến dự án tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An – Chu Lai với tổng chiều dài hơn 100 km, tổng vốn đầu tư gần 126.700 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Khi hoàn thành, tuyến chính dài hơn 94 km và tuyến phụ 6,5 km sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An chỉ còn 20 phút, và tới Chu Lai khoảng 40 phút.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị các Sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương khẩn trương giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư khác nhằm đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Chậm nhất trong tháng 10/2025 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của THACO.

Đồng thời, đề nghị THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách từ nay đến hai năm tới đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên. Tham gia đầu tư vào dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An và Đà Nẵng - Chu Lai, đây là công trình mang tính chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030.

Được biết, CTCP Tập đoàn Trường Hải là tập đoàn đa ngành, đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ sinh thái công nghiệp của thành phố Đà Nẵng. THACO hoạt động gồm 06 lĩnh vực cốt lõi: Ô tô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, đầu tư - xây dựng, thương mại - dịch vụ và logistics.