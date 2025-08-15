Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, cả nước mưa như trút

15-08-2025 - 16:55 PM | Xã hội

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, trên đất liền nước ta, mưa lớn tiếp tục bao trùm các vùng miền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay (15/8), một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Ở trạm Huyền Trân đã có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới .

Trên đất liền nước, ta, từ nay đến đêm 16/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, cả nước mưa như trút- Ảnh 1.

Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. (Ảnh minh hoạ: Minh Khang)

Ngoài ra, chiều và đêm 15/8, Tây Bắc Bộ, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác, mưa to đến rất to, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Khu vực phía Đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Trong những giờ tới, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang là những địa phương nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường sau những giờ hứng mưa như trút. Cụ thể:

Lai Châu: Bản Bo, Bum Nưa, Hua Bum, Khun Há, Lê Lợi, Mường Khoa, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pa Ủ, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Thu Lũm.

Điện Biên: Mường Pồn, Na Sang, Mường Nhà, Mường Phăng, Nà Tấu, Núa Ngam, phường Mường Lay, Phình Giàng, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình.

Lào Cai: Chấn Thịnh; Bản Hồ, Cảm Nhân, Châu Quế, Cốc Lầu, Gia Phú, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Tả Van, Thác Bà, Thượng Hà, Yên Bình.

Tuyên Quang: Đồng Tâm, Linh Hồ, Thượng Lâm; Bình An, Hàm Yên, Hồng Thái, Lâm Bình, Minh Quang, Nà Hang, Thái Sơn, Trung Hà, Yên Phú.

Từ 17/8 đến đêm 18/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 50-120 mm, có nơi trên 300 mm.


Mưa xối xả nhiều giờ, 14 tỉnh thành trên cả nước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Nguyễn Huệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9 - Xem để không bỏ lỡ Nổi bật

Ông Đoàn Bảo Châu vừa bị truy nã đặc biệt là ai?

Ông Đoàn Bảo Châu vừa bị truy nã đặc biệt là ai? Nổi bật

Tử hình Nguyễn Văn Nhu sinh năm 1995

Tử hình Nguyễn Văn Nhu sinh năm 1995

15:58 , 15/08/2025
CLIP: Quán bún vỉa hè ở Huế bị kiểm tra vì có "xô nước thần kỳ" giúp rửa bát siêu nhanh

CLIP: Quán bún vỉa hè ở Huế bị kiểm tra vì có "xô nước thần kỳ" giúp rửa bát siêu nhanh

15:56 , 15/08/2025
Cẩm nang di chuyển thuận tiện nhất tới chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Cẩm nang di chuyển thuận tiện nhất tới chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

15:38 , 15/08/2025
Thấy một phụ nữ run rẩy khi chuyển tiền cho "Võ Tuấn Kiệt", nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

Thấy một phụ nữ run rẩy khi chuyển tiền cho "Võ Tuấn Kiệt", nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

15:28 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên