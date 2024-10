"Biến" mới tại Quốc Cường Gia Lai (QCG): Cổ phiếu bất ngờ tăng trần, đã tăng hơn 40% sau hơn 2 tháng

Kết phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai đã tăng trần 6,96% lên 7.990 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh gần 1,2 triệu đơn vị.

Đây là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của QCG, với mức giá 7.990 đồng/cp, giá cổ phiếu QCG đã tăng hơn 40% so với vùng đáy hồi đầu tháng 8.

Cổ phiếu QCG ghi nhận nhiều biến động sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc công ty bị khởi tố và tạm giam hôm 19/7 để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đáng chú ý, cổ phiếu đã giảm sàn 6 phiên giảm sàn liên tiếp từ phiên 19/7 – 26/7.

Doanh nghiệp này đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường (biệt danh "Cường Đô la", sinh năm 1982) chính thức giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho mẹ là bà Như Loan.

Trở lại với việc bà Loan bị khởi tố, vào ngày 19/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Được biết, bà Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM. Sự việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (rộng hơn 6.000m2, có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước).

Tới chiều 5/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: " Bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance), Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại Việt Tín) và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu giá, trái với quy định pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần bất động sản Thịnh Vượng. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng ".

Ông Tuyên cũng cho biết, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can. Các bị can bị khởi tố về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai giảm 69% chỉ còn 65 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp chính là mảng thuỷ điện với hơn 37 tỷ đồng, mảng cao su với gần 19 tỷ đồng. Ngược lại, mảng bất động sản chỉ còn đóng góp 8,6 tỷ doanh thu trong khi cùng kỳ đóng góp 137,7 tỷ đồng.

Kết quả, Quốc Cường Gia Lai lỗ sau thuế gần 17 tỷ, lỗ ròng hơn 15 tỷ đồng.

Với kế hoạch năm 2024 doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng và lãi trước thuế 100 tỷ đồng, 6 tháng qua, công ty mới thực hiện được 5% mục tiêu doanh thu.