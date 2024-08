Quốc Cường Gia Lai chốt lời “đất vàng” chóng vánh trong 4 tháng: Thâu tóm không qua đấu giá, sang tay giá 800 tỷ cho DN liên quan Novaland

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, cơ quan công an vừa thông báo những thông tin bước đầu.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai, QCGL – mã chứng khoán QCG) có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance), Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư thương mại Việt Tín) và một số người thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu giá, trái với quy định pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần bất động sản Thịnh Vượng. Việc này gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai

THƯƠNG VỤ CHÓNG VÁNH TRONG CHƯA ĐẦY 4 THÁNG

Đáng chú ý sự tham gia mua dự án của QCGL và bán lại cho Novaland chỉ diễn ra chóng vánh trong vài tháng.

Ngày 4/8/2014, Nghị quyết HĐQT của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận quyết định cử bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai - làm người đại diện phần vốn góp 5,94 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99% trên vốn điều lệ công ty tại Công ty Phú Việt Tín.

Một tháng sau, vào ngày 10/9/2014, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục nhận chuyển nhượng 1% vốn còn lại của Công ty Phú Việt Tín từ 2 cổ đông là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa với tỷ lệ lần lượt 0,72% vốn góp và 0,28% vốn.

Sau khi nắm 100% vốn Công ty Phú Việt Tín, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng lại cổ phần doanh nghiệp này cho 2 pháp nhân và một cá nhân ngay trong tháng 9/2014. Chi tiết, ngày 3/9/2014 và ngày 11/11/2014, Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng lần lượt 0,5% vốn và 5,5% vốn Công ty Phú Việt Tín cho bà Lại Thị Hoàng Yến.

Ngày 14/11/2014, Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng 94% vốn Công ty Phú Việt Tín cho CTCP Bất động sản Thịnh Vượng (40%) và CTCP Biệt thự Thành phố (54%). Giá trị chuyển nhượng lần lượt là hơn 340 tỷ đồng và 459 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Bất động sản Thịnh Vượng do ông Bùi Đạt Chương làm đại diện pháp luật. Ông Chương cũng là đại diện cho các đơn vị khác thuộc hệ sinh thái Nova như Công ty TNHH No Va Thảo Điền, Công ty TNHH Thành phố Aqua, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38, CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình...

Sau đó, pháp nhân mới là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên (thành viên chính thức của hệ sinh thái Novaland) trở thành chủ đầu tư khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Chủ đầu tư mới đã xin thay đổi chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, đóng thêm tiền sử dụng đất và sau đó xây dựng dự án. Đến nay, Novaland đã phát triển khu đất thành dự án The Tresor. Theo thông tin từ báo giới, hiện The Tresor vẫn chưa có sổ hồng cho cư dân do cơ quan chức năng đang điều tra quá trình chuyển nhượng đất.

THE TRESOR: DỰ ÁN ĐÌNH ĐÁM 'ĐƯỢC SĂN LÙNG' CỦA NOVALAND

Về The Tresor, được biết đến là một trong những dự án đình đám của hệ sinh thái Novaland. Dự án là Khu phức hợp Căn hộ – Thương mại – Văn phòng – Dịch Vụ, được xây dựng trên tổng diện tích 6.201,6 m2. Diện tích mỗi căn hộ đa dạng từ 57,68 – 114,62 m2. Theo các trang rao bán bất động sản tại thời điểm tháng 5/2024, mức giá của dự án này rơi vào khoảng 65-70 triệu/m2.



Đây được đánh giá là con số tương đối phải chăng cho vị trí đắc địa mặt tiền của tuyến đường Bến Vân Đồn – tuyến đường khang trang nhất của khu vực quận 4. Dự án cũng nằm ngay sát cầu Mống – khu vực thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa long trọng của Tp.HCM. Nơi đây còn có giá trị lớn về đầu tư kinh tế khi là vị trí án ngữ của cửa ngõ phía Nam thành phố để đi vào trung tâm phố tài chính sầm uất của quận 1, quận 7.

Đặc biệt, The Tresor nằm trong khu quy hoạch dự án của Novaland, sát bên "2 người anh em" thuộc hệ sinh thái Novaland là Saigon Royal và Icon 56. Trong đó, Saigon Royal định vị là bất động sản hạng sang với mức giá trên 120 triệu/m2 (cập nhật theo các trang rao bán bất động sản đến tháng 5/2024).

Vị trí tốt, tiện ích đa dạng và đặc biệt phân khúc giá vừa túi tiền khiến The Tresor được "săn đón" bởi các nhà đầu tư trong ngoài nước. Hiện, theo khảo sát, phần đông dân cư The Tresor là cư dân trẻ, định vị dự án là căn hộ trẻ giữa trung tâm Sài Thành.