Biểu hiện bất thường của Bùi Đình Khánh sau khi xả súng bắn thượng úy công an

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy bắt đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 4 điều 251 Bộ luật Hình sự.

Khánh được xác định là 1 trong số các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu mà công an Quảng Ninh vây bắt rạng sáng ngày 18/4. Cơ quan điều tra xác định, Khánh có đi nhờ trên 1 chiếc xe container vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18/4/2025 tại vị trí cây xăng Phú Thái (giáp QL5B) đoạn Kim Thành, Hải Dương.

Quá trình bỏ trốn, Khánh đã bỏ lại xe ô tô bán tải trước cửa nhà ông Dương Văn V. (63 tuổi, trú phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) rồi bắt taxi công nghệ để bỏ trốn. Anh T.V.Q (SN 1988) cho biết anh là người đã chở đối tượng truy nã này vào lúc khoảng 21h30 ngày 17/4.

Đối tượng Bùi Đình Khánh cùng phương tiện và hung khí gây án - Ảnh: CA Quảng Ninh

Kể lại thời điểm đối tượng Khánh bắt xe, anh Q. cho hay, khi người này lên xe anh không nhìn mặt, chỉ biết anh ta hai tay cầm 2 cái điện thoại, xoay xoay có vẻ rất vội vã. Khánh nói chở hắn đến địa chỉ theo chỉ dẫn để người nhà ra đón. Lúc trên xe, vị khách luôn giục tài xế "chạy nhanh lên" nhưng anh Q. từ chối vì sợ vi phạm lỗi quá tốc độ.

"Khách lên xe biểu hiện rất bình thường. Khi tôi mở app và thông báo cước là 130 nghìn đồng, người này đưa cho tôi tờ 200 nghìn đồng rồi nói "anh gửi tiền, anh cảm ơn nhé, về đi". Lúc người này lên xe của tôi là 21h17 ngày 17/4", VTC News dẫn lời anh Q. nhớ lại.

Anh Q. cũng cho biết, trước khi Khánh bắt được xe taxi của anh, hắn còn bình tĩnh ở quán nước uống gần hết chai nước. Sau khi trả khách quay về thì anh Q. mới hoảng hốt nhận ra vừa chở đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Dương Văn V., cho biết, khoảng 21h ngày 17/4, khi ông đang ở trong nhà thì thấy một ô tô bán tải màu trắng lao tới đỗ trước cổng nhà. Ông chạy ra kiểm tra thì thấy người mặc áo màu đỏ vội vã rời khỏi xe rồi chạy ra quốc lộ 18. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút. Nghi ngờ có người bỏ xe để trốn kiểm tra nồng độ cồn, ông V. cùng người dân trong xóm lập tức báo tới công an địa phương đến kiểm tra.

Ngay sau đó, công an nhanh chóng đến kiểm tra, phong tỏa hiện trường và phát hiện là xe của đối tượng Khánh, bên trong ô tô bán tải có súng và lựu đạn. Lúc này ông V. mới tá hỏa biết tin đó là đối tượng truy nã rất nguy hiểm.

Sau khi biết tin Bùi Đình Khánh là đối tượng trong đường dây ma túy đang trốn truy nã, tại khu vực nhà của Khánh (ở khu 1, phường Giếng Đáy) nhiều người dân và lực lượng tổ dân phố có mặt, bàn tán về đối tượng. Người dân xung quanh cho hay, trước khi bị truy nã, Khánh từng có thời gian đi làm nhà hàng ở phường Bãi Cháy.

Đến khoảng tháng 9/2024, hàng xóm thấy Khánh chỉ ở nhà và không rõ làm việc gì cụ thể. Khi được hỏi, đối tượng nói làm nghề tự do. Đáng chú ý, cách đây khoảng một tháng, đối tượng mua một chiếc xe ô tô 5 chỗ màu trắng nhưng ít sử dụng mà thường xuyên đỗ ở ngõ gần nhà.

Thăng hàm Thiếu tá, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho sĩ quan Nguyễn Đăng Khải

Ngay trong ngày 18/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá đối với sĩ quan Nguyễn Đăng Khải (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã hi sinh trong khi truy bắt nhóm tội phạm buôn bán ma túy.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã có Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thế Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã thực hiện nghi thức truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh thực hiện nghi thức truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hiện, Bộ Công an cũng đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, vào khoảng 20h20 ngày 17/4/2025, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng cầm đầu Nguyễn Hữu Đằng khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng người Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Đối tượng Hà Quang Sơn (trái) và Hoàng Văn Đông bị bắt - Ảnh: CA Quảng Ninh

Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) tử vong, Thiếu tá Vũ Văn Hoàn bị thương.

Ngay sau đó, công an đã bắt giữ tổng cộng 4 đối tượng là Hà Thương Hải, Nguyễn Hữu Đằng và 2 đối tượng Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn (sinh năm 1994, cùng trú tại Trung Tâm 1, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ) khi đang trên đường bỏ trốn. Công an cũng thu giữ 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Trang Anh