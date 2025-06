Biểu hiện lạ của 2 tiếp viên, 5 hành khách trên máy bay

Theo thông tin ban đầu từ hãng hàng không, ít nhất 5 hành khách và 2 tiếp viên có dấu hiệu mệt mỏi trong suốt chuyến bay kéo dài hơn 9 tiếng. Tuy nhiên, theo lời kể từ nhân chứng trên chuyến bay cho biết con số có thể lên tới 11 người, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn.

Trong thông cáo gửi đến tờ Hindustan Times, đại diện Hãng hàng không Air India xác nhận: “Trên chuyến bay AI-130 khởi hành từ sân bay Heathrow, London đến Mumbai, Ấn Độ, 5 hành khách và 2 tiếp viên đã báo cáo triệu chứng chóng mặt và buồn nôn ở các giai đoạn khác nhau của chuyến bay. Đội ngũ y tế đã sẵn sàng hỗ trợ ngay khi máy bay hạ cánh”.

Chiếc Boeing 777 đã đáp an toàn tại sân bay Mumbai. Hai hành khách và hai thành viên tổ bay vẫn còn biểu hiện mệt sau khi hạ cánh đã được chuyển đến phòng y tế sân bay để theo dõi và kiểm tra thêm trước khi được xuất viện.

Nhiều hành khách và phi hành đoàn được cho là bị ngộ độc thực phẩm trên chuyến bay kéo dài 9 giờ của Air India.

Hiện hãng hàng không đã báo cáo sự việc với cơ quan quản lý hàng không và đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Một số giả thuyết ban đầu về sự cố áp suất khoang đã nhanh chóng bị loại bỏ, do không có mặt nạ dưỡng khí nào được kích hoạt trong suốt chuyến bay.

Một chuyên gia nhận định, khả năng cao nguyên nhân gây ra sự cố là do ngộ độc thực phẩm. “Các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn có thể liên quan đến tình trạng thiếu oxy, nhưng trong trường hợp này, ngộ độc thực phẩm là giả thuyết hợp lý hơn”, chuyên gia nhận định.

Đáng chú ý, phi công điều khiển chuyến bay không bị ảnh hưởng. Theo quy trình an toàn trong ngành hàng không, bữa ăn của cơ trưởng và cơ phó thường được chuẩn bị ở các khu vực bếp riêng biệt nhằm giảm nguy cơ đồng loạt bị ảnh hưởng bởi thực phẩm.

Sự cố trên xảy ra trong bối cảnh hãng hàng không Air India đang đối mặt với loạt chỉ trích về an toàn bay sau hàng loạt vụ việc đáng lo ngại. Chỉ một ngày trước đó, một chuyến bay khác của hãng từ Birmingham, Anh đến Delhi, Ấn Độ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Ri-át, Ả-rập Xê-út do bị đe dọa đánh bom giữa không trung. Vụ việc khiến hành khách hoang mang và toàn bộ chuyến bay phải kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Ngày 12/6, hãng này gặp thảm họa hàng không nghiêm trọng tại Ahmedabad khi một chuyến bay rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh, khiến 279 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, chỉ 1 người sống sót. Vụ tai nạn đã khiến 3 quan chức cấp cao của Air India bị sa thải do những sai sót mang tính hệ thống.

Hiện cơ quan chức năng và hãng hàng không vẫn đang tiếp tục điều tra toàn diện nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sự cố trong thời gian gần đây. Air India đang chịu áp lực lớn từ dư luận về việc phải cải tổ toàn diện quy trình vận hành và đảm bảo an toàn cho hành khách.