Biểu tình lan rộng tại châu Âu, khói lửa vẫn cháy bùng ở Pháp

Phần lớn các cuộc tuần hành ở Pháp diễn ra ôn hòa, nhưng đụng độ đã bùng phát tại một số thành phố; trong khi đó, biểu tình ở Đức biến thành bạo loạn, còn hàng nghìn người tại Bồ Đào Nha xuống đường phản đối dự luật nhà ở.

Bạo lực bùng phát ở một số điểm biểu tình Pháp.

Tại Pháp, các cuộc biểu tình bước sang tuần thứ ba, với sự tham gia của học sinh, sinh viên, công đoàn và một bộ phận phong trào Áo vàng. Người biểu tình phản đối giá cả leo thang, giá nhiên liệu cao, lạm phát và tình trạng thiếu nguồn lực tại trường học, bệnh viện cùng các dịch vụ công.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 320.000 người tham gia tuần hành trên toàn quốc, trong đó có 70.000 người tại Paris. Con số này thấp hơn mức 410.000 người của tuần trước và 550.000 người hôm 17/10. Sau các cuộc tuần hành tương đối yên bình trong ngày, cảnh sát chống bạo động đã giải tán những nhóm quá khích tại Paris, sử dụng hơi cay ở Lyon và Toulouse. Một số vụ căng thẳng cũng xảy ra tại Marseille.

Làn sóng phản đối bắt đầu từ học sinh, sinh viên hồi cuối tháng 9, sau đó thu hút thêm công đoàn và phong trào Áo vàng.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết lực lượng an ninh đã ngăn các nhóm quá khích tách khỏi đoàn biểu tình để đập phá, cướp bóc tại Bordeaux, Toulouse, Lyon và Marseille. Nhà chức trách tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ bạo lực trong đêm Halloween, cảnh báo một số đối tượng có thể lợi dụng mặt nạ hóa trang để che giấu danh tính khi gây rối.

Bất mãn gia tăng trong lúc chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đối mặt khó khăn tài chính, nợ công gần 120% GDP và chi phí vay tăng. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đây đã chuyển triển vọng nợ công Pháp sang tiêu cực. Theo Phòng Thương mại Pháp, thiệt hại của các nhà bán lẻ sau ba tuần bất ổn đã vượt 1 tỷ euro.

Tại Đức, hàng chục nghìn người xuống đường ở 34 thành phố theo lời kêu gọi của nhóm vận động “Gen Z regelt” (Gen Z lên tiếng), yêu cầu tăng đầu tư cho giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội, giảm chi phí sinh hoạt, đồng thời phản đối nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, biểu tình tại Frankfurt đã biến thành bạo loạn vào tối 31/10.

Những người đeo mặt nạ, trùm đầu đập phá và cướp bóc ít nhất hai cửa hàng, làm hư hại nhiều cơ sở kinh doanh khác. Cảnh sát cho biết các đối tượng còn ném bom xăng về phía lực lượng cứu hộ.

Nhà chức trách Đức nhận định phần lớn các cuộc tuần hành vẫn diễn ra hòa bình, song cảnh báo các nhóm cực đoan có thể lợi dụng phong trào.

Một số cửa hàng tại Berlin đã đóng cửa sớm và gia cố cửa kính để đề phòng bạo lực. Dù vậy, tính đại diện của phong trào cũng gây tranh luận khi nhiều tổ chức chính trị và xã hội cùng tham gia, trong khi tổ chức học sinh toàn quốc của Đức tuyên bố không liên quan.

Trong khi đó, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, hàng nghìn người tập trung ở quảng trường Rossio yêu cầu chính phủ rút dự luật nhà ở. Người biểu tình cho rằng đề xuất nới lỏng quy định trục xuất người thuê nhà và chấm dứt giới hạn giá thuê đối với hợp đồng mới sẽ khiến khủng hoảng nhà ở trầm trọng hơn. Giá nhà tại Bồ Đào Nha đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2017, còn giá thuê hợp đồng mới gần như tăng gấp đôi.

Biểu tình ở Bồ Đào Nha.

Thủ tướng Luis Montenegro bác bỏ yêu cầu rút dự luật, nhưng để ngỏ khả năng sửa đổi trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng trong những tuần tới. Các cuộc biểu tình tại Bồ Đào Nha phản ánh làn sóng bất mãn về chi phí nhà ở và sinh hoạt đang lan rộng ở nhiều nước châu Âu.