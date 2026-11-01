Thanh niên 26 tuổi đứng sau cơn sốt "chùa online", 600.000 người tràn vào "chờ tới lượt" chỉ để ngồi im không nói câu gì

Một ngôi chùa nằm giữa không gian xanh mướt của núi rừng, bên trong có tượng Phật lớn, những chiếc đệm ngồi xếp ngay ngắn và hàng chục nhân vật hoạt hình nhỏ đang chắp tay lễ Phật. Người truy cập có thể chọn cho mình một chỗ ngồi, lần tràng hạt hoặc nghe kinh. Đáng chú ý, tất cả đều diễn ra trên Internet.

Đó là trải nghiệm tại Sansa, một ngôi chùa trực tuyến đang thu hút sự chú ý của đông đảo người trẻ Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap ngày 31/10, nhà phát triển Park Jin-won (26 tuổi), người đứng sau dự án, cho biết Sansa đã đón khoảng 600.000 lượt truy cập trong 3 ngày gần nhất. Anh thừa nhận bản thân không ngờ một sản phẩm ban đầu chỉ được tạo ra để phục vụ nhu cầu cá nhân lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Park hiện đang trong quá trình tìm kiếm việc làm. Anh cho biết mình sử dụng AI và phương pháp lập trình Vibe Coding để xây dựng Sansa, sau đó giới thiệu website trên các nền tảng mạng xã hội như Threads và Instagram.

Ý tưởng xuất phát từ một nhu cầu rất đời thường. Park muốn đến chùa để nghỉ ngơi, tìm chút bình yên nhưng lại không có đủ thời gian và năng lượng để di chuyển, đặc biệt trong giai đoạn đang chuẩn bị xin việc. Vì vậy, anh quyết định tự tạo một không gian trực tuyến để có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.

Ban đầu, Sansa chỉ là một chương trình đơn giản với số lượng chỗ ngồi hạn chế. Tuy nhiên, khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, lượng người truy cập tăng nhanh chóng, khiến website rơi vào tình trạng quá tải. Thậm chí, người dùng còn phải xếp hàng chờ đến lượt vào chính điện.

Để đáp ứng nhu cầu, Park liên tục tăng số lượng đệm ngồi từ 20 lên 100, rồi 1.200 và cuối cùng là 10.000 chiếc. Anh cũng mở rộng không gian chính điện Cheongyeondang thành 100 khu vực, mỗi khu vực có sức chứa 100 người. Dù vậy, vào những khung giờ cao điểm, tất cả vẫn kín chỗ.

Sức hút của Sansa không dừng lại ở Hàn Quốc. Theo Park, website còn đón lượng lớn người truy cập từ các quốc gia châu Á có đông Phật tử. Riêng trong một đêm, có khoảng 50.000 lượt truy cập từ Đài Loan, bên cạnh lượng người dùng đáng kể tại Việt Nam và Thái Lan.

Ảnh: YNA

Chi phí vận hành máy chủ tăng cao vượt quá khả năng tự chi trả của một cá nhân. Theo đề nghị của người dùng, Park bổ sung tính năng quyên góp tiền mua gạo cúng dường, nhưng chức năng này cũng từng phải tạm ngừng do lượng truy cập vượt quá khả năng xử lý.

Dù không có nhiều tính năng phức tạp, Sansa vẫn nhận được sự hưởng ứng lớn. Một số người tìm đến vì những nhân vật tiểu hòa thượng đáng yêu mà Park thiết kế dựa trên hình ảnh đứa cháu nhỏ của mình. Những người khác đơn giản muốn trải nghiệm một dịch vụ mới lạ.

Sau khi Sansa trở nên nổi tiếng, nhiều không gian ảo khác cũng lần lượt xuất hiện, mô phỏng nhà thờ, thánh đường, hồ câu cá, phòng xông hơi hay thậm chí cả hộp đêm.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người gắn bó với Sansa dường như không chỉ nằm ở sự mới lạ. Không ít người chia sẻ rằng họ thực sự cảm nhận được sự bình yên như đang ngồi trong một ngôi chùa giữa rừng.

Trên Threads, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú: “Thực sự rất yên tĩnh và dễ chịu”, “Nhờ website này, tôi có thể nằm ở nhà và thực hiện 108 lạy để thư giãn”, hay “Cả ngày tôi ghé vào đây nhiều lần để tu tập”.

Ngay cả những người theo đạo Tin Lành hoặc Công giáo cũng tìm đến Sansa vì yêu thích bầu không khí thanh bình tại đây.

Đáng chú ý, chính người tạo ra website cũng không phải Phật tử. Park cho biết anh có những ký ức đẹp về chùa chiền từ thời thơ ấu, khi được cha mẹ đưa đi lễ chùa, cũng như những lần tham gia chương trình lưu trú tại chùa (templestay).

Theo Park, không khí cởi mở, sẵn sàng đón nhận cả những người không theo đạo của các ngôi chùa có lẽ là điều được bạn bè cùng thế hệ anh đón nhận tích cực.

“Thấy nhiều người tìm đến như vậy, tôi nghĩ có lẽ họ cũng đang mệt mỏi và kiệt sức giống mình. Họ cần một không gian để có thể nghỉ ngơi mà không cần phải nói bất cứ điều gì”, Park chia sẻ.

Sự nổi tiếng của Sansa cũng được cho là có mối liên hệ với làn sóng Phật giáo trẻ trung tại Hàn Quốc, thường được gọi bằng những thuật ngữ như “Hip Buddhism” hay “Buddhism Core”.

Giáo sư Seong Hae-young thuộc Khoa Nghiên cứu Tôn giáo, Đại học Quốc gia Seoul, nhận định Phật giáo đang nhận được sự hưởng ứng từ giới trẻ bởi cách tiếp cận trực diện với những khó khăn trong cuộc sống.

Theo ông, trong bối cảnh tương lai nhiều bất định và người trẻ phải đối mặt với không ít áp lực, Phật giáo đưa ra một thông điệp khá gần gũi: Cuộc sống vốn có khổ đau, nhưng mỗi người có thể tìm cách giải quyết những khổ đau ấy thông qua sự thấu hiểu của chính mình.

Giáo sư Seong cũng cho rằng nhiều người muốn tìm đến cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống thường nhật hoặc trải nghiệm sự thiêng liêng khi bước vào không gian tôn giáo, nhưng lại không thoải mái với việc phải tiếp nhận những niềm tin một cách tuyệt đối.

Trong khi đó, Phật giáo với tính cá nhân tương đối cao có thể tạo được sức hút riêng. Điều này không đồng nghĩa những người tìm đến các không gian như Sansa sẽ trở thành Phật tử hay thực sự đến chùa. Họ có thể tận hưởng trải nghiệm ấy trong một môi trường trực tuyến, nơi tính ẩn danh được bảo đảm.

Có lẽ, điều đặc biệt nhất ở Sansa không nằm ở công nghệ hay những tính năng mà một nhà phát triển trẻ có thể tạo ra bằng AI. Đó là việc một không gian không có những cuộc trò chuyện, không yêu cầu người dùng thể hiện bản thân, lại có thể trở thành điểm dừng chân của hàng trăm nghìn người đang tìm kiếm một khoảng lặng giữa cuộc sống nhiều áp lực.