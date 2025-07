Biểu tượng nhan sắc Việt một thời có con gái cực tài giỏi, ghi dấu ấn ở quốc tế: Nhìn cách cô nuôi dạy mới thấy tầm nhìn xa!

NSND Trà Giang sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, từng nổi tiếng với những bộ phim đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc nội, quốc tế như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội.

Sở hữu đôi mắt to tròn, có hồn, sóng mũi cao và mái tóc đen dài óng ả như suối, nữ nghệ sĩ một thời được mệnh danh là "Biểu tượng nhan sắc Việt", "biểu tượng nhan sắc vượt thời gian", “đôi mắt đẹp nhất màn ảnh Việt”,...

Ngoài đời, NSND Trà Giang kết hôn với cố Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bích Ngọc. Ông mất năm 1999, từng đảm nhận vị trí Phó giám đốc Nhạc viện TPHCM. Hai vợ chồng NSND Trà Giang có với nhau một cô con gái tên Bích Trà.

Vẻ đẹp thời trẻ của NSND Trà Giang

Hiện tại Bích Trà là nghệ sĩ piano nổi tiếng, đạt được nhiều thành tựu quốc tế. Được biết, con gái của NSND Trà Giang là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam có được hợp đồng ghi âm độc tấu với Naxos, một trong những hãng thu âm hàng đầu thế giới. 3 đĩa CD độc tấu của cô được Naxos phát hành toàn cầu từ cuối năm 2011 giúp cô phát huy được tài năng qua nhiều cuộc thi và được ghi nhận tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

Không chỉ vậy, Bích Trà còn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2002 và là người Việt Nam đầu tiên đã được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện âm nhạc Hoàng gia, Anh) cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Thành công hiện tại của nữ nghệ sĩ piano ít nhiều nhờ vào cách nuôi dạy của người mẹ nổi tiếng.

Nghệ sĩ piano Bích Trà

Nhận ra tiềm năng và sẵn sàng cho con đi du học xa từ nhỏ để phát triển bản thân

Ít ai biết rằng, khởi điểm của NSND Trà Giang không phải là con đường diễn xuất. Năm 1959, nữ nghệ sĩ thi đậu trường múa nhưng sau đó lại theo đuổi con đường điện ảnh theo lời khuyên của bố vì phù hợp hơn. Sau này, bố chị đã ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho con trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Sau này, chị cũng như bố mình, sớm nhận ra được đam mê nghệ thuật của con cái và ủng hộ con hết mực. Dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc chị phải sống xa con đằng đẵng.

Được biết, nghệ sĩ piano Bích Trà hồi nhỏ học rất giỏi môn Văn, các môn tự nhiên cũng giỏi. Những kỳ nghỉ hè, tâm lý học sinh là muốn ngày hè kéo dài để còn được vui chơi thỏa thích, thế nhưng Bích Trà lại thấy sốt ruột vì nghỉ hè lâu quá!

Lúc đó, NSND Trà Giang nhận ra con gái mình thực sự đam mê nghệ thuật ngay từ khi còn đi học. Lên 5 tuổi, Bích Trà đã ngồi trước cây đàn Piano bố mẹ dành dụm mua về. Nhưng, Bích Trà lại nói: “Bố có nghề của bố, mẹ có nghề của mẹ, con cũng sẽ có nghề của con...”.

Tuy nghe con nói vậy, nhưng NSND Trà Giang hiểu những đam mê của con gái mình, biết con mình có năng khiếu gì, nên đã kiên trì định hướng cho Bích Trà ngay từ lúc còn nhỏ. Năm 14 tuổi, Bích Trà được chọn đi du học ở Nga, sau đó nhận học bổng du học tại Anh và tốt nghiệp năm 1999.

Về phần NSND Trà Giang, chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ sỹ, qua trong hai cuộc chiến tranh gian khổ, hơn 10 tuổi đã phải theo bố mẹ tập kết ra Bắc nên mỗi lần phải xa con chị thấm thía nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Có lần xa con, nữ nghệ sĩ nhớ nhung đến trào nước mắt, tưởng như đứ ruột.

"Thế nhưng vì sự nghiệp, vì tương lai của con nên năm cháu Bích Trà mới 14 tuổi, vợ chồng tôi đã quyết định cho con gái du học", NSND Trà Giang từng tâm sự. Sau này, Bích Trà cũng chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí rằng, chị rất yêu mẹ của mình vì "mẹ cho tôi sự tự do để tự đi bằng đôi chân của mình".