Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BIG nộp hồ sơ chia cổ tức 12%, kiện toàn Hội Đồng Quản Trị

Ánh Dương | 10-05-2026 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

BIG nộp hồ sơ chia cổ tức 12%, kiện toàn Hội Đồng Quản Trị

CTCP Đầu tư Big Group Holdings (Mã: BIG) vừa chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ tức với tổng tỷ lệ 12%. Đồng thời, doanh nghiệp cũng công bố cơ cấu Hội đồng Quản trị mới gồm 5 thành viên, đánh dấu bước chuẩn bị then chốt cho lộ trình niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2026.

Hoàn tất quyền lợi cho cổ đông trong quý 2

Theo thông tin mới nhất, Big Group Holdings đã nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ tức với tổng tỷ lệ 12%. Trong đó, cơ cấu chi trả bao gồm 2% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt quyền sẽ nhận được 20.000 đồng tiền mặt và 10 cổ phiếu thưởng.

Việc kết hợp giữa cổ tức tiền mặt và cổ phiếu được giới phân tích đánh giá là bước đi hài hòa: một mặt đảm bảo quyền lợi trực tiếp cho nhà đầu tư, mặt khác giúp doanh nghiệp giữ lại nguồn lực tài chính để phục vụ các dự án bất động sản trọng điểm. Theo dự kiến, hoạt động chi trả cổ tức này sẽ được hoàn thành ngay trong quý 2/2026.

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo chuẩn quản trị hiện đại

Cùng với kế hoạch tài chính, BIG cũng chính thức công bố danh sách Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên. Điểm nhấn trong lần thay đổi nhân sự này là sự phân định rõ ràng giữa vai trò điều hành và giám sát độc lập, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị khắt khe của một doanh nghiệp niêm yết lớn.

Bộ máy điều hành cốt lõi gồm những gương mặt thực chiến đã gắn bó và đưa BIG bứt phá trong thời gian qua: Ông Võ Phi Nhật Huy: Chủ tịch HĐQT, Ông Kiều Văn Khoa: Phó Chủ tịch HĐQT, Bà Trần Thị Mưa Thao: Tổng Giám đốc.

BIG nộp hồ sơ chia cổ tức 12%, kiện toàn Hội Đồng Quản Trị- Ảnh 1.

BIG kiện toàn năm thành viên Hội Đồng Quản Trị cho kế hoạch niêm yết HOSE

Đáng chú ý, để tăng cường tính minh bạch và bảo vệ lợi ích cổ đông, HĐQT của BIG có sự góp mặt của hai thành viên độc lập đảm nhiệm vị trí tại Ủy ban Kiểm toán. Cụ thể, ông Võ Thuận Hòa giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và ông Trần Nhật Đức là thành viên Ủy ban. Sự xuất hiện của các thành viên độc lập giàu kinh nghiệm trong vai trò kiểm soát nội bộ là bước đi chiến lược nhằm chuyên nghiệp hóa hệ thống quản trị theo mô hình các công ty đại chúng tiêu biểu trên sàn HOSE.

Quý bản lề cho hành trình chuyển sàn

Đại diện Big Group Holdings cho biết, quý 2/2026 được xác định là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho chiến lược phát triển dài hạn. Việc nộp hồ sơ chia cổ tức và kiện toàn HĐQT không chỉ đơn thuần là các nghiệp vụ định kỳ, mà là những mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Sau những kết quả kinh doanh ấn tượng đầu năm 2026 với lợi nhuận tăng 650% so với cùng kỳ, việc chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tiềm lực tài chính lẫn bộ máy con người trong quý 2 được kỳ vọng sẽ tạo đà vững chắc để BIG chinh phục những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn cuối năm 2026, khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TBS Land hợp tác AVI Realty phân phối giỏ hàng đợt 2 Green Skyline

TBS Land hợp tác AVI Realty phân phối giỏ hàng đợt 2 Green Skyline Nổi bật

Smartphone xa xỉ dần trở thành “dấu hiệu nhận diện” của giới doanh nhân

Smartphone xa xỉ dần trở thành “dấu hiệu nhận diện” của giới doanh nhân Nổi bật

Hiện tượng Thanh Thúy “cứu” Trùm Sò: Khi người đứng sau bước ra tuyến đầu để bảo vệ đồng đội

Hiện tượng Thanh Thúy “cứu” Trùm Sò: Khi người đứng sau bước ra tuyến đầu để bảo vệ đồng đội

13:30 , 09/05/2026
Sinh nhật 20 năm Viettel Store “Mua là có quà” với hàng loạt ưu đãi bùng nổ

Sinh nhật 20 năm Viettel Store “Mua là có quà” với hàng loạt ưu đãi bùng nổ

18:00 , 08/05/2026
Đăng Quang Watch giảm giá tới 30% – Săn đồng hồ chính hãng ngay

Đăng Quang Watch giảm giá tới 30% – Săn đồng hồ chính hãng ngay

17:00 , 08/05/2026
Máy co màng tại siêu thị Hải Minh được đánh giá cao - Vì sao?

Máy co màng tại siêu thị Hải Minh được đánh giá cao - Vì sao?

17:00 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên