BIG nộp hồ sơ chia cổ tức 12%, kiện toàn Hội Đồng Quản Trị

Hoàn tất quyền lợi cho cổ đông trong quý 2

Theo thông tin mới nhất, Big Group Holdings đã nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ tức với tổng tỷ lệ 12%. Trong đó, cơ cấu chi trả bao gồm 2% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt quyền sẽ nhận được 20.000 đồng tiền mặt và 10 cổ phiếu thưởng.

Việc kết hợp giữa cổ tức tiền mặt và cổ phiếu được giới phân tích đánh giá là bước đi hài hòa: một mặt đảm bảo quyền lợi trực tiếp cho nhà đầu tư, mặt khác giúp doanh nghiệp giữ lại nguồn lực tài chính để phục vụ các dự án bất động sản trọng điểm. Theo dự kiến, hoạt động chi trả cổ tức này sẽ được hoàn thành ngay trong quý 2/2026.

Kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo chuẩn quản trị hiện đại

Cùng với kế hoạch tài chính, BIG cũng chính thức công bố danh sách Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên. Điểm nhấn trong lần thay đổi nhân sự này là sự phân định rõ ràng giữa vai trò điều hành và giám sát độc lập, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị khắt khe của một doanh nghiệp niêm yết lớn.

Bộ máy điều hành cốt lõi gồm những gương mặt thực chiến đã gắn bó và đưa BIG bứt phá trong thời gian qua: Ông Võ Phi Nhật Huy: Chủ tịch HĐQT, Ông Kiều Văn Khoa: Phó Chủ tịch HĐQT, Bà Trần Thị Mưa Thao: Tổng Giám đốc.

BIG kiện toàn năm thành viên Hội Đồng Quản Trị cho kế hoạch niêm yết HOSE

Đáng chú ý, để tăng cường tính minh bạch và bảo vệ lợi ích cổ đông, HĐQT của BIG có sự góp mặt của hai thành viên độc lập đảm nhiệm vị trí tại Ủy ban Kiểm toán. Cụ thể, ông Võ Thuận Hòa giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và ông Trần Nhật Đức là thành viên Ủy ban. Sự xuất hiện của các thành viên độc lập giàu kinh nghiệm trong vai trò kiểm soát nội bộ là bước đi chiến lược nhằm chuyên nghiệp hóa hệ thống quản trị theo mô hình các công ty đại chúng tiêu biểu trên sàn HOSE.

Quý bản lề cho hành trình chuyển sàn

Đại diện Big Group Holdings cho biết, quý 2/2026 được xác định là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho chiến lược phát triển dài hạn. Việc nộp hồ sơ chia cổ tức và kiện toàn HĐQT không chỉ đơn thuần là các nghiệp vụ định kỳ, mà là những mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Sau những kết quả kinh doanh ấn tượng đầu năm 2026 với lợi nhuận tăng 650% so với cùng kỳ, việc chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tiềm lực tài chính lẫn bộ máy con người trong quý 2 được kỳ vọng sẽ tạo đà vững chắc để BIG chinh phục những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn cuối năm 2026, khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.