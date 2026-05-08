Sinh nhật 20 năm Viettel Store “Mua là có quà” với hàng loạt ưu đãi bùng nổ

Điểm nhấn đầu tiên trong chuỗi hoạt động là chương trình tặng quà doorgift với thông điệp đơn giản nhưng đầy hấp dẫn "Mua là có quà". Cụ thể, khách hàng có hóa đơn từ 5 triệu đồng sẽ được tặng ngay củ sạc nhanh USB Vivumax Q30 18W.

Chương trình áp dụng từ ngày 01/05 đến 31/05/2026 và có thể kết thúc sớm nếu hết quà. Đây được xem là ưu đãi thiết thực, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, đồng thời gia tăng giá trị cho mỗi đơn hàng công nghệ.

Một trong những hoạt động nổi bật nhất dịp này là minigame trực tuyến "Mở Bất Ngờ – Quà Rực Rỡ" trên landing page chính thức của Viettel Store. Chỉ cần mua sắm từ 500.000 đồng, khách hàng đã có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với hàng trăm phần quà công nghệ giá trị.

Cơ cấu giải thưởng đặc biệt ấn tượng với giải thưởng lớn nhất là điện thoại iPhone 17 Pro Max 256GB trị giá lên tới 36.790.000 đồng. Bên cạnh đó là hàng loạt sản phẩm phụ kiện công nghệ "siêu hot" như đồng hồ Apple Watch SE 3, máy tính bảng Honor Pad X8a, tai nghe không dây AirPods 4 cùng rất nhiều thiết bị công nghệ và phụ kiện hiện đại khác.

Mỗi hóa đơn 500.000 đồng tương ứng với 1 lượt mở quà, khách hàng có thể tích lũy nhiều lượt để tăng cơ hội trúng thưởng. Kết quả được hiển thị ngay sau khi mở quà trên hệ thống, đảm bảo minh bạch và nhanh chóng.

Không dừng lại ở đó, Viettel Store còn triển khai chương trình quay số trúng thưởng với phần quà là phiếu mua sắm trị giá 20 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống, bao gồm thiết bị công nghệ, sim số, bảo hiểm và nhiều dịch vụ khác. Thời gian diễn ra từ ngày 06/05 đến 30/06/2026, mang đến cơ hội tiếp cận những phần thưởng có giá trị cao, góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm.

Song song với các hoạt động trúng thưởng, Viettel Store còn tung ra loạt chương trình flash sale "khủng" được tổ chức từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần. Đây là cơ hội để khách hàng sở hữu các sản phẩm công nghệ với mức giá ưu đãi sâu, được đánh giá là "rẻ nhất từ trước đến nay".

Đặc biệt, các phiên livestream bán hàng diễn ra vào thứ 6 hàng tuần trên fanpage Viettel Store cũng hứa hẹn mang đến nhiều deal độc quyền, quà tặng kèm hấp dẫn và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, Viettel Store đã khẳng định vị thế là một trong những hệ thống bán lẻ công nghệ uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chuỗi chương trình ưu đãi lần này không chỉ là hoạt động kỷ niệm mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới hàng triệu khách hàng đã đồng hành.

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, quà tặng giá trị và cơ hội trúng thưởng lớn, chương trình "Sinh nhật 20 rực rỡ – Mua là có quà" được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mua sắm sôi động trong thời gian tới.

Khách hàng có thể cập nhật thông tin chi tiết và tham gia chương trình tại website chính thức của Viettel Store hoặc liên hệ tổng đài 1800.8123 để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà và sở hữu những sản phẩm công nghệ chất lượng với mức giá tốt nhất.