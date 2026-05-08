Shinec khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1: Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh tại Lào Cai

Sáng 7/5, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp Lào Cai (thuộc hệ sinh thái Shinec) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Cụm công nghiệp (CCN) Thống Nhất 1 tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và đông đảo đối tác, nhà đầu tư. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc hình thành mô hình sản xuất bền vững và thu hút dòng vốn đầu tư xuyên biên giới tại khu vực cửa ngõ phía Bắc.

Tầm nhìn sinh thái và chuẩn mực ESG toàn cầu

Dự án CCN Thống Nhất 1 có quy mô 74,95 ha với tổng mức đầu tư 860 tỷ đồng. Điểm khác biệt cốt lõi của dự án nằm ở định hướng phát triển theo mô hình CCN sinh thái, tích hợp chặt chẽ các tiêu chuẩn Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) ngay từ khâu quy hoạch tổng thể.

Chia sẻ về dự án này, ông Phạm Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai cho biết: "Dự án CCN Thống Nhất 1 được định hướng thu hút các ngành chế biến nông - lâm sản, thực phẩm, dược liệu; sản xuất nội thất, đồ gỗ; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phụ trợ; cơ khí, điện tử, điện lạnh; may mặc - những ngành phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, có giá trị gia tăng cao và sử dụng nhiều lao động địa phương. Khi đi vào vận hành từ Quý I/2027, CCN này sẽ tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã Gia Phú và các địa phương lân cận".

Ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ khởi công Dự án CCN Thống Nhất 1

Đánh giá về dự án này, ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai cho biết: "CCN Thống Nhất 1 không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng, mà là điểm khởi đầu cho một hệ sinh thái công nghiệp – logistics mới theo hướng xanh và bền vững của tỉnh. Việc hoàn thiện 100% công tác giải phóng mặt bằng trước khi khởi công là một nỗ lực lớn, cam kết của tỉnh Lào Cai nhằm tạo đà cho dự án về đích đúng tiến độ".

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, việc khởi công dự án diễn ra ngay sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư Dự án vào ngày 6/5 với sự tham dự của Chính quyền các huyện thuộc tỉnh Vân Nam – Trung Quốc và khoảng hơn 100 doanh nghiệp, đối tác Trung Quốc thể hiện rõ định hướng nhất quán của tỉnh: "Vừa khẩn trương xây dựng hạ tầng, vừa chủ động mời gọi các nhà đầu tư có chất lượng, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường vào đầu tư tại CCN".

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Đơn vị thi công tập trung cao độ, quyết liệt trong tổ chức triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, mỹ thuật công trình. Nhân dân trong khu vực tiếp tục ủng hộ, phối hợp để dự án triển khai thuận lợi.

Ông Ngô Hạnh Phúc khẳng định, tỉnh Lào Cai cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thu hút các dự án chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và trân trọng mời gọi các nhà đầu tư trong nước, quốc tế đến với Lào Cai để cùng khai thác lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế. Đồng thời, cùng tham gia vào hệ sinh thái công nghiệp - logistics - thương mại xuyên biên giới đang hình thành, cùng đồng hành trên hành trình phát triển xanh, hài hòa và bền vững.

Cam kết từ đơn vị đạt giải Vàng ESG toàn cầu

Kế thừa kinh nghiệm thành công từ KCN Nam Cầu Kiền – mô hình vừa giúp Shinec vinh dự đạt Giải Vàng ESG toàn cầu năm 2026, ông Phạm Quốc Việt khẳng định: "Chúng tôi cam kết không chỉ xây dựng hạ tầng, mà là thiết lập một hệ sinh thái công nghiệp tuần hoàn ngay từ đầu tại Lào Cai. Dự án có quy mô 75 ha, nhưng chúng tôi kiên định dành tới 13% diện tích cho cây xanh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ với công suất vượt trội: hệ thống xử lý nước thải 2.000 m³/ngày đêm, cấp nước 25.000 m³/ngày đêm và trạm điện 252 MVA. Đây là nền tảng cốt lõi để dự án vận hành theo tiêu chuẩn ESG và đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các nhà đầu tư quốc tế. Mô hình phát triển của CCN Thống Nhất 1 sẽ được phát triển theo mô hình KCN sinh thái Nam Cầu Kiền của chúng tôi tại Hải Phòng và đây cũng là 1 trong 12 khu công nghiệp và CCN được Shinec trên cả nước với quy mô gần

2.000 ha".

Ông Phạm Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai phát biểu tại lễ khởi công Dự án CCN Thống Nhất 1

"Chúng tôi cam kết ưu tiên đào tạo và tuyển dụng lao động địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động. Thu hút các nhà đầu tư có chất lượng, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn theo đúng định hướng của tỉnh Lào Cai. Đồng thời, đảm bảo tiến độ lấp đầy dự án theo đúng cam kết trong Giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời chú trọng chất lượng lấp đầy, không chạy theo số lượng", ông Phạm Quốc Việt khẳng định.

Lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam và Chủ đầu tư Dự án CCN Thống Nhất 1

Lễ kí kết hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp Lào Cai và Công ty CP NCK Land

Được biết, tại lễ khởi công, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam (Công ty TNHH Công nghệ nông nghiệp Hồng Phi – Khu thí điểm tự do Vân Nam; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Hải Hà Khẩu; Công ty TNHH Thương mại điện tử xuyên biên giới MUABAY; Công ty CP HUASHUO Việt Nam) và Chủ đầu tư. Đây là bước khởi đầu quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài, hiệu quả và cùng phát triển trong tương lai.

Ngoài ký kết hợp tác với các doanh nghiệp đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Chủ đầu tư còn thực hiện ký kết với Công ty CP NCK Land để thực hiện các hoạt động, dịch vụ xúc tiến đầu tư vào dự án CCN Thống Nhất 1.