Xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp sinh thái đầu tiên tại tỉnh Lào Cai

Chiều 6/5/2026, tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp Lào Cai đã phối hợp cùng tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp (CCN) Thống Nhất 1- CCN sinh thái đầu tiên tại Lào Cai. Hội nghị đã thu hút hơn 100 nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm tới dự án tới tham gia và tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái công nghiệp xanh tại địa phương.

Mang mô hình KCN sinh thái đạt chuẩn quốc tế đến Lào Cai

Dự án CCN Thống Nhất 1 với quy mô gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hợn 860 tỷ đồng được định hướng phát triển theo mô hình CCN tập trung, gắn với nhu cầu phát triển sản xuất, logistics và công nghiệp hỗ trợ đang gia tăng mạnh tại địa phương. Với triết lý: "Kinh doanh trên đất, trả lại cho đất", dự án dành tới 13% diện tích cho mảng xanh và hệ thống hạ tầng tuần hoàn.

Dự án do Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp Lào Cai làm chủ đầu tư là kết quả hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Shinec (Shinec) và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT – một đối tác chiến lược toàn diện của Shinec trên thị trường bất động sản công nghiệp. Ngày 9/4 vừa qua, Công ty IFT đã khởi công Dự án KCN Phúc Yên với diện tích hơn 111 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Shinec chia sẻ:"Tháng 4/2026, SHINEC vinh dự nhận Giải Vàng ESG toàn cầu tại Thái Lan. Chúng tôi đem nguyên bản mô hình KCN sinh thái Nam Cầu Kiền đến Lào Cai để khẳng định rằng: Công nghiệp xanh không chỉ là xu thế, mà là tiêu chuẩn bắt buộc để doanh nghiệp Việt Nam tiến ra thế giới".

Theo lộ trình, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày khởi công. Từ năm 2027, CCN sẽ đi vào vận hành, với lộ trình lấp đầy nhanh, trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp – logistics xanh và bền vững đang hình thành tại Lào Cai.

Với định hướng phát triển theo mô hình sinh thái – tuần hoàn – ESG (Môi trường – Xã hội - Quản trị), CCN Thống Nhất 1 được kỳ vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư có chất lượng, hình thành hệ sinh thái công nghiệp – logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lào Cai.

Đánh giá về dự án này, ông Nguyễn Đình Chiến – Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "CCN Thống Nhất 1 là một cơ hội đầu tư cụ thể, sẵn sàng và có tính khả thi cao, với lợi thế đặc biệt là đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư có thể triển khai dự án trong thời gian ngắn nhất".

Tạo sức hút lớn cho nhà đầu tư

Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Việt Nam, có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ giao thương quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành. Đồng thời, là đầu mối của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trong khuôn khổ hợp tác "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" giữa hai nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu duy trì sôi động với tổng giá trị xuất nhập khẩu, trao đổi mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025 tỉnh đạt 9,5 tỷ USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 5,06 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,5 tỷ USD, các loại hình khác (TNTX, chuyển khẩu, quá cảnh…) đạt 1,95 tỷ USD - một minh chứng sinh động cho dòng chảy hàng hóa liên tục và tiềm năng to lớn của thương mại, logistics xuyên biên giới giữa hai bên.

Hệ thống hạ tầng kết nối của tỉnh Lào Cai đang được đầu tư đồng bộ, có sức lan tỏa vùng. Tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được Chính phủ Việt Nam triển khai sẽ kết nối thông suốt mạng lưới đường sắt giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN, Cảng hàng không Sa Pa, cầu biên giới Bản Vược, các tuyến đường kết nối các tỉnh Tây Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai cùng nhiều dự án nâng cấp quốc lộ trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ - tạo nên một mạng lưới hạ tầng đa phương thức "đường bộ - đường sắt - đường hàng không - đường thuỷ" hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thương quốc tế.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 7 khu công nghiệp và 21 CCN đang hoạt động, định hướng mở rộng mạnh trong thời gian tới. Điều này cho thấy, tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị sẵn một nền tảng vững chắc về năng lượng, nhân lực và hạ tầng để đón nhận các dự án quy mô lớn, đặc biệt là công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ.

Việc dự án CCN Thống Nhất 1 được triển khai tại tỉnh Lào Cai - là nơi đang hội tụ nhiều lợi thế nổi bật, không chỉ ở tiềm năng, mà đã được chuyển hoá thành động lực tăng trưởng, đã giúp dự án có sức hút rất lớn với các nhà đầu tư.

Đánh giá về lợi thế đặc biệt của dự án này, ông Nguyễn Đình Chiến cho biết: "Đây là lợi thế hiếm có để các nhà đầu tư từ Vân Nam và các tỉnh của Trung Quốc tổ chức sản xuất tại Lào Cai, tận dụng nguồn nguyên liệu nông - lâm sản phong phú của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đồng thời thuận tiện tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, ASEAN và xuất khẩu trở lại thị trường Trung Quốc".

Cũng theo ông Nguyễn Đình Chiến, trong những năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kết nối kinh tế – thương mại – logistics quan trọng của khu vực phía Bắc. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng trưởng 8,14%, nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, cho thấy nền tảng phát triển ổn định và dư địa tăng trưởng lớn. Dự án CCN Thống Nhất 1 được triển khai tại xã Gia Phú, có vị trí đặc biệt thuận lợi khi nằm tiếp giáp tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, kết nối trực tiếp với Cửa khẩu quốc tế Kim Thành chỉ trong vòng chưa đầy một giờ ô tô, từ đó kết nối thông suốt với mạng lưới đường cao tốc của tỉnh Vân Nam và các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc.

Còn ông Điền Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Ứng cử viên Huyện trưởng Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu cho biết, hội nghị xúc tiến đầu tư CCN Thống Nhất 1 không chỉ là một khởi đầu mới cho sự hợp tác công nghiệp sâu rộng giữa hai địa phương, mà còn là cơ hội vàng để các doanh nghiệp vượt biên giới tìm kiếm cơ hội, chiếm lĩnh thị trường.

Ở góc độ doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Lào Cai, ông Âu Dương Bân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Diệu Thái Khu thương mại tự do Hồng Hà cho biết: "Chúng tôi không chỉ mời doanh nghiệp đến "tham quan", mà còn dựa vào CCN Thống Nhất 1 – một nền tảng chất lượng cao, để cung cấp cho doanh nghiệp Trung Quốc dịch vụ "trọn gói" ngay khi triển khai, bao gồm tư vấn chính sách, chọn địa điểm nhà xưởng, đến thủ tục hải quan và logistics, qua đó biến những thỏa thuận trên giấy tờ thành dự án đầu tư cụ thể".