AMY GRUPO kỷ niệm hành trình 10 năm kiến tạo hệ sinh thái vật liệu

Cột mốc 10 năm và nền tảng tăng trưởng của AMY GRUPO

Được thành lập trên nền tảng doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng, AMY GRUPO từng bước trở thành hệ sinh thái giải pháp toàn diện, bao gồm các dòng sản phẩm gạch, sàn, ngói và tường. Doanh nghiệp hiện đạt tổng công suất 83,2 triệu m² mỗi năm, với hệ thống hơn 150 showroom tại 34 tỉnh thành và mở rộng xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sản phẩm của thương hiệu hiện diện trong hơn 150 công trình cao cấp quy mô lớn trên toàn quốc, với hệ thống sản xuất được đầu tư theo hướng hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, CE, SASO, BSCI, FloorScore.

Những nỗ lực này đã góp phần định vị AMY GRUPO là một trong những đơn vị Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, được ghi nhận qua các giải thưởng trong nước và quốc tế như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, International Design Awards (IDA), Luxury Lifestyle Awards,...

Chung kết và Lễ trao giải AMY Design Awards 2025 – Bệ phóng cho thế hệ sáng tạo

Chung kết AMY Design Awards 2025 là điểm nhấn trong chiến lược phát triển hệ sinh thái của AMY GRUPO, hướng tới kết nối, đồng hành và nuôi dưỡng thế hệ kiến trúc sư, nhà thiết kế trẻ. Sân chơi giúp AMY củng cố vị thế thương hiệu, thúc đẩy đổi mới, hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ trong thiết kế – sản xuất.

Với chủ đề "L.I.F.E ON", ADA 2025 truyền cảm hứng về không gian sống thẩm mỹ, bền vững và giàu trải nghiệm. Cuộc thi thu hút đông đảo kiến trúc sư, nhà thiết kế và sinh viên trên toàn quốc, với tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng. 40 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn, với 10 đội tiến vào chung kết, tạo nên một sân chơi chuyên môn quy mô, được tổ chức bài bản cùng sự đồng hành của các chuyên gia uy tín.

ADA 2025 là nền tảng kết nối AMY GRUPO với cộng đồng thiết kế trên toàn quốc, thúc đẩy giao lưu, chia sẻ và ứng dụng thực tiễn, góp phần lan tỏa xu hướng thiết kế bền vững, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng dài hạn của ngành.

Triển lãm "Journey Beyond Boundaries": Trái tim trải nghiệm của sự kiện

Được thiết kế như một không gian đa tầng, liền mạch với những câu chuyện và chủ đề riêng, triển lãm "Journey Beyond Boundaries" giới thiệu năng lực sản xuất, hệ sản phẩm và định hướng phát triển của AMY GRUPO. Triển lãm trưng bày các bộ sưu tập vật liệu mới, kết hợp công nghệ trình chiếu nhằm mang lại trải nghiệm trực quan.

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực giới thiệu Bộ sưu tập Đá Thiêu Kết 2026, được phát triển theo triết lý "Nurture Vibe – Dưỡng chất cho không gian". Tại đây, công nghệ 3D Mapping và trình chiếu immersive được ứng dụng nhằm tái hiện vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu trong nhiều bối cảnh khác nhau, mang đến trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc.

Lễ kỷ niệm 10 năm: Tôn vinh con người – Lan tỏa giá trị

Không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại hành trình đã qua, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập AMY GRUPO còn đánh dấu bước chuyển mình chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng và kiến trúc.

Được dàn dựng với chủ đề "Crescendo: Vươn tầm vị thế – Lan tỏa thành công", sân khấu lễ kỷ niệm kết hợp giữa những công nghệ trình chiếu hiện đại, tái hiện hành trình phát triển của AMY GRUPO qua từng giai đoạn. Thông qua đó, chương trình không chỉ truyền tải thông điệp về vai trò của con người và đối tác như nền tảng cho sự phát triển bền vững, mà còn hướng tới việc truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo trên hành trình kiến tạo giá trị.