Hơn 91 triệu cổ phiếu của Tập đoàn CNCTech chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 6/5/2026

Việc cổ phiếu CNCTech được đưa lên sàn UPCoM đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình minh bạch hóa hoạt động, chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp và mở rộng kênh huy động vốn dài hạn của Tập đoàn trên thị trường vốn Việt Nam.

Khối lượng đăng ký giao dịch tương ứng với 100% vốn điều lệ 916 tỷ đồng; giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Đỗ Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phát biểu chúc mừng sự kiện

CNCTech là tập đoàn công nghiệp với ba trụ cột: công nghệ sản xuất (cơ khí chính xác, khuôn mẫu, ép nhựa, kim loại tấm, điện tử, tự động hóa), giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics.

Hệ thống nhà máy sản xuất đặt tại Hà Nội, Phú Thọ, TP.HCM, cung cấp cho các ngành điện tử, bán dẫn, ô tô, hàng không, thiết bị công nghiệp, phục vụ khách hàng nội địa, FDI và xuất khẩu tới hơn 35 quốc gia; đồng thời phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút FDI chất lượng cao và cung cấp dịch vụ logistics từ lưu kho, kho ngoại quan, vận tải, thông quan đến thương mại điện tử.

Việc cổ phiếu CLI chính thức giao dịch trên sàn UPCoM là bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn. CNCTech cam kết theo đuổi các chuẩn mực quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng thời tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, con người và hệ sinh thái sản xuất – hạ tầng – logistics, nhằm mang lại giá trị bền vững cho cổ đông và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Tập đoàn liên tục mở rộng quy mô, đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và được ghi nhận trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để CNCTech theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, gắn kết giữa hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp.

Năm 2025, CNCTech ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.211,8 tỷ đồng, tăng 35,1% so với năm 2024. Tổng tài sản đạt 7.399 tỷ đồng (tăng 19,05%), vốn chủ sở hữu đạt 2.280 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ duy trì ở mức 916 tỷ đồng, tiếp tục củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong năm 2026, CLI đặt kế hoạch doanh thu 2.650 tỷ đồng, tăng 16.23%, lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng tăng trưởng 31,84% so với thực hiện trong năm 2025. Ngoài ra, doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục chuyển sang niêm yết tại HOSE theo đúng quy định và điều kiện niêm yết.