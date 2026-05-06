LaSoong - Nền tảng số chính thức đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026

Việc nền tảng số LaSoong đưa vào vận hành đánh dấu mốc lần đầu có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ một chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.

LaSoong được phát triển như một hệ sinh thái thống nhất, số hóa mọi hoạt động gắn với Hoa hậu Việt Nam 2026, các tính năng sẽ được triển khai theo lộ trình thống nhất, hướng tới trải nghiệm liền mạch hơn cho thí sinh, khán giả, đối tác và Ban Tổ chức. Trong giai đoạn đầu, nền tảng tập trung vào các nhóm chức năng thiết thực như: tuyển sinh trực tuyến, bình chọn chính thức, bán vé điện tử, kiểm soát check-in bằng mã QR, tích hợp nội dung số và quản trị dữ liệu phục vụ vận hành.

Đối với Ban Tổ chức và các đối tác đồng hành, LaSoong không chỉ là một công cụ hỗ trợ triển khai sự kiện, mà còn là nền tảng giúp chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng khả năng kết nối với khán giả và từng bước hình thành lớp dữ liệu giữ chân khách hàng. Đây cũng là định hướng mà TPI theo đuổi khi phát triển LaSoong: không dừng ở xử lý từng tác vụ riêng lẻ, mà xây dựng một hạ tầng tăng trưởng dài hạn cho lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật – Di sản.

Đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong sẽ góp phần kết nối nhiều điểm chạm quan trọng của người dùng trên môi trường số, từ tiếp cận thông tin, tham gia tương tác, mua vé, tham dự sự kiện đến tích lũy quyền lợi và kết nối hệ sinh thái. Cách tiếp cận này hướng tới việc giúp mỗi chiến dịch truyền thông, mỗi sự kiện và mỗi giao dịch không kết thúc sau một lần tổ chức, mà có thể tiếp tục tạo ra giá trị cho Ban Tổ chức, đối tác đồng hành và cộng đồng người dùng.

Song song với vai trò phục vụ Hoa hậu Việt Nam 2026, LaSoong được phát triển trở thành một nền tảng số dành cho các hoạt động thuộc lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật – Di sản, với khả năng mở rộng sang các mô hình linh hoạt như: bán vé sự kiện, bán vé tham quan, bình chọn tương tác, quản lý check-in, thương mại nội dung, chương trình điểm thưởng và các chiến dịch giữ chân khách hàng.

Khi công nghệ được "may đo" theo nhu cầu sẽ góp phần thúc đẩy giá trị văn hóa được lan tỏa sâu hơn, đo lường minh bạch hơn và vận hành hiệu quả hơn, các chương trình văn hóa lớn của Việt Nam sẽ có thêm một nền tảng mới đồng hành hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Với LaSoong, TPI mong muốn đóng góp vào mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa bằng một giải pháp thực tiễn, có khả năng triển khai thật, tạo giao dịch thật, giữ dữ liệu thật và hỗ trợ hình thành mối liên kết dài hạn hơn giữa Ban Tổ chức, đối tác và công chúng.

TPI kỳ vọng LaSoong sẽ trở thành một trong những nền tảng số góp phần thúc đẩy đổi mới trong cách tổ chức, vận hành và thương mại hóa các hoạt động Văn hóa – Nghệ thuật – Di sản tại Việt Nam.