Rue Miche Annual Runway 2026 - PULSE chính thức diễn ra

Không đơn thuần là một runway, chương trình được định hình như một môi trường nơi thời trang, âm nhạc và nghệ thuật thị giác vận hành trong cùng một cấu trúc, tạo nên một trải nghiệm liền mạch và giàu tính cảm nhận.

Lấy cảm hứng từ PULSE – NHỊP ĐẬP (Tạm dịch), toàn bộ chương trình được kiến tạo như một dòng chuyển động liên tục của năng lượng sáng tạo, dẫn dắt khán giả qua hai chương RHYTHM và SURGE — hai trạng thái đối lập nhưng bổ trợ, phản ánh cách thời trang tồn tại giữa sự tiết chế và bùng nổ, giữa nội tại và sự lan tỏa trong bối cảnh đương đại.

Với PULSE, Rue Miche tiếp tục phát triển mô hình runway như một nền tảng kết nối đa chiều, nơi các thương hiệu không chỉ trình diễn mà còn được đặt trong một hệ sinh thái chung, với định hướng dài hạn trong việc dựng một cấu trúc phát triển bền vững cho các thương hiệu thiết kế Việt.

Brand Line-Up: Hai tinh thần thiết kế và những lát cắt thẩm mỹ trên sàn runway

Chapter I – RHYTHM: Nhịp điệu nội tại

Chương I mở ra với tiết tấu chậm và giàu chiều sâu, nơi WHITE ANT, MARBLE ROSE, VICTIM OF THE PRIME, LA SOL và FORTYTHREE mang đến những diễn giải xoay quanh sự tinh giản, cấu trúc và tính cân bằng.

Chapter II – SURGE: Năng lượng bứt phá

Nếu RHYTHM là sự giữ lại, SURGE là sự giải phóng.

Chương II quy tụ LIDER, BUNNY HILL CONCEPT, BEUTER, STRESSMAMA, RAKKIU và T-REDX × ELENA NGN, đại diện cho những hướng tiếp cận giàu tính thử nghiệm và biểu đạt.

Tại đây, thời trang trở nên trực diện hơn — với nhịp trình diễn nhanh, dày và cường độ cao hơn, tạo nên một cao trào thị giác rõ rệt.

Dưới sự dẫn dắt của Siêu mẫu Tuyết Lan trong vai trò Catwalk Director, chuyển động trên runway được xử lý như một lớp ngôn ngữ độc lập — nơi mỗi bước đi không chỉ hòa vào nhịp chung mà còn truyền tải tiết tấu và sắc thái riêng của từng thương hiệu.

Sự hiện diện của khách mời và mạng lưới quốc tế

Sự kiện quy tụ hơn 400 khách mời, bao gồm các nhà thiết kế, buyer, nghệ sĩ, stylist và những cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng sáng tạo.

Khách mời trong nước có sự góp mặt của: Nhóm nhạc UPRIZE, Thảo Nhi Lê, Naomi, 16Typh, DEC AO, Mỹ Anh, Tú Hảo, Lâm Minh, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Lý Thành Cơ, An Phương, Hà My, Tracey Bùi, Huang Long,...

Khách mời quốc tế và đại diện media khu vực bao gồm: Vogue Philippines, L’Officiel Thailand, Esquire Thailand, cùng Nicco Mendoza (Gen Z Magazine), Á Hậu Mook Karnruethai Tassabut và các cá nhân trong hệ sinh thái sáng tạo như Nicole Law, Ida, Aiden, Yuuno.

Sự hiện diện này góp phần đặt PULSE vào một bối cảnh rộng hơn, nơi thời trang Việt Nam được nhìn nhận trong tương quan khu vực và quốc tế.phản ánh mức độ quan tâm ngày càng rõ nét đối với thời trang thiết kế Việt Nam.

Hệ sinh thái đối tác và trải nghiệm đa tầng

Đồng hành cùng chương trình, các đối tác OMO, Hennessy, Marriott Bonvoy, Le Méridien Saigon, Yeshi Taiwanese Kitchen và Green SM góp phần mở rộng trải nghiệm vượt khỏi sàn diễn.

Từ hương thơm, ẩm thực đến hành trình di chuyển, mỗi yếu tố trở thành một lớp trải nghiệm riêng, góp phần định hình PULSE như một sự kiện đa giác quan. Các điểm chạm này không hoạt động độc lập mà được tích hợp vào tổng thể, giúp thời trang được cảm nhận qua nhiều phương diện.

Tổng kết

Với 11 thương hiệu tham gia, PULSE không được định hình như một chuỗi trình diễn riêng lẻ, mà như một cấu trúc tập thể, nơi các ngôn ngữ thiết kế cùng tồn tại trong một hệ quy chiếu chung. Vượt khỏi khuôn khổ của một sự kiện trình diễn, PULSE tiếp tục định hình một mô hình nơi runway trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi giá trị thương mại. Thông qua hệ sinh thái của Rue Miche, các bộ sưu tập không dừng lại ở việc xuất hiện trên sàn diễn mà tiếp tục được phát triển trong môi trường bán lẻ, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và đi vào hệ thống phân phối. Điều này tạo ra một hệ thống phân phối rõ ràng, nơi độ nhận diện thương hiệu được chuyển hóa thành cơ hội thương mại cụ thể.

Nếu ORBIT thiết lập quỹ đạo, PULSE kích hoạt chuyển động — nơi năng lượng không dừng lại ở khoảnh khắc trình diễn mà tiếp tục lan tỏa qua các kết nối phía sau.

Nhà tài trợ và đối tác

Official Sponsor: OMO Matic + Pure

Hospitality & Experience Partner: Marriott Bonvoy - Le Méridien Saigon

Beverage Sponsor Partner: Hennessy

Food Sponsor Partner: Yeshi

Transportation Partner: GREEN SM