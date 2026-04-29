AI 1Office: Tự động hóa vận hành doanh nghiệp

Khi AI trở thành hạ tầng, không còn là lợi thế

Việt Nam đang ở điểm chuyển tiếp: không còn là giai đoạn khám phá nhưng chưa đạt đến mức vận hành quy mô thực sự. Trong giai đoạn 2023 - 2024, AI trong doanh nghiệp chủ yếu xoay quanh việc hỗ trợ con người, chatbot trả lời khách hàng, công cụ tạo nội dung, AI hỗ trợ lập trình. Nó hoạt động theo yêu cầu, phản hồi khi được hỏi và dừng lại khi tương tác kết thúc.

Từ năm 2025 trở đi, một hướng tiếp cận mới bắt đầu rõ ràng hơn: Agentic AI - AI không chỉ phản hồi mà chủ động thực hiện công việc. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn đang gặp phải một nghịch lý: càng triển khai nhiều công cụ AI, dữ liệu càng phân mảnh hơn. Mỗi phòng ban một hệ thống, mỗi hệ thống một nguồn dữ liệu riêng, quyết định quản trị vẫn chủ yếu dựa trên cảm tính thay vì được dẫn dắt bởi dữ liệu thực.

Câu hỏi đúng không còn là "chọn AI nào", mà là "dùng AI như thế nào để xây nền tảng vận hành tự động, dữ liệu thống nhất nhằm hỗ trợ ra quyết định chính xác."

Chiến lược AI của 1Office: Khi mọi tác vụ vận hành đều có thể tự động hóa

Sau hơn 10 năm vận hành cùng 6.000 doanh nghiệp và 500.000 người dùng, 1Office đúc kết một quan sát: bài toán của doanh nghiệp Việt không phải thiếu phần mềm mà là thiếu một nền tảng đủ linh hoạt để quy trình vận hành được chuẩn hóa, dữ liệu được thống nhất và AI có đủ ngữ cảnh để hoạt động có ý nghĩa.

Đó là lý do 1Office chuyển mình sang nền tảng tự động hóa vận hành, cho phép doanh nghiệp tự kiến tạo giải pháp bằng No-code và AI, thay vì phụ thuộc vào phần mềm đóng gói cố định. Đây không phải thêm tính năng mới mà là thay đổi căn bản cách tạo ra giá trị: từ "bán ngôi nhà hoàn chỉnh" sang "trao khả năng để doanh nghiệp tự xây ngôi nhà như họ mong muốn."

Ông Lê Việt Thắng - Founder & CEO 1Office tại sự kiện 1Office Next | Sự kiện ra mắt nền tảng tự động hóa vận hành bởi AI và No-code

Nền tảng tự động hóa vận hành 1Office được xây dựng trên hai trụ cột:

1. No-code Platform - Nền tảng để kiến tạo

Doanh nghiệp tự thiết kế quy trình, xây ứng dụng nội bộ, tùy chỉnh sâu theo đặc thù riêng mà không cần viết code và không phụ thuộc vào vendor. Tốc độ triển khai tăng gấp 10 lần. Khi quy trình được xây trên No-code Platform, dữ liệu vận hành hàng ngày mới có thể được thu thập nhất quán - đó là điều kiện tiên quyết để AI có ngữ cảnh hoạt động đúng.

No-code "hỗ trợ đào tạo" nhân sự doanh nghiệp trở thành "builder" tự chủ - làm chủ hệ thống từ bên trong, không phụ thuộc vendor. Marketplace module cho phép khách hàng và đối tác cùng xây và chia sẻ module - biến 1Office từ nhà cung cấp thành nền tảng nơi cộng đồng cùng kiến tạo giá trị.

2. AI Platform - Cộng sự số trong vận hành

Khác với các công cụ AI đứng ngoài quy trình và chờ được hỏi, các AI Agent của 1Office được gắn chặt với dữ liệu vận hành nội bộ. Chúng hoạt động như những cộng sự số làm việc liên tục, chủ động phân tích, cảnh báo và đề xuất hành động dựa trên dữ liệu của chính doanh nghiệp đó. Các dịch vụ bao gồm: 1AI Dashboard, 1AI Monitor, 1AI Process, 1AI Meeting, 1AI Salary, 1AI Talent, 1AI Performance và 1AI Assistant.

Cộng sự số trong vận hành thực tế

Điểm phân biệt AI tool và AI Agent nằm ở một chỗ duy nhất: tool đứng ngoài quy trình, agent sống bên trong. Các AI Agent của 1Office chủ động theo dõi chỉ số vận hành và cảnh báo bất thường trước khi lãnh đạo nhận ra, phân tích hiệu suất quy trình và chỉ ra chính xác bước nào đang gây chậm trễ, tự động hóa tính lương và các nghiệp vụ nhân sự định kỳ, hỗ trợ tuyển dụng và đánh giá hiệu suất dựa trên dữ liệu thực, tổng hợp nội dung cuộc họp và tạo task theo dõi tự động.

Toàn bộ hoạt động trên một nền dữ liệu thống nhất, CEO nhìn thấy toàn cảnh doanh nghiệp theo thời gian thực, không qua lớp báo cáo trung gian nào.

"Đối với các giải pháp AI First, con người chỉ đặt đề bài. Các AI Agent xử lý toàn bộ công việc để thực thi đề bài đó. Con người là người cuối cùng ra quyết định. AI không thay CEO, nó chỉ giúp CEO ra quyết định chính xác hơn, dựa trên dữ liệu thực," ông Lê Việt Thắng, Founder & CEO 1Office chia sẻ.

Nền tảng toàn diện vận hành thực chiến theo đặc thù từng ngành

Sản xuất & phân phối: Quy trình phê duyệt mua hàng thường đi qua 3–5 cấp xét duyệt và mất từ 3–5 ngày làm việc. Sau khi chuẩn hóa quy trình bằng No-code Platform và kết nối với AI Monitor để giám sát tự động, thời gian phê duyệt rút xuống dưới 6 giờ, lãnh đạo phê duyệt trực tiếp trên điện thoại, không cần vào văn phòng. Thay đổi không đến từ việc AI "thông minh hơn" mà đến từ việc nền vận hành được xây đúng, dữ liệu ở đúng chỗ và AI có đủ ngữ cảnh để vận hành có ý nghĩa.

Thương mại dịch vụ: Dữ liệu khách hàng phân mảnh trên nhiều kênh khiến đội sales không có bức tranh đầy đủ khi tiếp cận. AI Dashboard hợp nhất toàn bộ dữ liệu tương tác, giúp đội ngũ kinh doanh ra quyết định dựa trên dữ liệu thực thay vì cảm tính.

Tài chính - Ngân hàng: Yêu cầu bảo mật và tùy chỉnh sâu theo quy định riêng của ngành. No-code Platform cho phép xây quy trình nghiệp vụ đặc thù mà không cần phát triển từ đầu, đảm bảo bảo mật đáp ứng yêu cầu cấp tập đoàn.

Vai trò mới của con người trong kỷ nguyên AI

Sự dịch chuyển của 1Office không chỉ thay đổi công nghệ mà thay đổi căn bản cách con người làm việc trong doanh nghiệp. Khi AI Agent đảm nhận các tác vụ nặng về dữ liệu, quy trình và phân tích, con người được giải phóng để tập trung vào những công việc AI không thể thay thế: chiến lược, sáng tạo và các quyết định mang tính định hướng.

Ba loại vai trò mới đang được định hình trong mô hình mới:

Builder - nhân sự nội bộ tự xây ứng dụng và thiết kế quy trình trên No-code Platform, không phụ thuộc vào đội IT hay vendor ngoài. 1Office đào tạo doanh nghiệp trở thành "builder" tự chủ qua No-code Training Center.

AI B2B Consultant - thế hệ tư vấn không bán tính năng phần mềm, mà đồng hành tư vấn bài toán vận hành và cùng khách hàng xây giải pháp gắn chặt với đặc thù riêng của từng doanh nghiệp.

Marketplace Creator - khách hàng và đối tác cùng tạo module trên Marketplace, đóng góp vào hệ sinh thái nền tảng và nhận lại giá trị từ cộng đồng.

Kết quả cuối cùng: doanh nghiệp tăng trưởng mà không cần mở rộng nhân sự tương ứng, lợi thế cạnh tranh căn bản trong bối cảnh chi phí nhân sự và áp lực năng suất ngày càng tăng.

Tương lai doanh nghiệp Việt: Chủ động vận hành, chủ động kiến tạo

2026 không phải năm 1Office bổ sung thêm vài tính năng mới mà là năm nền tảng chuyển mình để có thể tạo ra hàng trăm giải pháp khác nhau, phục vụ hàng trăm mô hình vận hành khác nhau. Từ phần mềm tốt thành nền tảng không giới hạn, đó là hành trình mà 1Office đang đặt cược, vì doanh nghiệp Việt xứng đáng được vận hành đúng như CEO tưởng tượng.