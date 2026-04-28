Lite X phát triển hạ tầng kết nối, thúc đẩy phân phối bảo hiểm số tại Việt Nam

Người dùng ngày nay không chỉ dừng lại ở việc chuyển tiền hay thanh toán, mà còn kỳ vọng có thể thực hiện nhiều nhu cầu tài chính khác trên cùng một nền tảng.

Trong xu hướng đó, bảo hiểm được xem là một mảnh ghép quan trọng. Tuy nhiên, việc đưa bảo hiểm lên nền tảng số vẫn còn nhiều rào cản, từ hạ tầng công nghệ phân mảnh, quy trình vận hành phức tạp đến trải nghiệm người dùng chưa thực sự liền mạch.

Khoảng trống trong bài toán phân phối bảo hiểm số

Trên thực tế, mô hình phân phối bảo hiểm truyền thống vẫn phụ thuộc nhiều vào tư vấn viên và quy trình thủ công. Khi chuyển sang môi trường số, cách tiếp cận này bộc lộ nhiều hạn chế: sản phẩm phức tạp khó hiểu, giá thành cao, chưa phù hợp với hành vi người dùng hiện đại, thời gian đưa một sản phẩm lên môi trường số kéo dài từ 3-4 tháng, khó mở rộng quy mô và tối ưu nguôn lực.

Trong khi đó, các ngân hàng, ví điện tử và nền tảng số lại sở hữu lợi thế lớn về tệp khách hàng và tần suất tương tác. Tuy nhiên, để đưa bảo hiểm trở thành một phần của hệ sinh thái này, cần có một bộ giải pháp tổng thể từ việc thiết kế sản phẩm, hành trình bán hàng và bồi thường nhanh chóng thuận tiện, đặc biệt là lớp hạ tầng công nghệ đủ linh hoạt để kết nối các bên và đảm bảo vận hành xuyên suốt.

Lite X - Lớp hạ tầng kết nối và bộ giải pháp tổng thể cho bảo hiểm số

Trong bối cảnh đó, Lite X định vị mình là một công ty công nghệ bảo hiểm (InsurTech) tập trung vào việc xây dựng bộ giải pháp tổng thể từ thiết kế sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và hạ tầng kỹ thuật số kết nối giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và các kênh phân phối như ngân hàng, ví điện tử và sàn thương mại điện tử.

Các sản phẩm bảo hiểm được phát triển và triển khai trên nền tảng công nghệ, hướng tới đa dạng nhu cầu của người dùng

Lite X tập trung giải quyết "điểm nghẽn" của hệ thống bằng cách số hóa và đóng gói toàn bộ vòng đời của một hợp đồng bảo hiểm – từ tư vấn thiết kế sản phẩm, định danh khách hàng, lựa chọn sản phẩm, thanh toán cho đến xử lý bồi thường.

Cách tiếp cận này giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi lên ít nhất gấp 5 lần và rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, chỉ còn 3-4 tuần thay vì 3-4 tháng để đưa 1 sản phẩm bảo hiểm lên kênh số, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác tích hợp bảo hiểm vào hệ sinh thái sẵn có một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Ba trụ cột vận hành của Lite X

Để hiện thực hóa mô hình này, Lite X xây dựng nền tảng công nghệ dựa trên ba trụ cột chính:

API mở - dễ dàng tích hợp cho mọi hệ thống:

Lite X cung cấp hệ thống API mở với khả năng kết nối nhanh chóng đến các hệ thống như CRM, Core Banking, Mobile App, giúp các đối tác có thể triển khai sản phẩm bảo hiểm như một phần mở rộng tự nhiên trong hệ sinh thái số của mình. Đặc biệt, hệ thống API của Lite X tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, giúp doanh nghiệp yên tâm trong việc bảo vệ dữ liệu khách hàng và vận hành ổn định.

Ứng dụng AI và phân tích dữ liệu nâng cao

Lite X tích hợp công nghệ AI và phân tích dữ liệu để hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, từ đó tăng hiệu quả chuyển đổi. Thông qua việc phân tích hành vi người dùng, hệ thống có thể gợi ý các gói bảo hiểm phù hợp nhất, giúp khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Ví dụ, khi khách hàng thực hiện giao dịch hoặc thanh toán, hệ thống có thể gợi ý các gói bảo hiểm tích hợp phù hợp ngay trong luồng thao tác, giúp tăng khả năng tiếp cận mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Nền tảng quản lý tập trung:

Bên cạnh công nghệ lõi, Lite X cũng phát triển hệ thống quản trị và báo cáo thông minh, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh, phân tích hiệu quả bán hàng, và kiểm soát toàn bộ hoạt động bảo hiểm theo thời gian thực. Các báo cáo đa chiều, trực quan giúp nhà quản trị ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Lợi ích đối với ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng số

Việc tích hợp bảo hiểm vào hệ sinh thái số đang mang lại nhiều thay đổi trong cách các tổ chức tài chính khai thác giá trị từ tệp khách hàng hiện hữu.

Trước hết, bảo hiểm góp phần gia tăng đáng kể nguồn thu phí về cho ngân hàng. Trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát, nhiều ngân hàng đang tìm kiếm nguồn thu ngoài lãi. Bảo hiểm trên kênh số đang chứng minh như một hướng đi hiệu quả. Các sản phẩm bảo hiểm có mức phí nhỏ, dễ tiếp cận – như bảo hiểm giao dịch, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm du lịch… – đang được nhiều ngân hàng triển khai trực tiếp trên ứng dụng, qua đó gia tăng doanh thu trên mỗi khách hàng mà không làm thay đổi hành vi sử dụng. Tại thị trường Việt Nam đã có một số Ngân hàng và nền tảng số đã ghi nhận doanh thu từ bảo hiểm lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm thông qua kênh số.

Bên cạnh đó, nền tảng số cho phép mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ở quy mô lớn. Thay vì phụ thuộc vào kênh tư vấn truyền thống, bảo hiểm có thể được phân phối trực tiếp tới hàng triệu người dùng. Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng như MB Bank, VietinBank, SeaBank… đã triển khai các sản phẩm bảo hiểm ngay trên ứng dụng, cho phép khách hàng đăng ký chỉ trong vài thao tác. Tương tự, các nền tảng như Grab, Xanh SM, MoMo hay Shopee cũng cho thấy khả năng phân phối bảo hiểm thông qua hành vi giao dịch hàng ngày.

Giải pháp tích hợp bảo hiểm giúp tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ và bộ giải pháp số hóa trọn gói cũng giúp tối ưu chi phí thông qua việc rút ngắn thời gian triển khai, tiết kiệm nguồn lực, tăng tốc ra mắt thị trường do đó nhanh chóng phát triển quy mô sản phẩm và tạo ra lợi nhuận.

Các giải pháp của Lite X không chỉ giúp các Công ty Bảo hiểm và Đối tác bán tăng doanh số bán hàng, mà còn giảm thời gian giải quyết bồi thường và hỗ trợ các công tác quản trị hiệu quả.

LiteX hướng tới phổ cập bảo hiểm trên nền tảng số

Sự kết hợp giữa ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng công nghệ đang từng bước thay đổi cách bảo hiểm tiếp cận người dùng. Thay vì là một sản phẩm riêng lẻ, bảo hiểm có thể trở thành một phần của trải nghiệm số, xuất hiện đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu. Người dùng không cần chuyển sang nền tảng khác hay thực hiện quy trình đăng ký phức tạp, mà có thể tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính ngay trong nền tảng chính đang được sử dụng.

Với định hướng xây dựng hạ tầng kết nối và thúc đẩy triển khai ở quy mô lớn, Lite X đang góp phần đưa bảo hiểm đến gần hơn với số đông người dùng tại Việt Nam – theo hướng nhanh hơn, thuận tiện hơn và phù hợp hơn với hành vi trong môi trường số.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, những nền tảng có khả năng kết nối, triển khai nhanh và mở rộng hệ sinh thái như LiteX sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối và gia tăng trải nghiệm trên nền tảng số.