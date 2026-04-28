Vì sao phân phối quyết định niềm tin người mua trong thị trường nhân sâm?

Theo Statista, quy mô thị trường thực phẩm bổ sung tại Việt Nam có thể đạt hơn 2,4 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng khoảng 8–10% mỗi năm.

Sự phát triển nhanh của thị trường cũng kéo theo một vấn đề mới: người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là sản phẩm đáng tin cậy.

Đặc biệt, trong bối cảnh các kênh mua hàng ngày càng đa dạng như hàng xách tay hoặc thương mại điện tử, nhiều người tiêu dùng bắt đầu bày tỏ sự lo ngại về tính xác thực của sản phẩm. Không ít trường hợp hàng hóa không rõ nguồn gốc, thiếu giấy tờ hoặc khó truy xuất đã khiến niềm tin vào các kênh này giảm dần.

Đặc biệt với các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe như nhân sâm, linh chi hay đông trùng hạ thảo, yếu tố nguồn gốc và hệ thống phân phối đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn sản phẩm.

Hệ thống phân phối rộng giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc rõ ràng.

Khi thị trường phát triển nhanh hơn nhận thức

Sự bùng nổ của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khiến thị trường trở nên phong phú, nhưng đồng thời cũng khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn khi lựa chọn.

Theo Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam (VAFF), số lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành trên thị trường đã tăng mạnh trong hơn một thập kỷ qua, với hàng nghìn sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau.

Trong bối cảnh đó, phần lớn người tiêu dùng không có đủ kiến thức chuyên môn để đánh giá chất lượng từng sản phẩm. Vì vậy, quyết định mua hàng thường dựa trên những yếu tố dễ nhận biết hơn như: mức độ phổ biến của thương hiệu, nơi sản phẩm được bán, sự quen thuộc của hệ thống phân phối…

Nói cách khác, trong ngành chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm – họ đang mua niềm tin từ nơi sản phẩm được bán ra.

Vì sao hệ thống phân phối lại quan trọng?

Trong ngành thực phẩm chăm sóc sức khỏe, hệ thống phân phối không chỉ là mạng lưới bán hàng, mà còn liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm.

Một hệ thống phân phối ổn định cho thấy doanh nghiệp có khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, từ nhập khẩu, kiểm nghiệm đến lưu thông sản phẩm trên thị trường.

Đặc biệt với các sản phẩm nhập khẩu như nhân sâm Hàn Quốc, các yếu tố như nhập khẩu chính ngạch, công bố sản phẩm, kiểm nghiệm chất lượng và tem phụ tiếng Việt đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm được kiểm soát theo quy định.

Ngoài ra, hóa đơn VAT và khả năng truy xuất nguồn gốc cũng giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi lựa chọn.

Ngược lại, với những sản phẩm không đi qua hệ thống phân phối rõ ràng, người tiêu dùng gần như không có cơ sở để kiểm chứng chất lượng, cũng như không có đơn vị chịu trách nhiệm khi xảy ra vấn đề.

Xu hướng tiêu dùng mới: ưu tiên sản phẩm có hệ thống phân phối rõ ràng

Một xu hướng đáng chú ý trong vài năm gần đây là sự thay đổi trong cách người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Theo Euromonitor, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động (preventive health) đang gia tăng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong xu hướng này, các yếu tố như nguồn gốc sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng và hệ thống phân phối ngày càng được coi trọng.

Thực tế cho thấy, nhiều người tiêu dùng hiện nay đã chuyển từ việc mua hàng xách tay hoặc qua các kênh online không kiểm soát sang lựa chọn các điểm bán chính thức như nhà thuốc, cửa hàng chuyên doanh, đại lý ủy quyền hoặc hệ thống phân phối có thương hiệu rõ ràng.

Những điểm bán này thường có quy trình kiểm soát sản phẩm rõ ràng và đội ngũ tư vấn giúp người tiêu dùng hiểu rõ cách sử dụng.

Nhân sâm Hàn Quốc là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhiều người tiêu dùng quan tâm tại Việt Nam.

Khi niềm tin được xây dựng từ hệ thống

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn xây dựng hệ thống phân phối như một cách để củng cố niềm tin của khách hàng.

Trong ngành nhân sâm, việc phát triển mạng lưới đại lý rộng khắp giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng thông qua những kênh bán hàng đáng tin cậy hơn.

Hệ thống cửa hàng và đại lý giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Tại Việt Nam, thương hiệu DKG (Daedong Korea Ginseng) – thành lập năm 2002 tại Geumsan (Hàn Quốc), nổi bật với các sản phẩm hồng sâm, linh chi và đông trùng hạ thảo, với hệ thống sản xuất đạt các tiêu chuẩn như GMP, HACCP, ISO 22000 và GAP.

VHPGinseng – đơn vị phân phối và đại diện độc quyền thương hiệu DKG tại Việt Nam – đã theo đuổi định hướng phát triển hệ thống phân phối chính ngạch và minh bạch ngay từ đầu, thay vì phụ thuộc vào các kênh bán hàng thiếu kiểm soát.

Sau hơn 15 năm phát triển, hệ thống đã mở rộng hơn 1000 điểm bán trên toàn quốc, có mặt tại hơn 31 tỉnh thành, bao gồm nhà thuốc, đại lý chuyên sâm, cửa hàng quà tặng, spa và phòng khám.

Việc xây dựng hệ thống phân phối rộng và rõ ràng không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng, mà còn tạo ra một cơ chế kiểm soát chất lượng xuyên suốt – yếu tố quan trọng trong việc duy trì niềm tin trên thị trường.

Thông điệp của hệ thống là: "DKG – Sâm Hàn Chính Hãng – 1000+ điểm bán vạn niềm tin."

