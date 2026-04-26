MioMio cơ hội đầu tư vào ngành bán lẻ ăn vặt chuyên biệt

Trong bối cảnh các mô hình bán lẻ thông thường đang dần bão hòa, sự trỗi dậy của MioMio không chỉ là một cột mốc phát triển mà còn mở ra một cơ hội khởi nghiệp mới, ít sự cạnh tranh cho những ai muốn thử sức trong lĩnh vực nhượng quyền bán lẻ hiện đại.

Cửa hàng MioMio Phú Hòa ngày khai trương

Sự kiện khai trương bùng nổ vào ngày 25/4 tại các địa điểm 132 đường D1, Phường Phú Lợi, TP HCM (Bình Dương cũ), 186 Đỗ Xuân Hợp, TPHCM (Quận 9 cũ) và 884 An Dương Vương, TPHCM (Quận 6 cũ) đã chứng minh sức hút mãnh liệt của mô hình cửa hàng chuyên doanh. Với chương trình ưu đãi gồm giảm giá 12% toàn bộ sản phẩm và tặng quà trực tiếp cho mọi đơn hàng, MioMio đã tiếp nhận hàng ngàn lượt khách đến mua sắm và trải nghiệm danh mục hơn 2.000 sản phẩm hot trend ngay trong ngày đầu tiên. Thành công này khẳng định rằng nhu cầu tiêu dùng đồ ăn vặt có nguồn gốc rõ ràng, không gian mua sắm hiện đại là rất lớn, tạo nên một thị phần mới cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Cửa hàng MioMio Đỗ Xuân Hợp

Khác với các mô hình nhượng quyền bán lẻ truyền thống vốn đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đại siêu thị hay cửa hàng tiện lợi tổng hợp, nhượng quyền cửa hàng ăn vặt MioMio mang đến một lợi thế cạnh tranh khác biệt nhờ tính chuyên biệt. Nhà đầu tư sở hữu một hệ sinh thái sản phẩm tập trung vào đúng thị hiếu "ăn vặt và trend", từ bánh tươi, kẹo, trái cây sấy cho đến các dòng snack, nước ngọt, sữa nhập khẩu đa dạng. Việc tập trung vào một ngách hàng duy nhất giúp tối ưu hóa chi phí vận hành, đơn giản hóa quy trình quản lý kho và đặc biệt là giảm thiểu áp lực đối đầu trực tiếp với các đối thủ lớn trên thị trường bán lẻ hiện nay.

Đối với những cá nhân đang tìm kiếm một cơ hội khởi nghiệp mới, MioMio cung cấp một mô hình nhượng quyền bài bản với sự đồng hành toàn diện từ phía thương hiệu. Người khởi nghiệp được thừa hưởng một chuỗi cung ứng hoàn thiện và hệ thống quản trị chuyên nghiệp đã được kiểm chứng qua thực tế vận hành của chuỗi. Đội ngũ nhân sự vận hành giúp các chủ cửa hàng mới có thể vận hành trơn tru ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành bán lẻ. Đây chính là điểm tựa vững chắc để các nhà đầu tư trẻ tự tin thử sức và phát triển sự nghiệp trong một lĩnh vực năng động và đầy tiềm năng.

Nhìn rộng hơn, sự hiện diện mạnh mẽ của 3 chi nhánh trong tháng 4 này không chỉ là lời khẳng định về sức mạnh thương hiệu mà còn là lời mời gọi hấp dẫn cho các đối tác nhượng quyền. Với danh mục sản phẩm luôn dẫn đầu xu hướng và chính sách hỗ trợ đối tác tối đa, MioMio đang kiến tạo một môi trường kinh doanh bán lẻ hiện đại, nơi mà mỗi cửa hàng là một điểm chạm cảm hứng cho thực khách. Đây chính là thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội khởi nghiệp trong ngành bán lẻ ăn vặt - một thị trường còn nhiều dư địa, ít sự cạnh tranh trực diện và hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế bền vững cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Địa chỉ cửa hàng trải nghiệm:

1. 357 - 359 Tên Lửa, phường An Lạc, TP.HCM

2. 120 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TP.HCM

3. 113 Hoàng Diệu 2, Khu Phố 2, phường Linh Xuân, TP.HCM

4. 18A1, Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP.HCM

5. 267 Thích Quảng Đức, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, TPHCM

6. 132D1, Phường Phú Lợi, TP,HCM

7. 186 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long, TP.HCM

8. 884 An Dương Vương, Phường Phú Lâm, TP.HCM

Công ty TNHH Chuỗi Thương mại Busy Ming Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 10.03, Tầng 10, Tháp A, Tòa nhà Viettel Tower, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam