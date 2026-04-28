VOVO ra mắt ứng dụng tại Việt Nam, định vị thương mại điện tử theo sở thích

Ngày 15 tháng 4, tại TP. Hồ Chí Minh, VOVO công bố ra mắt ứng dụng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích. Nền tảng được xây dựng theo hướng mở rộng trải nghiệm mua sắm, tăng tính chủ động của người dùng và bổ sung thêm lựa chọn sau giao dịch đối với một số sản phẩm đủ điều kiện.

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu hơn về trải nghiệm. Bên cạnh giá bán, khuyến mại hay tốc độ giao hàng, khả năng tương tác và mức độ linh hoạt trong quá trình mua sắm ngày càng trở thành yếu tố tạo khác biệt giữa các nền tảng. Trong bối cảnh đó, VOVO tiếp cận thị trường bằng một mô hình mới, tập trung vào việc mở rộng quyền lựa chọn của người dùng sau giao dịch.

Định vị thương mại điện tử theo sở thích

Khác với mô hình thương mại điện tử truyền thống chỉ dừng ở mua – thanh toán – giao nhận hàng. Thay vào đó, trải nghiệm được mở rộng trước, trong và sau giao dịch, trong đó vai trò của người dùng được đặt ở vị trí quan trọng hơn.

Một trong những điểm nhấn của mô hình là việc kết hợp trải nghiệm khám phá sản phẩm với các cơ chế tương tác phù hợp. Với một số sản phẩm đủ điều kiện, người dùng có thể lựa chọn ký gửi sau giao dịch. Cơ chế này giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình mua sắm, đồng thời giảm bớt áp lực ra quyết định ở thời điểm nhận hàng.

Mở rộng trải nghiệm mua sắm và tăng tính tham gia

Ở giai đoạn đầu tại Việt Nam, VOVO tập trung xây dựng các chương trình trải nghiệm và cơ chế khuyến khích tham gia nhằm từng bước hình thành cộng đồng người dùng trên nền tảng. Theo doanh nghiệp, thay vì xem mỗi đơn hàng là một giao dịch độc lập, nền tảng hướng đến việc biến mua sắm thành một chuỗi trải nghiệm liên tục, nơi người dùng có thể chủ động quyết định cách sử dụng hoặc tái phân phối sản phẩm

Đội ngũ VOVO trong buổi trao đổi nội bộ tại văn phòng làm việc.

Cách tiếp cận này cho thấy VOVO không xem mua sắm chỉ là một giao dịch đơn lẻ, mà là một hành trình có nhiều điểm chạm hơn với người dùng. Trong mô hình đó, mức độ tương tác, tính minh bạch của cơ chế và khả năng lựa chọn linh hoạt là những yếu tố được ưu tiên.

Hạ tầng công nghệ hỗ trợ vận hành minh bạch và linh hoạt

Để vận hành mô hình này, VOVO được phát triển trên nền tảng ứng dụng di động kết hợp với hệ thống quản lý dữ liệu giao dịch theo thời gian thực. Hệ thống hỗ trợ theo dõi trạng thái sản phẩm, lịch sử giao dịch và các bước tham gia của người dùng, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch trong vận hành và tạo cơ sở triển khai các cơ chế tương tác trên nền tảng.

Ứng dụng VOVO thương mại điện tử chính thức ra mắt

Đại diện VOVO cho biết: "Việc ra mắt ứng dụng tại Việt Nam là bước khởi đầu trong quá trình phát triển VOVO theo định hướng thương mại điện tử theo sở thích. Chúng tôi hướng tới một nền tảng nơi người dùng không chỉ mua sắm, mà còn có trải nghiệm linh hoạt hơn, mức độ tham gia cao hơn và thêm lựa chọn phù hợp sau giao dịch."

Hướng đi mới trong cạnh tranh thương mại điện tử

Sự xuất hiện của các mô hình mới cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đang chuyển dịch từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về trải nghiệm và cơ chế tương tác.

Trong lộ trình sắp tới, VOVO sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ, mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng và từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh nền tảng. Việt Nam được xác định là thị trường đầu tiên trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp tại Đông Nam Á.