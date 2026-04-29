Bài toán đá viên trong kinh doanh F&B Việt Nam và lời giải toàn diện

FujiHOME, thương hiệu thuộc tập đoàn NewAge, mang đến giải pháp toàn diện với hệ sinh thái máy làm đá tích hợp hệ thống lọc nước CTO + UF, phục vụ từ quầy mang đi nhỏ đến chuỗi nhà hàng và khách sạn quy mô lớn.

Đá viên: khoản chi nhỏ, rủi ro lớn trong vận hành F&B

Trong cơ cấu chi phí của một quán cà phê, một nhà hàng hay một khách sạn, đá viên hiếm khi được nhắc tới như khoản chi đáng quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau con số nhỏ này là ba rủi ro mà nhiều chủ kinh doanh đã từng trả giá: chi phí biến đổi tăng theo doanh số và khó dự toán, chất lượng đá phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp ngoài, và nguy cơ đứt nguồn cung trong giờ cao điểm.

Đáng chú ý hơn, đá viên đang là một trong những hạng mục được cơ quan quản lý kiểm tra an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Mỗi sự cố về vệ sinh nguồn đá có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu trong nhiều tháng. Đây là lý do nhiều mô hình F&B chuyên nghiệp đang chuyển sang phương án tự sản xuất đá ngay tại điểm bán bằng máy làm đá thương mại có hệ thống lọc nước tích hợp.

Tiêu chuẩn mới: hệ thống lọc CTO + UF tích hợp ngay trong máy

Trên thị trường máy làm đá thương mại tại Việt Nam, một xu hướng đáng chú ý là việc các thương hiệu chuyên nghiệp tích hợp hệ thống lọc nước đa cấp ngay trong máy, thay vì để chủ quán phải tự lắp bộ lọc bên ngoài. Hai cấp lọc phổ biến nhất là CTO và UF, kết hợp với nhau để hỗ trợ xử lý các vấn đề phổ biến của nguồn nước đầu vào như mùi clo, cặn mịn và tạp chất lơ lửng.

Quy trình lọc nước CTO + UF tạo đá viên đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT. Ảnh minh họa.

Cấp lọc CTO sử dụng than hoạt tính chất lượng cao, có khả năng loại bỏ clo dư, mùi lạ và các hợp chất hữu cơ tồn dư trong nước máy. Đây là cấp lọc quan trọng để đá viên không có vị clo đặc trưng của nước máy chưa qua xử lý, đảm bảo hương vị thuần khiết khi pha chế đồ uống.

Cấp lọc UF sử dụng màng siêu lọc với kích thước lỗ siêu nhỏ, hỗ trợ giữ lại cặn mịn, hạt lơ lửng và một số vi sinh vật có kích thước phù hợp theo điều kiện thử nghiệm của màng lọc. Khác biệt căn bản với màng lọc RO thường loại bỏ cả khoáng chất tự nhiên, lọc UF giữ được vị tự nhiên cho đá viên, đây là yếu tố quan trọng khi đá được dùng tại các quán cà phê chuyên nghiệp và quầy bar khách sạn.

Khi kết hợp hai cấp CTO và UF, hệ thống lọc tích hợp trong máy giúp hệ thống lọc tích hợp giúp xử lý nguồn nước đầu vào trước khi làm đá. Với mô hình kinh doanh F&B, chất lượng nước và nước đá thành phẩm cần được kiểm soát theo các quy chuẩn an toàn thực phẩm hiện hành, trong đó nước đá dùng liền được quản lý theo QCVN 10:2011/BYT tạo điều kiện thuận lợi khi đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đến điểm bán. Điểm khác biệt quan trọng là hai cấp lọc này hoạt động đồng thời và liên tục, không yêu cầu chủ quán phải vận hành thủ công bất kỳ thao tác nào trong quá trình làm đá.

Hệ sinh thái máy làm đá FujiHOME: lựa chọn cho mọi quy mô kinh doanh

FujiHOME, thương hiệu thuộc tập đoàn NewAge, là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam đưa hệ thống lọc CTO + UF lên toàn bộ dải máy làm đá thương mại của mình. Đáng chú ý hơn, FujiHOME không dừng lại ở dòng sản phẩm thương mại, mà phát triển một hệ sinh thái máy làm đá đầy đủ, đáp ứng từ nhu cầu của một quầy mang đi nhỏ đến quy mô vận hành của một chuỗi khách sạn lớn.

Dòng thương mại với hệ thống lọc CTO + UF cho toàn dải

Trái tim của hệ sinh thái là 4 mã máy thương mại với công suất tăng dần, phục vụ các mô hình kinh doanh F&B với quy mô khác nhau:

IM30 (công suất 30 kg đá mỗi ngày), phù hợp với quán cà phê độc lập phục vụ 50 đến 100 ly mỗi ngày.

IM65 (65 kg đá mỗi ngày) cho nhà hàng vừa, quán bia với 100 đến 200 lượt khách.

IM90 (90 kg đá mỗi ngày) cho chuỗi cà phê và nhà hàng quy mô lớn.

IM120 (120 kg đá mỗi ngày) đáp ứng nhu cầu của khách sạn, resort và các chuỗi F&B đa điểm.

Điểm khác biệt cốt lõi: hệ thống lọc CTO + UF được trang bị trên toàn bộ 4 mã máy này, không chỉ ở dòng cao cấp nhất. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với nhiều lựa chọn phổ thông trên thị trường, nơi tính năng lọc nước thường không được trang bị đồng đều ở toàn bộ dải sản phẩm.

Bên cạnh hệ thống lọc, các mã máy thương mại của FujiHOME còn được trang bị vỏ inox 304 nguyên khối chống ăn mòn, gas R290 thế hệ mới có hiệu suất làm lạnh cao và thân thiện môi trường, máy nén công suất cao thiết kế cho hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, lớp cách nhiệt dày giúp giữ đá lâu hơn.

Một tính năng được nhiều chủ quán đánh giá cao là chế độ vệ sinh kích hoạt 1 chạm, cho phép nhân viên chủ động vệ sinh máy theo lịch định kỳ chỉ qua một thao tác trên bảng điều khiển.

Dòng máy mini và cây nước 3 trong 1 cho mô hình nhỏ

Bổ trợ cho dòng thương mại, FujiHOME phát triển hai mã máy mini đáp ứng các quầy mang đi nhỏ, văn phòng, ki-ốt, phòng trưng bày và cửa hàng tiện lợi:

IM12N và IM1218: hai mã máy làm đá mini để bàn với công suất 10 đến 12 kg đá mỗi ngày, làm đá nhanh chỉ trong 6 đến 8 phút, công suất tiêu thụ điện chỉ 95 đến 100W. Thiết kế nhỏ gọn cho phép đặt trên bàn pha chế hoặc quầy phục vụ mà không chiếm nhiều không gian. Sử dụng dung môi R600 thân thiện môi trường.

WD628C-IM: cây nước nóng lạnh tích hợp làm đá viên với công suất 10 kg đá mỗi ngày. Đây là sản phẩm 3 trong 1 đặc biệt phù hợp với văn phòng, phòng nghỉ nhân viên hoặc khu vực phục vụ khách. Một thiết bị duy nhất đảm nhận cả ba chức năng nước nóng, nước lạnh và đá viên, tiết kiệm cả không gian lẫn chi phí đầu tư.

Vì sao FujiHOME được nhiều chủ kinh doanh tin chọn?

Ngoài ưu thế về hệ sinh thái sản phẩm đầy đủ, FujiHOME có ba điểm khác biệt quan trọng.

Thứ nhất, hệ thống lọc CTO + UF được phổ cập trên toàn dải thương mại.

Thứ hai, các vật liệu và linh kiện chính như inox 304, gas R290, máy nén công suất cao được đầu tư đồng bộ.

Thứ ba, là thương hiệu thuộc tập đoàn NewAge với hệ thống bảo hành chính hãng trên toàn quốc, FujiHOME có hệ thống bảo hành chính hãng tại Việt Nam, giúp việc tư vấn, bảo trì và cung ứng linh kiện thay thế thuận tiện hơn so với nhiều dòng máy không có hệ thống hậu mãi rõ ràng.

Đó là chưa kể những giá trị quan trọng không kém: kiểm soát được chất lượng đá viên, tránh rủi ro mất uy tín do sự cố vệ sinh, và chủ động hoàn toàn về nguồn cung trong giờ cao điểm hoặc các sự kiện đặc biệt. Với những thương hiệu F&B đang xây dựng lộ trình mở rộng quy mô, đầu tư vào hệ sinh thái máy làm đá có tiêu chuẩn vệ sinh và độ bền cao là quyết định nền tảng, không đơn thuần là một thiết bị bếp.

FujiHOME cung cấp hệ sinh thái máy làm đá đầy đủ từ dòng mini cho gia đình và văn phòng đến dòng thương mại tích hợp lọc CTO + UF cho các mô hình kinh doanh F&B, công suất từ 10 đến 120 kg đá mỗi ngày.

