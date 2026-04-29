Greenfeed kinh doanh tăng trưởng, mở rộng công suất tại Bình Định

Các chỉ số tài chính của Greenfeed diễn biến tích cực từ sớm. Theo dữ liệu cập nhật từ HNX, nửa đầu năm 2025, Greenfeed đạt lợi nhuận sau thuế 1.715 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. Xu hướng tích cực này tiếp tục duy trì đến cuối năm nhờ thị trường chăn nuôi dần phục hồi và doanh nghiệp kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Bên cạnh quy mô tăng trưởng, các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của Greenfeed cũng đi lên, với ROA tăng từ 18,96% lên 22,72%. Trong khi đó, ROE tăng từ 34,87% lên 39,63% là mức cao so với mặt bằng chung của ngành nông nghiệp – thực phẩm.

Khả năng thanh toán tiếp tục có sự cải thiện. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,70 lần lên 1,97 lần, hệ số thanh toán lãi vay tăng từ 22 lần lên gần 40 lần, phản ánh sức khỏe tài chính lành mạnh và khả năng kiểm soát nợ vay của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện tăng mạnh vốn điều lệ 240%, từ 1.507 tỷ đồng lên 5.125 tỷ đồng. Nhờ đó, vốn chủ sở hữu đạt 9.228 tỷ đồng, tăng 53% so với cuối năm trước.

Một tín hiệu tích cực là hệ số nợ trên tổng tài sản giảm từ 0,46 lần xuống 0,43 lần, cho thấy sự dịch chuyển theo hướng an toàn và bền vững trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Trên đà tăng trưởng lợi nhuận, Greenfeed tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất. Tháng 3/2026, doanh nghiệp động thổ dự án mở rộng và nâng cấp nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Bình Định. Dự án mở rộng thêm hơn 1,5 ha, nâng tổng diện tích lên gần 5 ha và tăng công suất thiết kế lên 700.000 tấn/năm.

Hệ thống thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại, nhập khẩu từ châu Âu, nhằm tự động hóa quy trình và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nhà máy Bình Định được định hướng là một trong những điểm sản xuất trọng yếu của Greenfeed tại khu vực miền Trung.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang dịch chuyển theo mô hình tích hợp dọc nhằm tối ưu hiệu quả và kiểm soát đầu ra, bước tiến này được kỳ vọng sẽ giúp Greenfeed nâng cao năng lực cung ứng, đồng thời củng cố vị thế trong chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm.