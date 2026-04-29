Vietnam Land phân phối Charmora City đón sóng đầu tư Nha Trang

Ngày 19/01/2026 tại tầng 52 Marina IFC - Sun Gallery (TP.HCM) vừa qua ghi dấu ấn quan trọng về việc Vietnam Land và Naman Realty cùng trở thành đại lý F1 phân phối dự án Charmora City, với sự hiện diện của đại diện chủ đầu tư. Sự kiện không chỉ thể hiện sự tin tưởng giữa các bên mà còn mở ra giai đoạn hợp tác bền vững. Thông qua vai trò phân phối chính thức, Vietnam Land tiếp tục khẳng định năng lực triển khai và vị thế trên thị trường bất động sản hạng sang.

Trở thành đại lý phân phối chính thức của Charmora City là dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển của Vietnam Land, đồng thời khẳng định uy tín vững chắc trong phân khúc bất động sản cao cấp. Sự kiện này phản ánh niềm tin của đối tác dành cho năng lực triển khai, tốc độ và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Vietnam Land nhận chứng nhận đối tác phân phối chính thức Charmora City

Phân phối dự án Charmora City Nha Trang mở ra cơ hội để Vietnam Land tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, mang đến giải pháp đầu tư minh bạch và sản phẩm giá trị cho khách hàng. Với nền tảng kinh nghiệm từ nhiều dự án trước đó, doanh nghiệp kỳ vọng góp phần tạo nên thành công chung và nâng tầm thương hiệu trên thị trường.

Charmora City - Chuẩn mực sống xanh và cơ hội đầu tư dài hạn

Tọa lạc tại khu vực được xem là cực tăng trưởng mới của Nha Trang, Charmora City được định hướng phát triển thành đô thị đảo kiểu mẫu với khả năng kết nối trực tiếp các trục giao thông huyết mạch và sân bay quốc tế Cam Ranh. Sở hữu ba mặt giáp sông hiếm có, dự án mở ra không gian sống thoáng đãng, tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan tự nhiên và môi trường trong lành, tạo nên sự khác biệt rõ nét so với các khu đô thị truyền thống.

Quy hoạch tổng thể được chia thành ba phân khu chức năng riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ, hướng đến hình thành cộng đồng cư dân hiện đại cùng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh. Điểm nhấn của dự án nằm ở việc tiên phong ứng dụng mô hình Sponge City, với hệ hạ tầng xanh có khả năng hấp thụ, tái tạo và tái sử dụng nguồn nước mưa. Góp phần giảm hiệu ứng nhiệt đô thị và duy trì cân bằng sinh thái bền vững.

Toàn cảnh dự án đô thị hỗn hợp Charmora City

Bên cạnh đó, hệ tiện ích cao cấp gồm công viên ven sông, quảng trường, bến du thuyền, trung tâm thương mại, trường học và cơ sở y tế được bố trí khoa học nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu "sống - làm việc - giải trí". Theo đánh giá của Vietnam Land, Charmora City hội tụ tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và khả năng khai thác du lịch - kinh tế biển. Nơi đây hứa hẹn trở thành chuẩn mực sống mới và cơ hội đầu tư bền vững tại Nha Trang.

Thế mạnh của Vietnam Land khi phân phối Charmora City

Là đơn vị phân phối bất động sản có kinh nghiệm hơn 10 năm, Vietnam Land được đánh giá cao nhờ năng lực triển khai thị trường và khả năng tư vấn đầu tư chuyên sâu. Sự tham gia phân phối Charmora City không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn thể hiện niềm tin của đối tác dành cho uy tín thương hiệu.

Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm, Vietnam Land khẳng định uy tín qua sự am hiểu thị trường sâu sắc và quy trình kiểm soát pháp lý minh bạch. Khách hàng luôn được cung cấp thông tin dự án rõ ràng, chính xác, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối trước khi đầu tư.

Đội ngũ Vietnam Land sẵn sàng hỗ trợ tư vấn sản phẩm

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia tận tâm sẽ hỗ trợ phân tích dòng tiền và tối ưu chính sách tài chính nhờ lợi thế phân phối trực tiếp. Vietnam Land cam kết đồng hành dài hạn với mọi khách hàng, mang lại giá trị bền vững từ khâu tư vấn đến sau giao dịch.

Với nền tảng uy tín đã được khẳng định, Vietnam Land hướng tới việc mang đến các sản phẩm Charmora City tiềm năng, phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Doanh nghiệp kỳ vọng trở thành cầu nối giúp khách hàng nắm bắt cơ hội tại thị trường Nam Nha Trang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

