OPPO Find X9 Ultra và bộ công cụ AI thông minh: Khi smartphone hiểu người dùng hơn chính họ

OPPO Find X9 Ultra hiểu người dùng ra sao nhờ bộ công cụ AI?

Giá trị của AI trên OPPO Find X9 Ultra không nằm ở việc có thật nhiều tính năng. Điều quan trọng hơn là máy biết lưu đúng thứ cần lưu, gọi lại đúng lúc và hỗ trợ người dùng chuyển từ thông tin sang hành động nhanh hơn.

Ghi nhớ các thông tin và tác vụ người dùng dễ bỏ sót

Trên Find X9 Ultra, AI Mind Space là nơi lưu và sắp xếp nội dung bằng AI. Khi gặp lịch hẹn, vé điện tử, ảnh, đoạn chat hay ghi chú quan trọng, Snap Key cho phép lưu nhanh ngay lúc đang xem. Thay vì để dữ liệu nằm rải rác, hệ thống kéo chúng về cùng một điểm để dễ quản lý hơn.

AI trên điện thoại OPPO X9 Ultra giúp thông tin quan trọng không bị bỏ sót

Hệ thống này không chỉ lưu lại, mà còn sắp nội dung theo chủ đề hoặc mục đích sử dụng. Vì vậy, khi cần mở lại lịch trình, thông tin đặt chỗ hay chi tiết công việc đã lưu, Find X9 Ultra giúp tìm nhanh hơn và giảm nguy cơ bỏ sót.

Hiểu ngữ cảnh trước khi tìm kiếm và phản hồi

Ở phần tra cứu và phản hồi, Gemini giúp OPPO Find X9 Ultra hiểu câu hỏi theo mạch nội dung thay vì tách rời từng từ khóa. Nếu trước đó đã có dữ liệu được gom vào AI Mind Space, trợ lý AI dựa vào ngữ cảnh đó để trả lời sát hơn. Nhờ vậy, quá trình hỏi và tìm trên thiết bị liền mạch hơn.

Gemini Live mở rộng cách tương tác bằng giọng nói, đồng thời cho phép chia sẻ camera hoặc màn hình khi đang trao đổi. Khi cần hỏi về một văn bản, vật thể hoặc giao diện đang hiện ra, hệ thống dựa vào đúng bối cảnh để phản hồi. Tương tự như trên dòng OPPO Find X9s thì tính năng AI Search cũng đi theo hướng này, giúp người dùng tìm nội dung đã lưu bằng mô tả tự nhiên.

Chủ động hỗ trợ công việc hằng ngày bằng AI

Khi chuyển từ tra cứu sang xử lý việc thực tế, AI Recorder là công cụ đáng chú ý trên OPPO Find X9 Ultra. Tính năng này ghi âm, nhận giọng nói và sắp ý chính thành bản tóm tắt gọn hơn sau cuộc họp, buổi học hoặc phỏng vấn. Nhờ đó, khâu nghe, ghi chép và tổng hợp không còn tách thành nhiều bước.

AI hỗ trợ hệ thống thông tin và ghi chú hiệu quả

AI Writer tiếp tục rút ngắn thao tác ở phần soạn và chỉnh nội dung. Công cụ này hỗ trợ viết lại câu chữ, tinh gọn đoạn văn hoặc dựng nhanh bản nháp từ ý chính đã có. Nếu người dùng cần xem lại trao đổi bằng giọng nói, AI Call Summary và AI VoiceScribe cũng giúp nắm nhanh nội dung đã nói.

Cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng theo từng nhu cầu

Điểm đáng chú ý của OPPO Find X9 Ultra nằm ở chỗ các công cụ AI không phục vụ một kiểu dùng cố định. Người thường lưu nhiều thông tin sẽ thấy AI Mind Space và Snap Key phát huy tác dụng rõ hơn. Trong khi đó, nhóm cần hỏi đáp liên tục hoặc xử lý ngữ cảnh trực tiếp sẽ nghiêng về Gemini Live và AI Search.

AI trên Find X9 Ultra tối ưu trải nghiệm theo từng nhu cầu sử dụng

Sự cá nhân hóa vì thế không đến từ một mục cài đặt riêng, mà đến từ cách từng tính năng bám sát nhu cầu hằng ngày. Người làm việc văn bản sẽ dùng nhiều AI Writer và AI Recorder. Người di chuyển nhiều sẽ cần lưu nhanh, tìm nhanh và nhắc lại nhanh, đúng với hướng hỗ trợ chủ động mà sản phẩm đang theo đuổi.

