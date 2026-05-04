Rạng Đông công bố nhận diện thương hiệu mới – Định vị chiến lược trở thành doanh nghiệp công nghệ tiên phong

Đây đồng thời là tuyên ngôn chiến lược khởi đầu một chặng đường mới: Từ nhà sản xuất đèn và phích nước truyền thống, Rạng Đông tái định vị thành Doanh nghiệp công nghệ, cung cấp giải pháp thông minh - Xanh và bền vững.

Triết lý thương hiệu

Gần 70 năm qua, Rạng Đông gắn bó với đời sống người Việt qua từng sản phẩm quen thuộc. Ngày nay, trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh, doanh nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng những nhu cầu mới của thị trường và người dùng.

Trên nền tảng năng lực R&D và làm chủ công nghệ lõi, Rạng Đông đang mở rộng hệ sinh thái sang Smart Home, Smart City, Smart Farm và các giải pháp năng lượng tái tạo - nơi mỗi sản phẩm không còn là điểm kết thúc, mà là một mắt xích tiếp tục kế nối trong chuỗi giải pháp tổng thể giúp tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sống.

Trong bộ nhận diện thương hiệu mới của Rạng Đông, hình ảnh mặt trời đỏ với tia sáng bình minh đang lên – biểu tượng truyền thống ở vị trí trung tâm – tiếp tục được giữ nguyên, tượng trưng cho nguồn năng lượng, ánh sáng niềm tin và sự trường tồn.

Yếu tố "Xanh" được thể hiện trong mũi tên cách điệu hướng về phía trước, tượng trưng cho sự vận động, lan tỏa của các giải pháp công nghệ thông minh.

Slogan mới là tuyên ngôn chiến lược, hàm chứa ba cam kết cốt lõi của Rạng Đông. Thông minh- làm chủ công nghệ, tích hợp số hóa, AI hóa vào sản phẩm và giải pháp, nâng cao lợi ích, giá trị sử dụng, vận hành và trải nghiệm cho khách hàng và xã hội. Xanh - tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Đồng hành chất sống Việt, khẳng định vai trò đối tác tin cậy, thấu hiểu người Việt, đưa thành tựu công nghệ và dịch vụ nâng cao chất lượng sống của mỗi người.

Cá thể hóa giải pháp - chiến lược phát triển nổi bật

Rạng Đông định hướng phát triển các giải pháp được "cá thể hóa" theo từng địa phương, công trình và khách hàng, nhằm tối ưu hiệu quả năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu suất vận hành. Các giải pháp này hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững.

Với chiến lược mới, Rạng Đông mang đến thị trường hệ sinh thái giải pháp toàn diện. Smart Home (Nhà thông minh) - Giải pháp chiếu sáng và điều khiển thông minh, tối ưu hóa năng lượng và nâng cao tiện nghi cho mỗi gia đình. Smart City (Đô thị thông minh) - Hệ thống chiếu sáng công cộng, hạ tầng đô thị thông minh, góp phần xây dựng thành phố xanh và hiệu quả. Smart Farm (Nông nghiệp thông minh) - Công nghệ LED chuyên dụng và kiểm soát môi trường tự động, hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Giải pháp năng lượng tái tạo - Điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và quản lý vi lưới thông minh, hướng đến tương lai năng lượng sạch cho Việt Nam.

Hệ sinh thái sản phẩm/giải pháp/dịch vụ 4.0+ được triển khai linh hoạt trong 12+ lĩnh vực, đặc biệt là: Dân cư, nhà ở xã hội; Văn phòng công sở; Trường học, cơ sở giáo dục; Nhà máy, khu công nghiệp; Cảnh quan đô thị.

Việc tái định vị thương hiệu mới được xây dựng trên nền tảng nội lực vững chắc, bao gồm năng lực công nghệ, hệ thống sản xuất hiện đại, hệ sinh thái sản phẩm – giải pháp – dịch vụ tích hợp và mạng lưới thị trường rộng khắp. Đây đồng thời là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng vai trò của Rạng Đông trong chuỗi giá trị mới.

Đại diện Rạng Đông cho biết: "Việc công bố nhận diện thương hiệu mới không chỉ là thay đổi về hình ảnh mà là sự khẳng định định hướng phát triển dài hạn hướng tới trở thành doanh nghiệp công nghệ tiên phong cung cấp sản phẩm giải pháp thông minh – xanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng sống cho người Việt."

Thông tin về doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có lịch sử xây dựng và phát triển gần 70 năm của Việt Nam, hiện đang chuyển đổi theo định hướng doanh nghiệp khoa học công nghệ, tập trung phát triển các giải pháp thông minh – xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.