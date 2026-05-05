Lực đẩy kép từ quy hoạch nghỉ dưỡng và công nghiệp tại An Nghĩa

Vị thế mới và mạng lưới kết nối giao thông liên vùng

Lịch sử thị trường bất động sản ven đô luôn chứng kiến những bước ngoặt tăng trưởng đột phá đi liền với sự thay đổi về địa giới hành chính, và An Nghĩa chính là một minh chứng tiêu biểu. Được hình thành từ việc sáp nhập ba đơn vị hành chính giàu tiềm năng của huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) trước đây - bao gồm xã Phú Thành, xã Phú Nghĩa và thị trấn Ba Hàng Đồi - An Nghĩa hiện khoác lên mình một tầm vóc quy hoạch hoàn toàn mới.

Nắm giữ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam, khu vực này tiếp giáp trực tiếp với Hà Nội qua ranh giới tự nhiên của hai xã Mỹ Đức và Hương Sơn. Lợi thế "bản lề" đắt giá này giúp An Nghĩa thừa hưởng trọn vẹn mạng lưới giao thông liên vùng đang được đầu tư mở rộng, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ nội đô, từ đó mở đường cho sự phát triển giao thương và làn sóng dịch chuyển dân cư tất yếu.

Xã An Nghĩa (Phú Thọ) - Tâm điểm kết nối giữa Thủ đô và các trục hành lang kinh tế phía Nam.

"Cự ly vàng" và hệ sinh thái nghỉ dưỡng tỷ đô

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của An Nghĩa đến từ tiềm năng phát triển mô hình du lịch ven đô và xu hướng sở hữu "ngôi nhà thứ hai" (second-home). Nơi đây đang trở thành tâm điểm của hàng loạt siêu dự án nghỉ dưỡng. Nổi bật nhất phải kể đến tổ hợp Utopia Villas & Resort với quy mô lên tới 200ha, được đầu tư bài bản nhằm tôn vinh cảnh quan thiên nhiên nguyên bản và kiến tạo một không gian lưu trú cao cấp chuẩn mực.

Bên cạnh đó, dự án Cáp treo Hương Bình đóng vai trò là công trình giao thông - du lịch chiến lược, nối liền quần thể di tích Chùa Tiên (Lạc Thủy) với Chùa Hương Tích (Hà Nội). Tuyến cáp treo tạo ra hành lang du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái khổng lồ, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Đặc biệt, dự án Thung lũng Suối nguồn Hương Bình với quy mô 110 hecta và tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng đang trở thành trục động lực chính làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc du lịch địa phương.

Sức sống của hệ sinh thái này càng được minh chứng rõ nét khi Sỏi Resort In Farm đã đi vào hoạt động thực tế. Với quy mô 30 hecta, mô hình kết hợp khéo léo giữa không gian lưu trú gia đình và nông trại trải nghiệm nông nghiệp sinh thái này đang là điểm đến cuối tuần đầy sức hút.

Ngoài ra, bức tranh du lịch đa sắc tại đây còn được hoàn thiện bởi hàng loạt quy hoạch dự án nghỉ dưỡng trọng điểm khác như: Khu du lịch sinh thái Làng Mường (quy mô gần 38 hecta), hay Khu nhà ở và du lịch sinh thái Ba Hàng Đồi. Sự giao thoa tinh tế giữa nghỉ dưỡng cao cấp, lưu trú trải nghiệm và văn hóa bản địa tạo nên một hệ sinh thái đa dạng, đủ sức giữ chân du khách lưu trú dài ngày.

Đặc biệt, bài toán khai thác dòng tiền tại An Nghĩa càng được bảo chứng vững chắc nhờ "cự ly vàng" – chỉ cách siêu đại đô thị Vinhomes Olympic hơn 30km. Quần thể cư dân tinh hoa với khả năng chi trả cao tại đây chính là nguồn khách hàng mục tiêu khổng lồ, tạo ra lực cầu thường xuyên vào mỗi dịp cuối tuần, đảm bảo tỷ suất lấp đầy và biên độ lợi nhuận tối ưu cho các mô hình homestay hay resort.

Dư địa bứt phá từ trung tâm công nghiệp mới

Không chỉ tỏa sáng với bức tranh du lịch, bất động sản An Nghĩa còn sở hữu một "mỏ neo" vững chắc đảm bảo tính thanh khoản: dư địa phát triển công nghiệp quy mô lớn.

Hiện tại, CCN Phú Thành 2 và CCN Thanh Nông đã đi vào hoạt động ổn định, cung cấp hàng ngàn việc làm. Đáng chú ý hơn, Khu công nghiệp Thanh Hà với quy mô khủng 282 ha đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng và tích cực mời gọi nhà đầu tư.

Bên cạnh đó CCN Thanh Nông thu hút được 3 dự án với tổng diện tích thuê đất theo quyết định chủ trương đầu tư 11,82 ha, tổng vốn đăng ký 63 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy 11,82/22,51 ha đất công nghiệp, đạt 52,51%.

Các CCN này đang tiếp tục giải phóng mặt bằng; huy động vốn từ nguồn ngân sách tư, ngân sách địa phương và các nguồn vốn từ doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng các CCN. Không dừng lại ở đó, khu vực xung quanh xã An Nghĩa cũng đang quy tụ hàng loạt khu, cụm công nghiệp lớn đã, đang và chuẩn bị đi vào vận hành.

Sự bứt phá của mạng lưới công nghiệp này chắc chắn sẽ kéo theo làn sóng di cư của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động dồi dào. Yếu tố này kích phát trực tiếp nhu cầu về nhà ở dân sinh và dịch vụ thương mại, biến các quỹ đất liền kề khu công nghiệp tại An Nghĩa trở thành những tài sản mang giá trị sử dụng thực và khả năng sinh lời bền vững.

Sự dịch chuyển của dòng vốn thông minh

Khảo sát thực tế cho thấy, nếu đặt lên bàn cân với các khu vực vùng ven có tiềm năng tương đồng, mặt bằng giá bất động sản tại An Nghĩa hiện vẫn đang ở vùng trũng vô cùng hấp dẫn. Dư địa tăng giá được đánh giá là cực kỳ rộng mở khi các đại dự án hạ tầng, công nghiệp và nghỉ dưỡng đang bám sát tiến độ hiện thực hóa. Việc sở hữu bất động sản tại đây ở thời điểm này là lời giải hoàn hảo cho cả mục tiêu đầu tư sinh lời đột phá lẫn bài toán kinh doanh lâu dài.

Chính sự hội tụ của những động lực tăng trưởng cốt lõi đã biến An Nghĩa thành tọa độ vàng trong mắt giới đầu tư. Dòng tiền lớn đang âm thầm đổ về khu vực này, không chỉ từ các nhà đầu tư nội đô Hà Nội tìm kênh trú ẩn an toàn, hoặc sở hữu cho mình nơi nghỉ dưỡng ven đô cuối tuần mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới tinh anh tại các tỉnh công nghiệp mạnh như Hải Dương, Hưng Yên hay Hà Nam. Họ là những nhà đầu tư sành sỏi, từng gặt hái thành công vang dội từ mô hình bất động sản công nghiệp kết hợp vùng ven ở chu kỳ trước, và giờ đây, họ đang nhanh nhạy nắm bắt một kịch bản tương tự đang dần hiện hữu tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.