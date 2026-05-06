Kredivo Group mua lại Timo – nền tảng ngân hàng số tiên phong tạiViệt Nam

Thương vụ được thực hiện sau khi Kredivo Group hoàn tất vòng huy động vốn mới từ các nhà đầu tư hiện hữu và mới, bao gồm Mizuho Bank, Amazon, Asia Partners, Square Peg Capital và Cathay Innovation.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng khu vực của Kredivo, đồng thời củng cố hiện diện của tập đoàn tại Việt Nam. Thương vụ cũng giúp Tập đoàn mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số, kết hợp năng lực tín dụng tiêu dùng với nền tảng ngân hàng số toàn diện.

Được thành lập từ năm 2015, Timo là một trong những nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam, cung cấp đa dạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ như mở tài khoản tức thì, thanh toán, tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn. Với nền tảng công nghệ cloud-native hiện đại cùng năng lực phát triển và duy trì tập khách hàng số, Timo được đánh giá là mảnh ghép bổ trợ chiến lược trong hệ sinh thái của Kredivo.

Phoenix Holdings và VinaCapital – hai cổ đông chiến lược của Timo trước thương vụ – sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ lệ sở hữu thiểu số đáng kể trong hoạt động kinh doanh mở rộng của Kredivo tại Việt Nam, nay đã bao gồm Timo. Ông Henry Nguyen (Chủ tịch Phoenix Holdings), ông Don Lam (Tổng Giám đốc kiêm Nhà sáng lập VinaCapital) và ông Brook Taylor (Giám đốc điều hành mảng quản lý tài sản của VinaCapital) sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Kredivo Việt Nam.

Ông Akshay Garg, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Kredivo Group, cho biết:

"Đây là một dấu mốc quan trọng đối với Kredivo. Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với dân số trẻ, ưu tiên thiết bị di động và nhu cầu lớn đối với các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận. Với Timo, chúng tôi tiếp nhận một thương hiệu đã xây dựng được niềm tin vững chắc với người tiêu dùng Việt Nam. Cùng với Phoenix Holdings và VinaCapital, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh mang đến các dịch vụ tài chính nhanh chóng, chi phí hợp lý và dễ tiếp cận cho hàng triệu khách hàng tại Việt Nam."

Ông Henry Nguyen, Chủ tịch Phoenix Holdings, chia sẻ:

"Kredivo đã xây dựng mô hình kinh doanh ấn tượng tại Đông Nam Á với năng lực cho vay vững chắc và hiệu quả vận hành cao. Sự kết hợp giữa năng lực tín dụng tiên tiến của Kredivo và nền tảng ngân hàng số đáng tin cậy của Timo tạo ra sự cộng hưởng chiến lược rõ rệt, giúp hoạt động hợp nhất có vị thế thuận lợi để cung cấp các dịch vụ tài chính tích hợp hơn cho người tiêu dùng Việt Nam."

Thương vụ này góp phần mở rộng dấu ấn của Kredivo tại Việt Nam – nơi Tập đoàn hiện đã hợp tác với các đối tác ngân hàng trong nước và vận hành nền tảng tín dụng tiêu dùng số Kredivo với tốc độ tăng trưởng cao, cung cấp các sản phẩm "mua trước, trả sau" (Buy Now, Pay Later – BNPL) và cho vay cá nhân.

Việc kết hợp năng lực ra quyết định tín dụng theo thời gian thực và quản trị rủi ro của Kredivo với nền tảng ngân hàng số toàn diện của Timo tạo điều kiện để Tập đoàn cung cấp cho người dùng Việt Nam một hệ sinh thái tài chính tích hợp, bao gồm các dịch vụ tín dụng, thanh toán, tiết kiệm và các dịch vụ tài chính mở rộng khác.

Hiện Kredivo Group hoạt động tại Indonesia, Việt Nam và Thái Lan với hệ sinh thái bổ trợ gồm tín dụng tiêu dùng số (Kredivo), ngân hàng số (Krom tại Indonesia và Timo tại Việt Nam) cùng nền tảng tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ GajiGesa. Tập đoàn đã huy động khoảng 500 triệu USD từ các nhà đầu tư tài chính và chiến lược hàng đầu toàn cầu.

Sau thương vụ, Timo sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu riêng với vai trò là nền tảng ngân hàng số của Kredivo Group tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh hiện tại của Kredivo Vietnam dự kiến sẽ đổi tên thành Timo Credit. Đội ngũ quản lý hiện tại của Kredivo Vietnam sẽ tiếp tục điều hành hoạt động hợp nhất với sự hỗ trợ về công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm khu vực từ Tập đoàn.

Về Kredivo Group

Kredivo Group là nhà cung cấp dịch vụ tài chính số hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động thông qua các thương hiệu Kredivo, KrediFazz, Krom, GajiGesa và Timo. Kredivo hiện là nền tảng tín dụng số hàng đầu tại Indonesia và Việt Nam, cung cấp hạn mức tín dụng tức thì phục vụ mua sắm trực tuyến, ngoại tuyến và các khoản vay cá nhân dựa trên hệ thống phê duyệt theo thời gian thực.

Về Timo Digital Bank

Timo Digital Bank (viết tắt của Time and Money) là nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam, được thành lập năm 2015. Timo cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng bán lẻ như mở tài khoản tức thì, thẻ ghi nợ, tiết kiệm, chuyển khoản và các dịch vụ tài chính tích hợp, phục vụ tập khách hàng số ngày càng mở rộng.