Xiaomi 17 Ultra vượt qua loạt thử thách của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Ánh sáng luôn là yếu tố cốt lõi của nhiếp ảnh, nhưng cũng là thử thách lớn nhất trong những bối cảnh có độ tương phản cao, chuyển động nhanh hoặc thiếu sáng. Để thử thách Xiaomi 17 Ultra, bốn nhiếp ảnh gia với những phong cách khác nhau đã lựa chọn bối cảnh chụp khó nhất như nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, sân khấu xiếc giàu chuyển động và đời sống đêm Sài Gòn... để kiểm chứng khả năng xử lý ánh sáng của thiết bị trong điều kiện thực tế.

Giữ trọn chi tiết trong ánh sáng tương phản cao

Trong nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, ánh sáng không tồn tại ở trạng thái "dễ chịu". Một bên là ánh than hồng rực cháy, một bên là bóng tối gần như tuyệt đối. Sự chênh lệch này tạo ra một trong những bài toán khó nhất của nhiếp ảnh, làm sao vừa giữ được chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một khung hình?

Với Xiaomi 17 Ultra, cảm biến 1 inch tích hợp công nghệ LOFIC HDR (Lateral Overflow Integration Capacitor) cho phép mở rộng dải tương phản động, giúp kiểm soát tốt hơn những vùng sáng gắt mà không làm mất chi tiết vùng tối.

Trong bộ ảnh ghi lại nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn, nhiếp ảnh gia Nguyễn Gia Phong - CEO Leica Việt Nam đã cùng Xiaomi 17 Ultra đối mặt với ánh lửa và bắt trọn từng đường nét chuyển động. "Tôi muốn tìm một thử thách thực sự, không phải ánh sáng đẹp, mà là ánh sáng cực hạn, nơi ánh than hồng và bóng đêm cùng tồn tại. Nghi lễ nhảy lửa Pà Thẻn hội tụ đủ cả yếu tố văn hóa lẫn độ khắc nghiệt để thử sức", anh cho biết.

Trong những khoảnh khắc người Pà Thẻn lao qua đống lửa, ánh sáng thay đổi liên tục theo từng chuyển động. Nếu không kiểm soát tốt dải tương phản, chi tiết rất dễ bị "cháy" hoặc chìm hoàn toàn vào bóng tối.

Khoảnh khắc nhảy lửa với độ tương phản mạnh giữa than hồng và bóng tối. Ảnh: NAG Nguyễn Gia Phong

Trong khi đó, với những khung hình tập trung vào chuyển động của lửa và độ tương phản mạnh với nền tối, nhiếp ảnh gia Nguyễn Gia Phong đặt trọng tâm vào việc kiểm soát ánh sáng trong từng khoảnh khắc. Anh nhận định: "Giữ chi tiết của ngọn lửa mà không làm chủ thể chìm vào bóng tối, đó là yếu tố sống còn trong những bối cảnh như vậy".

Ở một góc nhìn khác, nhiếp ảnh gia Phạm Ngọc Thành đã sử dụng Xiaomi 17 Ultra để ghi lại các chuyển động tốc độ cao trên sân khấu xiếc. Việc bức ảnh giữ được độ chuyển mượt giữa các vùng sáng - tối giúp khung hình có chiều sâu và cảm xúc rõ ràng hơn.

Ngoài ánh sáng tương phản cao, chuyển động nhanh cũng là thử thách lớn với nhiếp ảnh di động. Trong các bối cảnh như xiếc, biểu diễn sân khấu hay pháo hoa, khả năng lấy nét nhanh, thông minh giúp người chụp bắt đúng khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc.

Ghi lại cảm xúc ở mọi khoảng cách với hệ telephoto và đa tiêu cự

Không chỉ xử lý tốt ánh sáng phức tạp, Xiaomi 17 Ultra còn được phát triển mạnh về khả năng chụp ở nhiều khoảng cách khác nhau, vốn là yếu tố quan trọng với nhiếp ảnh đời sống, sân khấu hay chân dung tự nhiên. Hệ thống camera đồng chế tác cùng Leica mang đến dải tiêu cự linh hoạt, cho phép chuyển đổi từ góc rộng đến telephoto mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh và cảm xúc của khoảnh khắc.

Một vài lát cắt đời sống đêm Sài Gòn, nơi ánh sáng và nhịp sống hòa vào nhau. Ảnh: NAG Hoàng Hải

Với nhiếp ảnh gia Hoàng Hải, tác giả bộ ảnh đời sống đêm Sài Gòn, khả năng thay đổi tiêu cự nhanh là lợi thế quan trọng khi tác nghiệp trong không gian thực tế, nơi khoảnh khắc đời thường thường xuất hiện bất ngờ và biến mất rất nhanh. Theo anh, giá trị lớn của hệ thống nhiều tiêu cự nằm ở sự linh hoạt trong từng tình huống. Đặc biệt, tiêu cự 100mm trên Xiaomi 17 Ultra giúp người chụp tiếp cận cảm xúc từ xa mà vẫn giữ được sự tự nhiên của nhân vật.

Bên cạnh telephoto, góc rộng cũng phù hợp để ghi lại bối cảnh, nhịp sống đô thị và mối liên kết giữa chủ thể với không gian xung quanh trong cùng một khung hình. Với các bối cảnh sân khấu, khả năng zoom quang học cũng giúp đưa chủ thể tiến gần hơn trong khung hình mà vẫn giữ được độ chi tiết cần thiết. Đây là yếu tố đặc biệt hữu ích khi chụp biểu diễn, sự kiện hoặc những khoảnh khắc khó tiếp cận trực diện.

Khoảnh khắc thổi lửa được ghi lại giữa chuyển động nhanh và nguồn sáng gắt. Ảnh: NAG Ngọc Thành.

Khi thiết bị không còn là rào cản, nhiếp ảnh trở về với cảm xúc

Từ vùng núi phía Bắc với nghi lễ nhảy lửa, đến nhịp sống đêm của Sài Gòn, mỗi bối cảnh đều đặt ra một bài toán khác nhau về ánh sáng. Tuy nhiên, điểm chung mà các nhiếp ảnh gia nhận thấy là khi thiết bị xử lý tốt những yếu tố kỹ thuật, người chụp có thể tập trung nhiều hơn vào câu chuyện và cảm xúc.

Theo đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Gia Phong chia sẻ: "Cảm giác tự do khi chụp bằng smartphone đến từ việc tôi không còn bị ràng buộc bởi quá nhiều thiết lập kỹ thuật, mà có thể tập trung vào khoảnh khắc và cảm xúc của chủ thể".

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Hoàng Hải nhìn nhận sự thay đổi này theo hướng gần gũi hơn: "Khi chụp bằng điện thoại, tôi hòa vào dòng người nhiều hơn, không còn là một người đứng ngoài quan sát. Điều đó giúp tôi bắt được những khoảnh khắc tự nhiên và chân thật hơn".

Khoảnh khắc đời thường của trẻ em trong ánh sáng đêm, tự nhiên và giàu cảm xúc. Ảnh: NAG Hoàng Hải

Sự kết hợp giữa phần cứng, thuật toán xử lý và triết lý hình ảnh từ Leica không chỉ giúp cải thiện chất lượng ảnh, mà còn mở rộng cách tiếp cận nhiếp ảnh, nơi thiết bị trở thành công cụ hỗ trợ, thay vì rào cản kỹ thuật.