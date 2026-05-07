Nâng tầm trải nghiệm không gian sống: S.Home chính thức ra mắt diện mạo mới tại Vĩnh Phúc

Sự kiện không đơn thuần là việc mở rộng quy mô mà là bước chuyển mình quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành hệ thống cung cấp giải pháp không gian sống hàng đầu Việt Nam.

S.Home mang trên mình sứ mệnh kiến tạo không gian sống tiện nghi

Trong bối cảnh thị trường nội thất đang có sự phân hóa mạnh mẽ, S.Home đã xác lập cho mình một lối đi riêng biệt với sứ mệnh: "Kiến tạo không gian sống tiện nghi với sản phẩm và dịch vụ vượt trội". Đối với S.Home, mỗi sản phẩm được đưa đến tay khách hàng không chỉ là một thiết bị gia dụng, mà là một mảnh ghép quan trọng trong việc xây dựng chất lượng sống hoàn mỹ.

S.Home từng bước khẳng định vị thế hàng đầu với hệ thống với 25 showroom toàn quốc

S.Home tự hào là đối tác phân phối chiến lược các giải pháp thiết bị phòng tắm, nhà bếp và gạch ốp lát cao cấp. Tại đây, mỗi giải pháp không gian sống đều được chuẩn hóa dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người Việt, kết hợp cùng công nghệ và tinh hoa thiết kế từ các đối tác toàn cầu như TOTO, INAX, DeMuhler, Bosch...

Khách hàng bước vào không gian của S.Home không chỉ mua sản phẩm, mà nhận được một hệ sinh thái dịch vụ chuyên sâu: từ tư vấn thiết kế 3D cá nhân hóa đến chế độ hậu mãi tận tâm mang tính hệ thống. Chính sự đồng hành này là minh chứng cho cam kết về chất lượng và sự an tâm dài hạn mà S.Home luôn theo đuổi.

Đỉnh cao trải nghiệm tại không gian 500m2 tại Vĩnh Phúc

Thấu hiểu rằng trải nghiệm thực tế là yếu tố then chốt giúp khách hàng trao gửi niềm tin, S.Home Vĩnh Phúc đã được tái đầu tư mạnh mẽ để trở thành một trọng điểm trải nghiệm chuẩn mực hàng đầu khu vực. Với quy mô rộng lớn lên tới 500m2, showroom mới quy tụ hơn 1.000 sản phẩm nội thất đa dạng: từ 300 mẫu gạch ốp lát nhập khẩu tinh tế, đến hơn 500 thiết bị vệ sinh và nhà bếp hiện đại. Không chỉ trưng bày sản phẩm đơn lẻ, S.Home Vĩnh Phúc sở hữu nhiều khu vực mô phỏng không gian từ phòng tắm đến nhà bếp mang đậm phong cách hiện đại , sang trọng và thực tế. Tại đây, gia chủ đều được trực tiếp "sờ tận tay, cảm nhận tận mắt" các chất liệu cũng như công năng thực tế, giúp quá trình định hình phong cách ngôi nhà trở nên chân thực và trọn vẹn nhất.

Đón chờ Tuần lễ Reopening với những đặc quyền tri ân chỉ có tại S.Home Vĩnh Phúc

Để đánh dấu sự kiện ra mắt diện mạo mới đầy tự hào này, S.Home Vĩnh Phúc sẽ tổ chức tuần lễ Reopening chính thức bắt đầu từ ngày 09/05/2026.

Bùng nổ với chương trình khuyến mãi hàng đầu chỉ có tại Vĩnh Yên, chuỗi đặc quyền hấp dẫn nhất dành cho các gia chủ đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà:

Quà tặng tri ân đặc biệt: Cơ hội sở hữu quà tặng Vàng 9999.

Bộ sưu tập không gian ấn tượng: Các combo phòng tắm và giải pháp nhà bếp chuẩn Châu Âu được giới thiệu với mức ưu đãi cực kỳ bất ngờ.

Đặc quyền chuyên gia: Tặng 100% gói tư vấn và thiết kế không gian 3D chuyên sâu, cá nhân hóa cho từng ngôi nhà.

Bên cạnh đó, S.Home dành tặng những phần quà check-in ý nghĩa cho 100% khách hàng ghé thăm và trải nghiệm showroom trong dịp ra mắt này.

Một không gian sống đẳng cấp đang chờ bạn khám phá. Hãy đánh dấu ngay lịch hẹn với S.Home Vĩnh Phúc!

Sự kiện khai trương diện mạo mới: 09/05/2026

Địa chỉ: Đầu ngõ 16, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

Khám phá thêm các đặc quyền tại Website: shome.vn