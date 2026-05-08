Loạn giá ghế massage: Người tiêu dùng đứng trước ma trận lựa chọn, niềm tin bị thử thách?

Thay vì phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài, nhiều gia đình bắt đầu đầu tư vào thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà như một giải pháp chủ động và lâu dài. Trong đó, ghế massage đang dần trở thành lựa chọn phổ biến.

Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng nhanh của thị trường này lại là một thực tế đáng chú ý. Đó là người tiêu dùng đang phải đối mặt với một "ma trận" thông tin và giá cả. Nhu cầu tăng nhanh, thị trường mở rộng nhưng thiếu chuẩn tham chiếu. Sự phát triển của các kênh bán hàng online giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm ghế massage hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, hàng trăm lựa chọn có thể xuất hiện. Nhưng cũng chính sự "dễ tiếp cận" này khiến thị trường trở nên phức tạp hơn. Cùng là ghế massage, người tiêu dùng có thể bắt gặp nhiều mức giá chênh lệch lớn, trải dài từ phân khúc thấp đến cao đến từ nhiều đơn vị bán khác nhau. Điều này khiến việc so sánh và đưa ra quyết định trở nên khó khăn hơn.

Hệ quả

Người mua rơi vào vùng nhiễu thông tin trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, cùng là ghế massage nhưng được chào bán với mức giá chênh lệch lớn, đến từ nhiều nguồn bán khác nhau. Trong một thị trường chưa có chuẩn tham chiếu rõ ràng, người tiêu dùng dễ rơi vào trạng thái "nhiễu thông tin", không biết nên dựa vào đâu để đánh giá chất lượng thực sự của sản phẩm.

Với những sản phẩm có giá trị cao và thời gian sử dụng dài, việc lựa chọn sai không chỉ gây tổn thất về tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và sức khỏe người dùng. Niềm tin trở thành yếu tố bị thử thách nhiều nhất trong quá trình ra quyết định. Người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm chính hãng và trải nghiệm thực tế. Trước thực trạng đó, hành vi tiêu dùng cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ so sánh giá, nhiều người bắt đầu quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm, hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng. Các yếu tố như: Có showroom để trải nghiệm thực tế với chính sách bảo hành rõ ràng, dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, thuận tiện đang trở thành tiêu chí quan trọng, đặc biệt với các sản phẩm có vòng đời dài như ghế massage.

Thiết lập lại niềm tin bằng hệ thống phân phối kiểm soát

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận theo hướng kiểm soát hệ thống phân phối và chuẩn hóa trải nghiệm khách hàng. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Sinh Kế Sức Khỏe Xanh là đơn vị phân phối chính thức của thương hiệu ghế massage Poongsan – thương hiệu đã có hơn 25 năm hiện diện trên thị trường.Theo đại diện doanh nghiệp, việc duy trì hệ thống phân phối thống nhất giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự nhất quán về giá và dịch vụ sau bán hàng. "Niềm tin không đến từ quảng cáo mà đến từ trải nghiệm thực tế và sự đồng hành lâu dài", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Poongsan được gọi là lá cờ đầu, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm trong ngành ghế massage tại Việt Nam từ năm 2001

Thực tế cho thấy, lợi thế cạnh tranh của Poongsan được củng cố từ tuổi thọ sản phẩm, chính sách bảo hành dài hạn và hệ thống dịch vụ kỹ thuật ổn định. Hàng vạn thiết bị đã và đang vận hành trong các gia đình Việt qua nhiều năm, trở thành dấu ấn rõ ràng cho năng lực vận hành và mức độ tín nhiệm của thương hiệu.

Đầu tư công nghệ và chuẩn hóa trải nghiệm

Song song với việc kiểm soát phân phối, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Các dòng sản phẩm mới tích hợp nhiều tính năng như AI Body Scan, con lăn 4D, chế độ không trọng lực… nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cá nhân hóa.

Những cải tiến này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Đó là chuyển từ cung cấp thiết bị sang cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, phù hợp với từng nhóm người dùng trong gia đình.

Một trong những trụ cột chiến lược của Poongsan là hệ thống phân phối và trải nghiệm. Mạng lưới showroom trên toàn quốc không chỉ đóng vai trò bán hàng mà còn là điểm chạm quan trọng giúp khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng sản phẩm.

Ghế massage Poongsan là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và vật liệu cao cấp, mang đến độ bền, thoải mái và trải nghiệm massage chuyên nghiệp

Từ mua sản phẩm đến chọn niềm tin

Sự phát triển nhanh của thị trường ghế massage cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà đang gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi thị trường chưa có sự đồng nhất, quyết định mua hàng không còn đơn thuần là lựa chọn sản phẩm mà trở thành quá trình lựa chọn niềm tin. Trong bối cảnh đó, những thương hiệu có hệ thống phân phối rõ ràng, minh bạch về giá và duy trì được trải nghiệm ổn định sẽ có lợi thế trong việc xây dựng niềm tin lâu dài với khách hàng.

Với phân khúc giá sản phẩm đa dạng từ bình dân đến cao cấp, Poongsan đã phục vụ hơn 15 triệu khách hàng toàn quốc

Bước đệm cho giai đoạn tăng trưởng mới

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, Poongsan triển khai chương trình tri ân khách hàng trên toàn quốc, đồng thời tái khẳng định định hướng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Với Poongsan, 25 năm không phải là điểm kết thúc của một chặng đường, mà là sự tiếp nối của một hành trình dài hơn, nơi giá trị chăm sóc và sự tin cậy tiếp tục được đặt làm trọng tâm.