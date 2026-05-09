Smartphone xa xỉ dần trở thành “dấu hiệu nhận diện” của giới doanh nhân

Trong nhiều buổi gặp, ấn tượng ban đầu không đến từ phần giới thiệu. Nó đến từ những chi tiết nhỏ như một chiếc đồng hồ, một chiếc túi, hoặc đơn giản là chiếc điện thoại… đặt trên bàn. Những chi tiết này không quyết định tất cả, nhưng đủ để người đối diện hình dung phần nào về người họ đang trực tiếp tương tác.

Xu hướng này không phải là cảm nhận cá nhân. Theo khảo sát Global Consumer Insights Survey của PwC cho thấy, trải nghiệm và mức độ tin cậy có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua, nhất là với các sản phẩm có giá trị cao.

Trong bối cảnh đó, smartphone dần trở thành một trong những vật dụng thể hiện rõ nhất thói quen và cách một người làm việc. Thiết bị này xuất hiện trong hầu hết các tương tác, từ cuộc gọi, xử lý thông tin đến những giao dịch quan trọng.

Vì gắn với dữ liệu và công việc, chiếc điện thoại cũng phản ánh cách một người vận hành mọi thứ xung quanh mình. Một thiết bị ổn định, bảo mật tốt thường mang lại cảm giác yên tâm hơn trong quá trình làm việc.

Tại Việt Nam, điều này thể hiện rõ hơn vào các dịp lễ, khi nhu cầu quà tặng trong giới doanh nhân tăng lên. Người mua thường cân nhắc kỹ hơn thay vì chỉ chọn theo cảm tính. Với nhiều người, một chiếc smartphone cao cấp là món quà được sử dụng hàng ngày. Giá trị của nó vì thế được lặp lại nhiều lần, thay vì chỉ nằm ở khoảnh khắc trao tặng. Từ góc nhìn này, lựa chọn thiết bị bắt đầu khác nhau giữa từng nhóm người dùng.

Những mối quan hệ cần sự trang trọng thường gắn với các thiết kế dễ nhận diện. Các dòng như Vertu Signature V 4G được cân nhắc trong những trường hợp này, khi yếu tố hình thức và sự nhất quán được đặt lên vị trí ưu tiên.

Hay với những người làm việc ở cường độ cao, ưu tiên lại nằm ở tính ổn định và bảo mật. Vertu Agent Q hay Metavertu 2 Max thường được lựa chọn theo hướng đó, khi thiết bị cần đáp ứng việc xử lý thông tin và bảo vệ dữ liệu trong suốt quá trình sử dụng.

Ở một hướng khác, có những người tìm kiếm sự khác biệt trong cách lựa chọn thiết bị. Quantum Flip phù hợp với nhóm này, khi thiết kế và cảm giác sử dụng được đặt ngang với nhu cầu riêng tư.

Ông Nguyễn Minh Cường - Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam, cho biết: "Khách hàng của chúng tôi ít khi hỏi về cấu hình. Họ quan tâm thiết bị có phù hợp với cách họ sử dụng hay không, có an toàn cho dữ liệu của họ hay không".

Không gian trải nghiệm chuẩn Vertu England tại Flagship Store Vertu Việt Nam.

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam là đại diện phân phối - bán lẻ chính thức và duy nhất của Vertu England. Các sản phẩm của hãng được nhập khẩu chính ngạch, có chứng từ rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Vertu Vietnam Flagship Stores & Private Lounges:

- 19 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

- Caravelle Hotel Saigon, 19-23 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM

- Majestic Hotel Saigon, 01 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

- Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM

