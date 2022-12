Đây là thành tích đầy tự hào, minh chứng cho những nỗ lực của BigHomes trong chặng đường phát triển và khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản.



Thành tích tự hào trong một năm biến động

Được thành lập từ năm 2016, BigHomes là đơn vị uy tín trong hoạt động phân phối các dự án bất động sản chất lượng. Với sự phát triển mạnh mẽ cùng những đóng góp lớn trong việc phân phối thành công các dự án bất động sản, BigHomes đã từng bước tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường và để lại dấu ấn cho hàng ngàn khách hàng, nhà đầu tư bởi sự uy tín, chuyên nghiệp.

Sau tất cả những nỗ lực, cống hiến đó, BigHomes đã vinh dự lọt top 10 dịch vụ uy tín chất lượng năm 2022 trong khuôn khổ Chương trình truyền thông và quảng bá hàng Việt tốt được người Việt tin dùng năm 2022. Đây là chương trình thường niên được tổ chức nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao, khẳng định thương hiệu đồng thời đẩy mạnh kết nối cung cầu, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa cộng đồng các doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao vị thế của các doanh nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế.



BigHomes lọt Top 10 dịch vụ uy tín chất lượng năm 2022.

Thành tích đầy tự hào đó một lần nữa đã chứng minh cho những nỗ lực của tập thể BigHomes trong một năm đầy biến động và củng cố vững chắc vị thế của BigHomes trên thị trường bất động sản.



BigHomes và hành trình ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, bước sang quý II/2022 thị trường bất động sản đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tận dụng thời cơ đó, BigHomes đã nhanh chóng thích ứng, xây dựng chiến lược kinh doanh trong thời kỳ bình thường mới để phục hồi và bứt phá sau đại dịch.

Trong năm 2022, BigHomes đã liên tục phát triển về quy mô nhân sự và mở rộng thị phần đến nhiều tỉnh thành. Tính đến thời điểm hiện tại, BigHomes đã có mặt trên khắp cả nước với 7 chi nhánh văn phòng tại các tỉnh thành. Với đội ngũ hơn 600 chuyên viên kinh doanh trẻ, nhiệt huyết và có kinh nghiệm chuyên môn cao, BigHomes đã mang đến cho khách hàng, nhà đầu tư những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Đặc biệt, với phương châm hoạt động dựa trên tinh thần tôn trọng, trao giá trị đích thực đến khách hàng, BigHomes đã luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nhà đầu tư với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín.

Kể từ giai đoạn thành lập vào năm 2016 cho đến nay, BigHomes đã trở thành đối tác tin cậy, góp phần vào sự thành công của hàng loạt dự án lớn như: Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, Vinhomes Smart City, Vinhomes Times City - Park Hills, Vinhomes Golden River, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Riverside - The Harmony, Vinhomes Green Bay, Ecopark, Eco Center Park,...

BigHomes phát triển với 7 văn phòng chi nhánh và gần 600 nhân sự.

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược kinh doanh bài bản, BigHomes đã phát triển nhanh chóng, trở thành "cánh tay nối dài" của chủ đầu tư trong việc phân phối các sản phẩm bất động sản đến tay khách hàng, nhà đầu tư một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, BigHomes không ngừng phát huy thế mạnh, chuẩn bị kỹ càng các mặt nhân lực, vật lực, trí lực để sẵn sàng chinh phục những thị trường mới trong tương lai.



Có thể nói trong bối cảnh xã hội phát triển và biến đổi không ngừng, đầu tư bất động sản luôn được đánh giá là một trong những kênh đầu tư mang lại nguồn lợi khổng lồ và bền vững. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các công ty về bất động sản ngày càng nhiều dễ gây khó khăn trong việc đánh giá và lựa chọn của khách hàng. Vì vậy, sự uy tín, chuyên nghiệp cùng chất lượng dịch vụ cao của BigHomes đã trở thành lựa chọn tin cậy cho các khách hàng và nhà đầu tư.

