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Binance thông báo hoàn tất bù đắp hơn 6 tỷ USD bị đánh cắp

| | Thị trường chứng khoán

Binance thông báo hoàn tất bù đắp hơn 6 tỷ USD bị đánh cắp

Binance tuyên bố đã hoàn tất bù đắp toàn bộ tài sản bị ảnh hưởng, đồng thời công bố dữ liệu dự trữ mới nhất và tiếp tục khôi phục dịch vụ rút tiền theo từng giai đoạn.

Thông tin từ sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, sàn xác nhận đã hoàn tất quá trình bổ sung tài sản sau vụ tấn công mạng quy mô lớn xảy ra ngày 29/10 vừa qua.

Binance đã sử dụng hơn 6,34 tỷ USD từ các nguồn lực của công ty để bù đắp tổn thất liên quan đến sự cố. Đây là một trong những vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành tiền mã hóa. Nguồn tiền được huy động từ ba kênh chính, bao gồm một phần Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU), phần vốn thuộc Quỹ bảo hiểm Binance Futures vượt mức yêu cầu theo khuôn khổ quản lý rủi ro và nguồn vốn tự có của Binance.

Để khôi phục lượng tài sản bị ảnh hưởng, sàn giao dịch đã tiến hành mua lại các loại token tương ứng thông qua thị trường và các giao dịch thỏa thuận OTC. Binance khẳng định công ty sẽ chịu tác động tài chính từ vụ tấn công thay vì chuyển tổn thất sang người dùng.

Theo thông báo trước đó, Binance cũng cam kết bổ sung nguồn lực để đưa quy mô quỹ SAFU trở lại khoảng 1 tỷ USD. Đây là quỹ dự phòng được thiết lập nhằm bảo vệ người dùng trong những tình huống khẩn cấp.

Cùng với việc công bố hoàn tất bù đắp tài sản, Binance cho biết đã thực hiện ảnh chụp dữ liệu Bằng chứng dự trữ (Proof of Reserves - PoR) mới nhất vào ngày 12/11, bao gồm 198 loại token.

Theo Binance, quá trình tạo bằng chứng mật mã không tiết lộ thông tin (zero-knowledge proof) dự kiến cần khoảng 40-50 giờ. Sau khi hoàn tất, người dùng nắm giữ các token bị ảnh hưởng có thể tự xác minh rằng tài sản của mình được bảo chứng theo tỷ lệ tối thiểu 1:1.

Trước đó, ngày 29/10, Binance trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, khiến lượng tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 6,34 tỷ USD bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo điều tra sơ bộ được Binance công bố ngày 3/11, những kẻ tấn công đã xâm nhập hệ thống thông qua các thiết bị và công cụ làm việc nội bộ của nhân viên, sau đó lợi dụng quyền truy cập trái phép vào dịch vụ ký giao dịch ví để thực hiện các lệnh chuyển tài sản.

Trong quá trình tấn công, hàng loạt tài sản như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP và Solana (SOL) đã bị chuyển khỏi ví nóng của Binance. Sàn giao dịch phải tạm dừng hoạt động rút tiền để hạn chế thiệt hại và phối hợp với các đối tác nhằm phong tỏa tài sản.

Tính đến bản cập nhật ngày 3/11, khoảng 2,85 tỷ USD tài sản liên quan đã được đóng băng hoặc chặn lại. Binance cũng cho biết 98% lượng token bị ảnh hưởng đã được bổ sung tính đến ngày 31/10.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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