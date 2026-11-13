Jack Ma: Đàn ông nghe lời vợ sớm muộn gì cũng thành công

Trái ngược với quan niệm được gắn với câu nói nổi tiếng của Tào Tháo rằng "chuyện đại sự cứ về nhà hỏi vợ rồi làm ngược lại", nhà sáng lập Alibaba Jack Ma lại có quan điểm hoàn toàn khác. Theo ông, đàn ông biết lắng nghe vợ và những người phụ nữ xung quanh sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn.

Jack Ma vốn nhiều lần công khai bày tỏ sự trân trọng đối với người vợ đã đồng hành cùng mình trong cuộc sống và sự nghiệp. Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông từng chia sẻ: "Vợ giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Tôi được như ngày hôm nay, cô ấy không có công lao thì cũng có khổ lao".

Trong một bài phát biểu về bí quyết thành công, vị tỷ phú cũng thẳng thắn nói rằng ông đạt được những gì như hiện tại nhờ biết lắng nghe phụ nữ: Ở nhà nghe lời vợ, còn tại công ty thì nghe ý kiến của các đồng nghiệp nữ.

Lý giải quan điểm đàn ông nghe lời vợ sớm muộn cũng thành công, Jack Ma cho rằng nam giới thường có xu hướng tập trung vào tiền bạc và những giá trị vật chất, trong khi phụ nữ lại quan tâm nhiều hơn đến gia đình và cảm xúc của những người xung quanh.

Ông từng lấy hoạt động thương mại điện tử làm ví dụ để minh họa cho sự khác biệt này. Theo quan sát của Jack Ma, thông qua các nền tảng mua sắm trực tuyến như Tmall, phụ nữ thường ưu tiên những khoản chi phục vụ gia đình, còn đàn ông có xu hướng dành tiền cho ô tô, điện thoại, máy tính xách tay, trò chơi điện tử hay đồ ăn sẵn.

"Phụ nữ đặt nặng gia đình, còn đàn ông chỉ tập trung vào bản thân họ", ông nhận xét.

Theo nhà sáng lập Alibaba, khả năng đặt mình vào vị trí của người khác và thấu hiểu cảm xúc là lợi thế đáng kể của phụ nữ. Trong một xã hội mà sự gắn kết giữa con người đóng vai trò quan trọng, những phẩm chất này có thể trở thành yếu tố quyết định thành công.

Jack Ma từng dự đoán trong 10-30 năm tới, phụ nữ sẽ ngày càng có ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực. Theo ông, họ không chỉ hiểu rõ bản thân mà còn có khả năng thấu hiểu người khác, qua đó sở hữu những lợi thế riêng trong môi trường kinh doanh và xã hội.

Ông thậm chí từng nói vui rằng nếu có kiếp sau, mình muốn được đầu thai làm phụ nữ. Trong bối cảnh AI phát triển, Jack Ma cũng cho rằng những năng lực thiên về cảm xúc và sự thấu hiểu con người của phụ nữ có thể trở thành lợi thế trước máy móc.

Quan điểm đề cao vai trò phụ nữ của Jack Ma cũng được phản ánh trong văn hóa doanh nghiệp Alibaba, thường được nhắc đến với khái niệm "she-culture" – văn hóa coi trọng và khuyến khích sự tham gia của nữ giới.

Trong số 18 nhà sáng lập Alibaba, có 6 người là phụ nữ, chiếm khoảng 30%. Theo Jack Ma, việc xây dựng đội ngũ có tỷ lệ nhân viên nữ cao là một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của tập đoàn.

Ông từng cho biết phụ nữ chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động của Alibaba. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thời điểm suy giảm sau khi công ty thâu tóm một số doanh nghiệp khác. Dù vậy, khoảng 34% vị trí lãnh đạo của tập đoàn vẫn do phụ nữ đảm nhiệm.

Jack Ma nhấn mạnh Alibaba không nên để tỷ lệ nhân viên nữ xuống dưới 33%. Theo ông, đây không chỉ là một chỉ tiêu về nhân sự mà còn phản ánh cam kết của doanh nghiệp đối với sự đa dạng và vai trò của phụ nữ trong bộ máy quản lý.

"Chính niềm tin của họ đã khiến Alibaba trở nên độc đáo", ông từng chia sẻ khi nói về những đóng góp của đội ngũ nhân viên nữ.

Dù dành nhiều lời ca ngợi cho phụ nữ, Jack Ma không cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận năng lực của nam giới. Theo ông, thành công đến từ khả năng kết hợp những phẩm chất tưởng chừng đối lập: sự mạnh mẽ, quyết đoán thường được gắn với nam giới và sự mềm mỏng, tinh tế thường được gắn với nữ giới.

Khi dung hòa được hai yếu tố này, mỗi người sẽ có thêm lợi thế trong việc lãnh đạo, hợp tác và xây dựng các mối quan hệ – những nền tảng quan trọng để đạt được thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

Theo Daydaynews, Jing Daily