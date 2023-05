Bình Định bứt phá mạnh mẽ trên nền tảng 5 trụ cột kinh tế

Bình Định phát huy thế mạn h, p hát triển 5 trụ cột kinh tế

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bình Định đang hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về quy hoạch, phát huy nội lực và thu hút đầu tư, tập trung vào 5 trụ cột kinh tế.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố về điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội, tầm nhìn quy hoạch, đặc biệt là hạ tầng khu công nghiệp… Bình Định đặt mục tiêu xây dựng công nghiệp thành lĩnh vực then chốt, tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghiệp - đô thị ven biển... Địa phương cũng xúc tiến việc xây dựng hạ tầng đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến gắn với sản phẩm nông, lâm, thủy sản địa phương. Tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển các sản phẩm OCOP (One commune one product - mỗi xã một sản phẩm); đồng thời phát triển ngành thủy sản hiện đại và bền vững…

Thế mạnh “thiên thời địa lợi nhân hòa” cộng hưởng với vẻ đẹp thiên nhiên được xem là nền tảng để Bình Định phát triển các sản phẩm du lịch gắn với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên; hình thành các tuyến, cụm du lịch. Bình Định được kỳ vọng sẽ trở thành trọng điểm du lịch với 3 tâm điểm: du lịch biển, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa, lịch sử.

Về dịch vụ cảng - logistics, Bình Định cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt tốc với 134 km bờ biển, địa thế nước sâu tự nhiên cùng vị trí cửa ngõ khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng lãnh hải rộng 36.000 km2… Cảng biển quốc tế Quy Nhơn là một trong 10 cảng biển lớn của Việt Nam, có khả năng tiếp nhận tàu hàng đến 70 ngàn tấn; đồng thời có tiềm năng trở thành trung tâm phát triển dịch vụ về vận tải, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa, cảng biển, logictics…

Đối với trụ cột phát triển kinh tế đô thị gắn với đô thị hóa, Bình Định đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng hệ thống đô thị hiện đại và có bản sắc riêng, xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng. Địa phương phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 22 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 52,8%.

Đi tìm giải pháp cho bài toán thiếu hụt nguồn cung BĐS đa năng

Các địa phương có kinh tế phát triển năng động, đa dạng và giàu tiềm năng thường có hấp lực mạnh mẽ thu hút lực lượng lao động nói chung, nhóm nhân sự chất lượng cao nói riêng. Trong bối cảnh Bình Định tăng tốc thu hút đầu tư, bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan, cộng hưởng với thế mạnh vượt trội trong nhiều lĩnh vực: hạ tầng, du lịch, công nghệ cao… đội ngũ lao động cao cấp đã, đang và sẽ tiếp tục “đổ bộ” về địa phương để sinh sống và làm việc. Dự báo đến năm 2040, tổng dân số của Khu kinh tế Nhơn Hội khoảng 200.000 - 250.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 10.746 ha.

Cùng với nhu cầu về nơi lưu trú chất lượng cao đáp ứng chuẩn sống của nhóm lao động cao cấp, Quy Nhơn - Bình Định cũng đối diện với những đòi hỏi bức thiết về hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội như trung tâm thương mại, địa điểm vui chơi giải trí, nơi an cư chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia... Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn thiếu những quỹ đất được quy hoạch bài bản; những khu đô thị hiện đại đáp ứng chuẩn sống của lực lượng nhân sự chất lượng cao.

Khi khu vực trung tâm lẫn vùng lân cận Quy Nhơn đang dần cạn kiệt quỹ đất, các chủ đầu tư bất động sản đã hướng tầm nhìn về bán đảo Hải Giang để đón đầu nhu cầu thực, nổi bật là Hưng Thịnh Land với thành phố bán đảo MerryLand Quy Nhơn.

MerryLand Quy Nhơn là thành phố bán đảo được quy hoạch đầy đủ yếu tố thiết yếu như: lưu trú chất lượng cao, nghỉ dưỡng, địa điểm vui chơi giải trí chuẩn quốc tế, khai thác kinh doanh đa ngành nghề… theo mô hình thành phố du lịch trên đảo của thế giới.

Ngay trung tâm dự án, phân khu Canal District sở hữu hệ tiện ích - dịch vụ phong phú làm nên một “vương quốc không ngủ” sầm uất, nổi bật là Bizhouse - mô hình kinh doanh sinh lời tuần hoàn 24/7 vừa phục vụ nhu cầu khai thác kinh doanh vừa mang đến những trải nghiệm khác biệt về nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí... Đa dạng hóa sự lựa chọn cho khách hàng, MerryLand Quy Nhơn còn có dòng sản phẩm nhà phố trung tâm bán đảo (townhouse) đa năng đa kết nối, đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng khi giá trị lưu trú song hành cùng giá trị khai thác thương mại đa ngành nghề. Cư dân có thể lưu trú lâu dài ở các tầng trên, tầng 1 có thể mở cửa hàng kinh doanh thời trang, quà lưu niệm, đặc sản địa phương đến các sản phẩm thiết yếu… góp thêm địa chỉ mua sắm, trải nghiệm cuộc sống của người bản địa cho khách du lịch.