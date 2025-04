Bình Định dự kiến tên gọi 58 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

TP Quy Nhơn sau sắp xếp sẽ thành lập 5 phường và 1 xã:

Cụ thể, thành lập phường Quy Nhơn trên cơ sở nhập phường Hải Cảng, phường Thị Nại, phường Trần Phú và phường Đống Đa.

Thành lập phường Quy Nhơn Nam trên cơ sở nhập các phường: Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung và Ghềnh Ráng.

Thành lập phường Quy Nhơn Bắc trên cơ sở phường Trần Quang Diệu và Nhơn Phú.

Thành lập phường Quy Nhơn Tây trên cơ sở nhập phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ.

Thành lập phường Quy Nhơn Đông trên cơ sở nhập các xã: Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải và phường Nhơn Bình.

Thành lập xã Nhơn Châu trên cơ sở giữ nguyên xã Nhơn Châu.

TX An Nhơn sau sắp xếp sẽ thành lập 5 phường và 1 xã:

Thành lập phường Bình Định trên cơ sở nhập phường Bình Định, xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc.

Thành lập phường An Nhơn trên cơ sở nhập phường Đập Đá, xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn Hậu.

Thành lập phường An Nhơn Đông trên cơ sở nhập phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An thuộc thị xã An Nhơn hiện nay.

Thành lập phường An Nhơn Bắc trên cơ sở nhập phường Nhơn Thành, xã Nhơn Phong và xã Nhơn Hạnh.

Thành lập phường An Nhơn Nam trên cơ sở nhập phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Lộc.

Thành lập xã An Nhơn Tây trên cơ sở nhập xã Nhơn Tân và xã Nhơn Thọ.

TX Hoài Nhơn sau sắp xếp sẽ thành lập 7 phường:

Thành lập phường Hoài Nhơn 1 trên cơ sở nhập phường Bồng Sơn và Hoài Đức.

Thành lập phường Hoài Nhơn 2 trên cơ sở nhập phường Hoài Tân và Hoài Xuân.

Thành lập phường Hoài Nhơn 3 trên cơ sở nhập phường Hoài Hương, xã Hoài Hải và xã Hoài Mỹ.

Thành lập phường Hoài Nhơn 4 trên cơ sở nhập các phường: Hoài Thanh, Tam Quan Nam và Hoài Thanh Tây.

Thành lập phường Hoài Nhơn 5 trên cơ sở nhập phường Hoài Hảo và xã Hoài Phú.

Thành lập phường Hoài Nhơn 6 trên cơ sở nhập phường Tam Quan và xã Hoài Châu.

Thành lập phường Hoài Nhơn 7 trên cơ sở nhập phường Tam Quan Bắc, xã Hoài Sơn và xã Hoài Châu Bắc.

Huyện Phù Cát sau sắp xếp sẽ thành lập 7 xã:

Thành lập xã Phù Cát 1 trên cơ sở nhập thị trấn Ngô Mây, xã Cát Trinh và Cát Tân.

Thành lập xã Phù Cát 2 trên cơ sở nhập xã Cát Nhơn và Cát Tường.

Thành lập xã Phù Cát 3 trên cơ sở nhập các xã: Cát Hưng, Cát Thắng và Cát Chánh.

Thành lập xã Phù Cát 4 trên cơ sở nhập thị trấn Cát Tiến, xã Cát Thành và Cát Hải.

Thành lập xã Phù Cát 5 trên cơ sở nhập thị trấn Cát Khánh, xã Cát Minh và Cát Tài.

Thành lập xã Phù Cát 6 trên cơ sở nhập xã Cát Hanh và Cát Hiệp.

Thành lập xã Phù Cát 7 trên cơ sở nhập xã Cát Lâm và Cát Sơn.

Huyện Phù Mỹ sau sắp xếp sẽ thành lập 7 xã:

Thành lập xã Phù Mỹ 1 trên cơ sở nhập thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Quang và Mỹ Hiệp.

Thành lập xã Phù Mỹ 2 trên cơ sở nhập xã Mỹ Trinh và Mỹ Hòa.

Thành lập xã Phù Mỹ 3 trên cơ sở nhập xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây.

Thành lập xã Phù Mỹ 4 trên cơ sở nhập các xã: Mỹ Chánh, Mỹ Thành và Mỹ Cát.

Thành lập xã Phù Mỹ 5 trên cơ sở nhập các xã: Mỹ An, Mỹ Thọ và Mỹ Thắng.

Thành lập xã Phù Mỹ 6 trên cơ sở nhập thị trấn Bình Dương, xã Mỹ Lợi và Mỹ Phong.

Thành lập xã Phù Mỹ 7 trên cơ sở nhập các xã: Mỹ Đức, Mỹ Châu và Mỹ Lộc thuộc huyện Phù Mỹ hiện nay.

Huyện Tuy Phước sẽ thành lập 4 xã:

Thành lập xã Tuy Phước 1 trên cơ sở nhập xã Phước An và Phước Thành.

Thành lập xã Tuy Phước 2 trên cơ sở nhập thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì và các xã: Phước Thuận, Phước Nghĩa và Phước Lộc.

Thành lập xã Tuy Phước 3 trên cơ sở nhập các xã: Phước Hiệp, Phước Hưng và Phước Quang.

Thành lập xã Tuy Phước 4 trên cơ sở nhập các xã: Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thắng

Huyện Tây Sơn sẽ thành lập 5 xã:

Thành lập xã Tây Sơn trên cơ sở nhập thị trấn Phú Phong, xã Tây Xuân và Bình Nghi.

Thành lập xã Tây Sơn 1 trên cơ sở nhập xã Tây Giang và Tây Thuận.

Thành lập xã Tây Sơn 2 trên cơ sở nhập các xã: Vĩnh An, Bình Tường và Tây Phú.

Thành lập xã Tây Sơn 3 trên cơ sở nhập các xã: Bình Thuận, Bình Tân và Tây An.

Thành lập xã Tây Sơn 4 trên cơ sở nhập các xã: Tây Vinh, Tây Bình, Bình Hòa và Bình Thành.

Huyện Hoài Ân sẽ thành lập 5 xã:

Thành lập xã Hoài Ân 1 trên cơ sở nhập thị trấn Tăng Bạt Hổ và các xã: Ân Phong, Ân Đức và Ân Tường Đông.

Thành lập xã Hoài Ân 2 trên cơ sở nhập các xã: Ân Tường Tây, Ân Hữu và Đak Mang.

Thành lập xã Hoài Ân 3 trên cơ sở nhập xã Ân Nghĩa và Bok Tới.

Thành lập xã Hoài Ân 4 trên cơ sở nhập các xã: Ân Sơn, Ân Tín và Ân Thạnh.

Thành lập xã Hoài Ân 5 trên cơ sở nhập các xã: Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông và Ân Mỹ.

Huyện Vân Canh sẽ thành lập 3 xã:

Thành lập xã Vân Canh 1 trên cơ sở nhập thị trấn Vân Canh và các xã: Canh Thuận, Canh Hòa và Làng Canh.

Thành lập xã Vân Canh 2 trên cơ sở nhập các xã: Canh Vinh, xã Canh Hiển, xã Canh Hiệp và làng Canh Tiến thuộc xã Canh Liên.

Thành lập xã Canh Liên trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Canh Liên.

Huyện Vĩnh Thạnh sẽ thành lập 4 xã:

Thành lập xã Vĩnh Thạnh 1 trên cơ sở nhập thị trấn Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh.

Thành lập xã Vĩnh Thạnh 2 trên cơ sở nhập xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh.

Thành lập xã Vĩnh Thạnh 3 trên cơ sở nhập các xã: Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa và Vĩnh Quang.

Thành lập xã Vĩnh Thạnh 4 trên cơ sở nhập xã Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn.

Huyện An Lão sẽ thành lập 4 xã:

Thành lập xã An Hòa trên cơ sở nhập xã An Hòa, xã An Quang và điều chỉnh một phần xã An Nghĩa.

Thành lập xã An Lão trên cơ sở nhập thị trấn An Lão, xã An Tân và An Hưng.

Thành lập xã An Vinh trên cơ sở nhập các xã: An Trung, An Dũng và An Vinh.

Thành lập xã An Toàn trên cơ sở nhập xã An Toàn và điều chỉnh xã An Nghĩa.