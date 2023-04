Bình Định loại nhà đầu tư không đảm bảo năng lực ở các dự án nhà ở xã hội

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu NOXH sớm 5 năm

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, hiện đang xây dựng kế hoạch phát triển NOXH theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh này tại cuộc họp về kế hoạch phát triển NOXH trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Bình Định xác định triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển NOXH trên địa bàn là nhiệm trọng tâm, là khâu đột phá về phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời gian tới.

Đồng thời, tỉnh Bình Định quyết tâm hoàn thành khoảng 12.900 căn NOXH trong giai đoạn đến năm 2025, vượt sớm hơn 5 năm theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh này tại Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Tỉnh Bình Định quyết tâm hoàn thành khoảng 12.900 căn NOXH trong giai đoạn đến năm 2025. Ảnh: Đ.Đ

Tỉnh Bình Định còn tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận, vay vốn ưu đãi, nhất là chương trình vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho phát triển NOXH của Chính phủ để thực hiện dự án xây dựng NOXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục giải ngân vốn vay, góp phần tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án…

Để thực hiện được mục tiêu hoàn thành kế hoạch phát triển NOXH đến năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, phần việc có liên quan.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát chương trình, kế hoạch phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án phù hợp, khả thi; đồng thời rà soát, điều chỉnh tiến độ một số dự án vào giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, phải rà soát, đề xuất thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ mà không có lý do chính đáng, các chủ đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện để xử lý, lựa chọn lại nhà đầu tư có năng lực để triển khai dự án cho kịp thời.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội được duyệt; trước mắt, ưu tiên triển khai các dự án khả thi, đảm bảo các điều kiện triển khai.

Các nhà đầu tư được chọn phải thật sự tâm huyết, có năng lực, kinh nghiệm, tài chính đảm bảo để triển khai dự án; kiên quyết loại nhà đầu tư không đảm bảo năng lực; hồ sơ mời thầu phải chuẩn, quy định cụ thể các yêu cầu về chất lượng công trình, kế hoạch triển khai, xác định các mốc thời gian hoàn thành cho từng giai đoạn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thi công xây dựng...).

"Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư theo quy định", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Đã và đang triển khai đầu tư 19 dự án

Theo ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai đầu tư 19 dự án với tổng diện tích đất khoảng 29,43 ha, với 11.166 căn/nhà, diện tích 694.808 m2 sàn sử dụng, vốn đầu tư hơn 10.497 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định

Cụ thể, đã bàn giao đưa vào sử dụng 8 dự án (6 dự án và một phần của 2 dự án, kể cả dự án NOXH - Cao ốc Long Thịnh) với tổng diện tích đất khoảng 6,27 ha, với 2.806 căn/nhà, diện tích 184.691 m2 sàn sử dụng, vốn đầu tư hơn 2.405 tỷ đồng.

Một số dự án như: Dự án NOXH - Cao ốc Long Thịnh với 480 căn; dự án NOXH Phú Mỹ - Quy Nhơn với 237 căn; dự án NOXH – Chung cư Hoàng Văn Thụ với 384 căn; dự án NOXH - Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng) với 255 căn; dự án NOXH Tân Đại Minh (Lamer1) với 486 căn…

Cùng với đó, đang thi công xây dựng 4 dự án (2 dự án và một phần của 2 dự án) với tổng diện tích đất khoảng 6,67 ha, với 2.710 căn/nhà, diện tích khoảng 145.579 m2 sàn sử dụng, vốn đầu tư hơn 2.346 tỷ đồng.

Các dự án như: Dự án NOXH Ecohome Nhơn Bình (giai đoạn 2 gồm Block 2, 3, 4) với 892 căn; dự án Chung cư NOXH An Phú Thịnh (Block B, C) với 622 căn; dự án NOXH Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) với 854 căn; dự án Khu chung cư NOXH tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) với 342 căn.

Cuối cùng, chủ đầu tư đang lập thủ tục đầu tư xây dựng 9 dự án với tổng diện tích đất khoảng 16,49 ha, với 5.650 căn/nhà, diện tích khoảng 364.538 m2 sàn sử dụng, vốn đầu tư hơn 5.745 tỷ đồng.

Tiêu biểu như: Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định với 1.498 căn; dự án Khu NOXH phía Tây đường Trần Nhân Tông (phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn) với 766 căn; dự án NOXH Long Vân (phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn) với 828 căn; dự án NOXH Hàng Hải Bình Định (phường Hải Cảng) với 750 căn; dự án Khu NOXH Vạn Phát (phường Trần Quang Diệu) với 749 căn…