Bình quân mỗi tháng có 20.000 công ty quay trở lại hoạt động

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2022. Báo cáo cho biết, trong tháng 3/2022, cả nước có 14,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 193,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 93,8 nghìn lao động, tăng 96,3% về số doanh nghiệp, tăng 127,3% về vốn đăng ký và tăng 29,2% về số lao động so với tháng 2/2022.

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 15,8% so với tháng trước và tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 4,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,6% so với tháng trước và giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 34,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 471,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 243,5 nghìn lao động, tăng 18,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 706,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 11,8 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2022 là 1.177,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 25,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2022 lên 60,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 3 tháng đầu năm nay có 519 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; hơn 9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 10,7%; gần 25,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 21,1%.

Các doanh nghiệp kỳ vọng thế nào về tình hình kinh doanh quý 2/2022?



Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1/2022 cho thấy, có 28,4% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý 4/2021; 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 35,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1/2022. Nguồn: GSO

Dự kiến quý 2/2022, có 50% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 1/2022; 32,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 84,7% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 2/2022 tốt hơn và giữ ổn định so với quý 1/2022; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước lần lượt là 83,6% và 81,2%.

Kỳ vọng của doanh nghiệp chế biến, chế tạo về tình hình kinh doanh trong quý 2/2022. Nguồn: GSO.

Về khối lượng sản xuất, có 30,3% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý I năm 2022 tăng so với quý 4/2021; 34,7% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 35% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý 2/2022 so với quý 1/2022, có 50,3% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 15,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 34,1% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 26,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý 1/2022 cao hơn quý 4/2021; 39,8% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 33,4% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm . Xu hướng quý 2/2022 so với quý 1/2022, có 46,6% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 16,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 37,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý 1/2022 so với quý 4/2021, có 24,7% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 40,9% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 34,4% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm.

Xu hướng quý 2/2022 so với quý 1/2022, có 40,3% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 14,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 45,1% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

