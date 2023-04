Bình Thuận dự kiến đón 160.000 khách dịp lễ như thế nào?

Đã hết phòng

Vào 8h sáng ngày mai 29/4, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khánh thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đi Bình Thuận nên nhiều du khách đã lựa chọn đặt phòng từ 1 - 2 tháng trước. Hiện tại, nhiều cơ sở lưu trú, resort tại Bình Thuận đã được đặt kín, công suất phòng đạt 100% vào các ngày cao điểm.

Tại Sonata Resort (xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết), khách đã đặt phòng nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 trước đó một tháng. Từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, 100% phòng nghỉ đã được đặt. Hầu hết là khách đi lẻ, gia đình, theo nhóm nhỏ. Thị trường khách chủ yếu đến từ TPHCM và những địa phương lân cận.

Ông Phạm Quang Hậu - Giám đốc Điều hành Sonata Resort cho biết, so với mọi năm, khách có sự chuẩn bị và chủ động lịch trình nên đặt phòng từ khá sớm. Lượng khách đông nhưng giá cả dịch vụ chỉ tăng nhẹ khoảng 15% so với ngày thường.

Dự kiến, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ giúp Bình Thuận bội thu khách du lịch.

Tương tự, ông Vipul Kamboj - Giám đốc bộ phận Kinh doanh và tiếp thị Centara Mirage Resort Mui Ne - cho biết, toàn bộ phòng đã được lấp đầy vào dịp lễ, resort phải mở thêm khu mới để tránh tình trạng quá tải. Ước tính số lượng khách nghỉ dưỡng tại đây rơi vào khoảng 2.000 người, chủ yếu là trong nước.

Khoảng 2 tuần trước lễ, hầu hết các resort, khách sạn tại khu vực Phan Thiết - Mũi Né đều đã được khách đặt kín phòng. Đơn cử như tại Khu đô thị NovaWorld Phan Thiet, 2 resort đã đi vào vận hành gồm Movenpick Resort Phan Thiet và Radisson Resort Phan Thiet đã được lấp đầy 100%, trong khi các biệt thự đã bàn giao thuộc phân khu Florida đã được khách thuê giữ chỗ từ trước cả tháng.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận dự báo, sẽ có khoảng 160.000 lượt khách tham quan du lịch Phan Thiết - Bình Thuận dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm nay.

Trong đó, phần lớn là khách nội địa đến từ TPHCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nam bộ, Hà Nội và khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật, Đức, Mỹ, Nga, Úc…

“Hiện tại, các khách sạn từ 3 sao trở lên ở Bình Thuận đã kín 100% phòng trong dịp lễ sắp tới. Các khu lưu trú còn lại như homestay, nhà nghỉ, khách sạn 1 - 2 sao được đặt hơn 90% và chắc chắn sẽ tăng trong vài ngày tới”, ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận nói.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều resort, khách sạn, các cơ sở lưu trú du lịch đang có lượng khách đặt phòng tăng mạnh , hầu hết đã hết phòng ngày 30/4. Các ngày khác của kỳ nghỉ công suất đạt 70-80%.

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do có vị địa lý thuận lợi nên khách du lịch thường đến tỉnh bằng phương tiện cá nhân, lên kế hoạch muộn và những chuyến đi bất ngờ khá phổ biến. Do đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu cần chủ động, tránh tình trạng bất ngờ.

Tập trung phục vụ

Ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, kỳ nghỉ lễ đợt này, sẽ xảy ra tình trạng chia sẻ khách ở Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương khác. Tuy nhiên, ngành du lịch và các doanh nghiệp tập trung cao nhất cho kỳ du lịch lễ 30/4.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các huyện, thị, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá cả. Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm.

Nhiều khách sạn, resort ở Bình Thuận đã kín phòng.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, chủ động các phương án điều tiết giao thông tránh ùn ứ, kẹt xe. Ban quản lý các khu du lịch chú ý vệ sinh môi trường bãi biển, bố trí lực lượng cứu hộ ứng trực kịp thời ứng cứu người tắm biển, nhắc nhở du khách phòng dịch COVID-19.

Tương tự, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị kiểm định cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, phòng cháy chữa cháy, bể bơi… Tiến hành lắp đặt biển báo, quy định hướng dẫn du khách tại các điểm tham quan, hoạt động tắm biển cũng như tăng cường cứu hộ cứu nạn, cấp cứu y tế.

Ngoài thực hiện đúng quy định về việc kinh doanh hoạt động du lịch, cần thường xuyên tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải, đảm bảo cảnh quan môi trường ở các điểm du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng xanh, sạch, đẹp. Các doanh nghiệp du lịch cũng phải chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách và thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, an toàn vệ sinh thực phẩm.