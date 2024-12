Binz: "Tôi đã bắt được tín hiệu muốn kết hôn từ Châu Bùi, nhưng..."

Sau một "mùa hè rực rỡ" ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Binz tiếp tục cho ra mắt EP Keep Cầm Ca kết hợp giữa thể loại bolero và rap. Sự sáng tạo dựa trên chất liệu từ các nghệ sĩ thế hệ trước của Binz được đánh giá cao, tạo được bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh đó, dù là lần đầu tiên xuất hiện ở một chương trình thực tế trong vai trò thí sinh nhưng Binz vẫn trở thành nhân tố nổi bật, được nhiều người yêu thích vì bộc lộ được tính cách thật rất hiền lành, tử tế và tinh tế.

Trong cuộc nói chuyện này, không chỉ có Binz mà "nhân cách" Xuân Đan của anh cũng được nói lên tiếng lòng của mình. Sau những gì đã trải qua trong quá khứ, giờ đây Binz bắt đầu thoải mái hơn khi cho con người bên trong của mình lộ diện rõ trước mặt khán giả. Nam rapper cho biết anh đã sẵn sàng tâm thế chấp nhận những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới khi quyết định cho Binz lùi về phía sau, để mình được sống cuộc đời của Xuân Đan. Và chính tình yêu, sự chân thành của Châu Bùi đã khiến anh bắt đầu có sự nghiêm túc, chín chắn hơn khi nghĩ về hôn nhân.

Clip: Binz trải lòng về "Xuân Đan" và chuyện tình yêu với Châu Bùi

Chào Binz, chúc mừng anh vừa cho ra mắt EP Keep Cầm Ca. Dù chỉ bao gồm 5 ca khúc, nhưng nó đã mang đến cho khán giả rất nhiều bất ngờ. Ý tưởng sáng tạo này đã xuất hiện trong Binz từ khi nào vậy?

Từ 2 năm trước, tôi đã ấp ủ sẽ làm một dự án nào đó liên quan đến bolero, nhưng vẫn chưa biết mình phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu. Với tôi, nhạc bolero là nguồn cảm hứng dồi dào vì ca từ đẹp, gần gũi với cuộc sống đời thường. Cách đây ít tháng, tôi gặp lại Triple D vì anh Touliver mời Triple D về làm bài Đào Liễu tôi thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. May mắn sau một cuộc nói chuyện, tôi và Triple D cùng thống nhất kế hoạch đưa ý tưởng của tôi thành hiện thực. Triple D là một người rất thuần thục trong việc sáng tạo dựa trên những chất liệu âm nhạc dân tộc.

Ban đầu, tôi định sẽ làm nhạc dân ca, nhưng khi nghe tôi nói, mặt Triple D có chút ngỡ ngàng. Triple D nói những gì anh làm được đã làm với Hoàng Thuỳ Linh và nhiều người khác từ trước đến giờ. Sau 15 phút ngồi đơ ra, tôi nghĩ đến bolero. Tôi thấy Triple D cũng có sự khó hiểu, nhưng khi cả hai quyết định bật nhạc, bật đàn, thử hợp âm và ngân nga những giai điệu, chúng tôi biết mình sẽ phải làm gì với nó. Trong 10 ngày liên tục, 2 anh em ngồi trong phòng thu từ 19h đến 7h sáng để ra được cái sườn mà cả hai thấy tâm đắc và thú vị. Chúng tôi giống nhau ở điểm là sáng tạo chỉ xảy ra khi mặt trời lặn (cười). Từ lúc bắt đầu cho đến khi ra mắt EP này chỉ vỏn vẹn một vài tháng.

Tại sao Binz lại nảy ra ý tưởng chọn kết hợp rap với bolero? Sự tương đồng lớn nhất của hai thể loại âm nhạc này là gì?

Tôi thấy có nhiều sự tương đồng đấy chứ. Bolero có sự bay bổng nhưng vẫn ở “dưới mặt đất”, gần gũi với cuộc sống, chứ không quá khó hiểu hay phù phiếm. Ca từ trong nhạc bolero rất đẹp, mộc mạc và trần trụi, ví dụ như từ “vũ trường”, “kiếp cầm ca”… nghe rất hoài niệm và truyền cảm hứng. Tôi nghĩ những nghệ sĩ ngày xưa họ làm nhạc vì đó là tâm hồn, là đam mê của họ, chứ không phải chạy theo những cuộc đua trending. Đề bài này rất khó nhưng lại là tư liệu quý báu để tôi khai thác. Tôi đã nghe rất nhiều người làm lại những bản phối rất sang trọng, nhưng cũng có nhiều bản không lột tả được. Vì thế, mục đích tôi muốn là dùng chất liệu từ những người nghệ sĩ ngày xưa để kể câu chuyện cá nhân hiện tại của mình một cách chân thật và gần gũi nhất.

Binz nghĩ gì về ý kiến khán giả cho rằng EP của anh làm “sống dậy âm nhạc bolero”?

Tôi cảm ơn những lời nhận xét này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ thể loại bolero đã chết. Những người xung quanh, hàng xóm của tôi vẫn nghe mỗi ngày mà. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ là có những ngóc ngách chưa đến được với công chúng. Tôi muốn là một con suối trong dòng sông lớn để đưa âm nhạc này tiệm cận mọi người. Tôi không cho là mình có sứ mệnh gì quá lớn lao cả, tôi chỉ là người góp phần mang âm nhạc bolero đến với những bạn trẻ, đa dạng lứa tuổi. Tôi mong mọi người biết rằng đây là một thể loại âm nhạc rất Việt Nam, sến súa nhưng rất đẹp.

Tôi nghĩ mình không thể nào vượt qua được những bài hát gốc. Mong muốn ban đầu là tôi muốn khán giả tìm lại những bài hát đó. Tôi chỉ sợ và cảm thấy áp lực khi phá đi những bài hát mà cô chú từng yêu thích.

Binz nhắc rất nhiều về cuộc sống của những nghệ sĩ ngày xưa, vậy theo anh sự khác biệt giữa thế hệ tiền bối và hậu bối như anh là gì?

Tôi nghĩ trước tiên, nghệ sĩ ngày trước hay bây giờ đều rất mơ mộng. May mắn là ở thời điểm hiện tại, sự phát triển của công nghệ giúp âm nhạc tối ưu hơn rất nhiều so với ngày xưa. Đồng thời, những gì âm nhạc mang lại cho nghệ sĩ hiện tại cũng nhiều hơn so với các tiền bối.

Một điểm khác biệt nữa là nghệ sĩ hiện tại bị chi phối nhiều bởi sự phát triển của mạng xã hội. Đây là công cụ bổ trợ, giúp nghệ sĩ dễ dàng giao tiếp với công chúng, nhưng song song đó, mọi lỗi lầm và sơ suất của mình đều bị nhìn vào để đánh giá. Điều này khiến các nghệ sĩ hiện tại khó có thể thể hiện con người tự nhiên, đơn thuần hay thoải mái để lộ những khuyết điểm của mình trước công chúng. Môi trường hiện tại tạo ra áp lực rằng các nghệ sĩ phải là con người hoàn hảo. Ngày xưa, có nhiều bác nghệ sĩ thích uống rượu nhưng nhạc rất hay. Thời này, nếu mọi người thấy một anh Binz say xỉn, nằm trước một quán rượu thì sẽ là câu chuyện khác.

Tại sao Binz lại quay MV Duyên Kiếp Cầm Ca với rất nhiều chuyển cảnh đối lập, mang đến cảm giác sâu lắng và u tối?

Tôi không phải là người hay đưa ra quá nhiều thông điệp, vì bản thân tôi cũng đang trên hành trình tìm và nhận ra những bài học của chính mình. Mọi sản phẩm của tôi đều xuất phát từ mong muốn được thể hiện con người cá nhân. Tôi muốn màu sắc của MV Duyên Kiếp Cầm Ca có nhiều góc đối lập như thế. Từ trước đến nay, mọi thứ tôi có hầu hết đều do âm nhạc mang lại. Vì thế, tôi đắn đo và sợ khán giả sẽ nghĩ tại sao mình lại làm bài này trong khi nhà, xe của mình đều từ công việc này mà có. Tuy nhiên, tôi nghĩ cảm xúc cá nhân của mình trong một khoảnh khắc nào đó cần được thể hiện ra. Nó có thể rất tiêu cực, u tối, xáo trộn như những gì trong MV. Lúc đầu, cái kết của MV rất tiêu cực. Sau khi nói chuyện với anh Bằng Kiều, anh khuyên tôi nếu vẫn còn tâm huyết với nghề thì nên có cái gì đó tươi sáng hơn. Còn anh Tiến Luật chia sẻ với tôi rằng “Những gì em trải qua đều rất nhỏ bé thôi, không chỉ riêng mình em. Khi đứng trước ống kính, chuẩn bị làm việc thì em phải chỉn chu, đẹp trai, từ giọng hát đến ngoại hình không được lượm thượm.” Đó là lý do tôi mặc lại bộ vest để bước ra ngoài. Nhờ hai người anh mà cái kết MV của tôi có cái gì đó loé lên tươi sáng hơn.

Hình ảnh trong MV này khiến một số người liên tưởng đến The Weeknd. Anh nói gì về nhận xét này?

Tôi thấy không giống, nhưng nếu có điểm gì đó giống thì đó là vinh hạnh của tôi.

Xem EP lần này, cùng với các sản phẩm trước đó của Binz, người ta đặt ra câu hỏi: "Binz đã trải qua những gì để có thể viết được như thế này?"

Thật ra, chẳng có ai làm gì quá đáng với tôi cả, mọi thứ nó chỉ nằm trong đầu tôi thôi. Thế nhưng, giữa việc một người nào đó tạo ra nỗi đau cho mình và việc mình tự suy nghĩ, đắm chìm trong đó thì cảm xúc mang lại cũng giống nhau. Tôi vốn là người sống theo cảm xúc, khi có đau buồn xảy ra, tôi lại rất thích phân tích, đào sâu và chiêm nghiệm nó. Trong con đường làm nghề, sẽ có những giây phút tôi cảm nhận được sự bạc bẽo, mọi thứ diễn ra không như những gì mình từng kỳ vọng. Từ trước đến nay, định kiến về nghề này luôn ngấm ngầm xuất hiện trong tôi, như khi tôi chọn con đường ca hát, gia đình cũng không quá vui vẻ. Tôi từng rất ngại giới thiệu mình là một rapper. Chính những điều nhỏ nhặt đó, qua thời gian tích tụ lại đã âm thầm gieo vào tâm trí tôi những suy nghĩ và đắn đo dai dẳng. Đến một lúc nào đó, tôi chọn cách cho những suy nghĩ trong mình được bộc phát ra bên ngoài.

Thời gian gần đây, một clip Binz hoá trang thành người hát rong khá viral trên mạng xã hội. Tại sao anh lại quyết định trải nghiệm như thế?

Tôi luôn cảm thấy từ “kiếp cầm ca” rất giống với mình. Tôi muốn thử làm người hát rong để đặt mình vào những vị trí khác nhau. Một ngày tôi ngồi ngoài đường không có gì so với những người tài giỏi nhưng thiếu may mắn ở ngoài kia. Tôi đặt mình vào vị trí đối nghịch và nghĩ về chuyện tại sao một người rapper như mình, lên mạng rap về gái gú lại được nhiều người săn đón còn một người ngoài đường hát cả ngày đôi khi còn không đủ miếng ăn. Cùng là nghệ sĩ nhưng cuộc đời họ lại quá cay đắng.

Dạo gần đây, Binz cho 2 "bản thể" bên trong mình là Binz và Xuân Đan tồn tại cùng nhau. Đây mới là phiên bản gần với con người thật của anh nhất?

Tôi nghĩ khá dị để nói về 2 cá tính bên trong mình. Binz là tuổi trẻ, là sự ngông cuồng, bất cần trong âm nhạc. Sự thèm khát hào quang của Binz là cần thiết để đưa tôi đến những thành công trong sự nghiệp. Còn Đan là tên thật của tôi, từ đệm Xuân làm cho mọi thứ trở nên sến súa hơn. Tôi nghĩ đây là độ tuổi mình cần để cho những gì thiên về cảm xúc dắt đường. Sau những gì Binz làm với tôi thì Xuân Đan sẽ là người dẫn đường cho tôi vào đoạn sau của hành trình cuộc đời. Tôi bắt đầu tin những điều sến súa, cảm xúc sẽ có giá trị lâu dài hơn. Binz đưa tôi đến những nơi mà tôi không hề muốn đến,tôi không tin Xuân Đan nó sẽ làm như thế với tôi. Xuân Đan sẽ dắt tôi đi bằng cảm xúc nên con đường đó chắc sẽ yên bình hơn. Mặc dù Xuân Đan chắc chắn sẽ ít nhận được sự chú ý hơn Binz, nhưng ở thời điểm này, tôi đặt niềm tin vào Xuân Đan.

Mọi thứ chuyển biến trên đời này đều sẽ tồn tại những rủi ro, ở giai đoạn hiện tại, Binz và Xuân Đan có sự mâu thuẫn trong âm nhạc không? Anh có sợ khán giả chưa có sự chấp nhận và đón nhận với Xuân Đan không?

Chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Tôi nghĩ mình sẽ cân bằng được, tôi biết dùng cảm xúc nào ở thời điểm nào và cho sản phẩm nào. Nhưng ở giai đoạn này, tôi đang muốn dần dần “cất” Binz vào để một Xuân Đan gần với con người thật, có chiều sâu hơn của tôi được thể hiện ra. Tôi nghĩ mọi quyết định của mình đều phải có được và mất. Để một thứ được đứng vững ngay khi nó một mình, không có một chục camera soi chiếu thì tôi cần phải cố gắng, thúc đẩy bản thân làm nên nhiều giá trị hơn. Còn về biểu diễn, tôi nghĩ Xuân Đan chắc sẽ chậm và trì hơn Binz (Cười).

Trong Duyên kiếp cầm ca có 1 câu "Trót mang duyên kiếp cầm ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần em thôi, chỉ cần em thôi còn tin anh nữa thôi", dường như Binz muốn ẩn ý là chuyện tình của những nghệ sĩ nhỉ?

Tôi nghĩ có thể là mọi thứ, tình yêu, cuộc sống. Câu đầu có thể hiểu là nghệ sĩ thế hệ trước đã bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời thì nghệ sĩ hiện tại của phải biết chấp nhận những gì nghề này mang lại. Bài hát của tôi là một bài song ca, 2 người đối thoại với nhau và không có sự xuất hiện của cô gái nào nên mọi thứ không hẳn là tình yêu. Danh xưng “em” cũng có thể là âm nhạc. Ở thời điểm này, âm nhạc là thứ duy nhất để tôi nói về sự tồn tại của mình, là công cụ để tôi nói mình là ai trong thế giới này. Vì thế, hiện tại chỉ cần âm nhạc còn tin tôi thì dù ở nơi tăm tối nhất nó vẫn sẽ giúp tôi.

Hiện nay dân mạng đang dấy nhiều tranh cãi về việc rapper chỉ toàn hát và biện hộ đó là rap melody. Anh nghĩ sao về điều này?

Melody cũng là một nhánh kỹ năng trong rap. Khi mọi người nghe melody rap, mọi người ít tập trung vào melody, không phải nó có nốt nhạc trong đó mà mất đi yếu tố rap. Xương sống lớn nhất của nó là nhịp điệu, khi hát có nhịp điệu, bắt tay thì cũng không mất đi những yếu tố của rap. Tôi cũng áp dụng nó nhiều, vì nó sẽ có hiệu ứng khác nhau. Khi mình chọn nói những câu gãy gọn, không có nốt nhạc và khi nói những câu có vài giai điệu trong đó thì sẽ có khác nhau. Tôi nghĩ chỉ cần để ý và sử dụng phù hợp thì mỗi thứ đều có giá trị riêng.

Âm nhạc Việt hiện tại có khá nhiều ca khúc bắt trend với lời lẽ sáo rỗng, khó hiểu, nhạt nhoà khiến khán giả tranh cãi dữ dội, với vai trò là một nghệ sĩ, Binz đánh giá thế nào về vấn đề này?

Bản thân tôi đôi khi cũng làm những bài hát sáo rỗng mà, như Big city boy cũng không nói cụ thể vấn đề nào cả. Những người nhạc sĩ, nghệ sĩ họ có những góc nhìn rất sâu sắc nhưng họ quyết định chọn ca từ sáo rỗng thì chắc sẽ có lý do riêng, có thể vì nó catchy. Âm nhạc khi đó sẽ làm đúng vai trò của nó là phục vụ mục đích giải trí. Tôi không phải là fan của thông điệp nên không có quá nhiều ý kiến về ca từ sáo rỗng. Có những người họ làm nhạc với ý nghĩa sâu xa, gợi nhắc về những chuyện đã qua và những gì sắp xảy ra nhưng cũng có người chọn phong cách vô tri. Không phải ai nghe nhạc cũng muốn tìm cái gì đó để suy ngẫm, chúng ta nên hiểu đơn giản là đôi khi khán giả chỉ muốn nghe để bật cười, chia sẻ với nhau cho cuộc sống thêm vui nhộn hơn thôi. Đặt tình huống ngược lại, nếu mình làm 1 bài hát chứa quá nhiều thông điệp thì có phải không tôn trọng những người đơn thuần chỉ muốn giải trí, vui vẻ không?

Binz lần đầu góp mặt ở một chương trình thực tế, vậy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã giúp anh khám phá được những gì ở bản thân mình?

Tôi học được cách để vận hành trong tập thể đông với nhiều cá tính mạnh. Trước khi vào chương trình, tôi nghĩ đây sẽ là môi trường để mình hòa đồng, bớt rụt rè và lập dị lại nhưng sau đó cũng chả khá hơn mấy, vẫn cứ hay thu mình lại (Cười). Nhưng mỗi khi tôi được cùng các anh em chia sẻ về âm nhạc thì lại rất thích thú, say mê.

Khi xuất hiện trong chương trình, tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện mình là một “ngôi sao” cả, chỉ đơn thuần như một người em, fan vinh hạnh khi được làm việc với các anh. Tôi đã rất tận hưởng và trân trọng chặng hành trình ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Làm việc với nhau dù lành tính đến đâu thì ít nhất sẽ có phát sinh mâu thuẫn, hỏi thật, Binz và các anh trai chưa bao giờ cãi nhau hay "chiến tranh" ở phía sau ống kính à?

Chắc chắn cũng có bất đồng, nhưng chúng tôi chỉ cãi nhau xoay quanh việc xây dựng các tiết mục. Phần lớn những anh em trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thường làm việc độc lập, chỉ có vài người từng sinh hoạt trong nhóm nhạc thôi. Những người làm việc solo trước đó khi vào chương trình đôi lúc cũng sẽ gặp tổn thương khi bị nhận xét, góp ý. Ví dụ dụ như Rhymastic là người có lập trường rất vững trong âm nhạc, chỉ có thể là sai hoặc đúng chứ không phải “sao cũng được” như tôi. Với những người có cá tính mạnh thì khi gặp nhau ít nhiều sẽ có xảy ra bất đồng nhưng khẳng định nó chỉ dừng lại trong âm nhạc chứ không dụng chạm đến cuộc sống riêng của bất kỳ ai. Bản thân tôi là người không giỏi dẫn dắt nhưng khi đưa vào vị trí 1 thành viên trong nhóm thì tôi sẽ làm việc rất tốt. Tính cách của tôi cũng không hay gây ra mâu thuẫn với mọi người.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thành công khi mở concert, nhiều khán giả nhận xét concert Việt Nam nay đã vươn tầm có thể sánh với quốc tế. Binz có thấy đây là một nhận định có phần “Overated” không?

Tôi nghĩ không over đâu. Âm nhạc, ngành công nghiệp sân khấu của Việt Nam mình đang rất phát triển và chuyên nghiệp. Những năm gần đây, có nhiều đại nhạc hội thu hút nghệ sĩ nước ngoài về Việt Nam biểu diễn, để họ chấp nhận lời mời thì các sự kiện này đã đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Đối với người làm trong lĩnh vực âm nhạc như tôi thì đây là một tín hiệu rất đáng mừng.

Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, biểu diễn concert lại tập trung cho việc ra mắt EP mới. Binz dành thời gian cho tình yêu thế nào trong giai đoạn vừa qua?

Thực tế, Châu cũng rất bận, nếu không muốn nói là bận gấp mấy lần tôi. Khi tôi làm nhạc, tôi sẽ tắt điện thoại, bỏ qua hết mọi thứ xung quanh và may mắn là Châu luôn thấu hiểu và tạo không gian thoải mái cho tôi. Còn thời gian còn lại, chúng tôi sẽ dành hầu hết cho nhau.

Trước khi EP Keep cầm ca ra mắt, anh có cho Châu Bùi nghe qua thử không, cảm xúc của cô ấy thế nào?

Tất nhiên là có rồi, Châu cũng nói cô ấy rất thích. Châu sẽ đại diện cho góc nhìn của người nghe để nhận xét cho tôi. Bởi với tư cách là người sản xuất ra, tôi chỉ tập trung vào những vấn đề liên quan đến chuyên môn chứ không thể thả lỏng để thưởng thức. Sau khi nghe xong thì Châu cũng đưa cho tôi một vài góp ý, có cái tôi thấy hợp lý thì sửa, cái thì không. Tôi cũng là người hơi bảo thủ trong âm nhạc một tí.

Cách đây không lâu, Binz có phối hợp với Vũ trong Bình yên. Nghe đoạn rap của anh cứ như là viết lại chuyện tình của anh và Châu Bùi đó?

Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể trả lời khác được đây (Cười). Việc tạo lòng tin cho khán giả vào những gì mình viết ra mất rất nhiều năm để có thể làm được. Mọi người biết, tôi sẽ không bao giờ viết một câu chuyện không phải của mình. Bình yên của Vũ. đến vào giai đoạn tôi hạnh phúc, tôi mô tả lại những gì diễn ra trong cuộc sống của mình chứ không phải trong mơ hay của một ai khác.

Chông gai trong chương trình dường như Binz đối mặt và vượt qua rất dễ dàng. Vậy trong chuyện tình yêu này, có giai đoạn nào một người rất chill và chiều người yêu như Binz phải đối mặt với "chông gai" là những giận hờn, cãi vã không?

Dường như là không nhiều. Những vấn đề tôi và Châu gây ra cho nhau thường không có. Còn yếu tố tác động bên ngoài đôi khi sẽ xuất hiện nhưng tôi biết cách tự thỏa hiệp và nói cho Châu biết rằng đó là những thứ không kiểm soát được nên đừng đặt quá nhiều suy nghĩ, tâm tư vào đó.

Theo dõi chuyện tình của Binz, hình như anh và Châu Bùi đã thăm dò dư luận, tung hint mập mờ thời gian dài rồi mới chính thức công khai. Có phải đó là "chiến lược", thăm dò để anh cân nhắc về chuyện có nên công khai tình yêu hay không không?

Thật ra tôi không có bất kỳ tính toán nào cho những việc diễn ra lúc đó. Tôi chỉ nghĩ nếu sau khi công khai mối quan hệ với Châu thì một vài chuyện liên quan đến mình trước đó sẽ bị đào lại, bản thân tôi sẽ vượt qua được, còn Châu thì tôi không chắc. Lúc đó, tôi vẫn là Binz mà! Tôi sợ bạn bè Châu, bố mẹ Châu và những người xung quanh em ấy sẽ suy nghĩ, lo sợ. Trước khi tôi chưa có một điều gì đó chắc chắn thì tôi không muốn công khai trên mạng xã hội, sợ hoa chưa kịp nở đã tàn thì lại thành một câu chuyện dở hơi. Nhưng đến lúc tôi xác định được người con gái này sẽ ở bên cạnh mình, cùng mình vượt qua thì tôi quyết định công khai và không còn sợ hãi nữa. Đến thời điểm này, nếu ai hỏi tôi việc công khai là đúng hay sai thì tôi sẽ trả lời: Đúng cũng được, sai cũng được vì nó không còn quan trọng nữa, quan trọng là hạnh phúc của chùng tôi.

Là bạn gái của rapper đình đám thì nhiều fan nữ thường sẽ bị soi xét, tấn công, Binz có bao giờ sợ điều này xảy ra với Châu không? Nếu một ngày nào đó nó diễn ra, Binz sẽ bảo vệ người yêu của mình theo cách nào?

Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định là tôi sẽ luôn ở đó. Khi Châu gặp chuyện không hay trên mạng thì mọi người hãy tin chắc rằng tôi đang bên cạnh cô ấy. Tôi sẽ lên tiếng, làm mọi chuyện cần thiết để bảo vệ cô ấy. Còn nếu Châu không muốn tôi ra mặt trên mạng xã hội thì tôi sẽ âm thầm bên cạnh, đồng hành. Tôi sẽ cố gắng mọi cách để che chở cho người phụ nữ của mình.

Dạo gần đây, Châu Bùi rất hay manifest làm cô dâu đấy, Binz đã "bắt tín hiệu" được chưa?

Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi nhưng thật sự thì… Tôi biết việc nhiều lần mình lập lại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Với gia đình Châu, việc kết hôn là một cột mốc rất lớn. Sau khi tôi nhận ra những việc mình nói khiến ba mẹ cô ấy bất an nên tôi thay đổi. Hiện tại, phần nào đó tôi đã không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với mình có thể thế nào cũng được, nhưng với người con gái thật sự rất thiêng liêng, không thể bỏ lỡ được nên tôi đã nghiêm túc hơn nhiều.

Binz có đặt ra những cột mốc cho cuộc đời mình như khi nào lấy vợ, khi nào có con.... và nó có đang chạy theo đúng quỹ đạo mà anh muốn không?

Nếu phải áp KPI có lẽ tôi sẽ là người bị đuổi việc sớm nhất vì tôi không chạy theo những kế hoạch vạch ra sẵn. Tôi và Châu từng có một cuộc đối thoại rất lâu về việc Châu là người hay nghĩ ra hết các rủi ro trong việc còn tôi lại khá vô tư. Ví như chúng tôi cùng đi trên một con đường rất đẹp nhưng được dự báo có rất nhiều ổ gà, Châu sẽ là người cố tìm cách để không đi vào ổ gà đó còn tôi thì chỉ tập trung vào việc ngắm những bông hoa đẹp trên đường, chấp nhận việc có thể gặp rủi ro. Vì thế, khi gặp vấn đề, tôi sẽ dở hơn Châu trong việc đối mặt và xử lý nhưng ngược lại, Châu sẽ không thấy những điều đẹp như tôi. Chúng tôi vẫn đang cùng nhau đi tìm đoạn giao nhau của cả hai trên con đường đó.

Châu Bùi có phải là 1 trong những lý do khiến Binz muốn sống cuộc đời của Xuân Đan không?

Châu là người có tác động gián tiếp nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến những gì tôi làm. Châu chưa bao giờ nói: “Sao anh đang yêu em mà anh viết nhạc đi vào trong club với 5 người con gái?”. Nhưng tôi sẽ tự hiểu và tự kiểm soát những gì mình làm. Đó cũng là lý do mà dần dần phiên bản Binz ít được ưu ái hơn để tôi sống cuộc đời của Xuân Đan. Tác động của Châu khiến tôi chuyển sang những gì chân thật, gần gũi hơn rất nhiều.

Vậy phiên bản Binz và Xuân Đan, anh nghĩ Châu Bùi sẽ yêu ai nhiều hơn?

Tôi biết chắc Châu rất ghét Binz… Tôi chưa hỏi em ấy nhưng bản thân tôi nghĩ như thế!

Cảm ơn những chia sẻ của Binz!