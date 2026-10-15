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Bịt mặt, nổ súng bắn đồng nghiệp đang ngủ trong khách sạn

| | Xã hội

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đình Giang bịt mặt, xông vào phòng khách sạn tại Lào, dùng súng bắn đồng nghiệp đang ngủ rồi bỏ trốn về Việt Nam.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại Hà Nội) về tội “ Giết người ”.

Nghi phạm tại cơ quan Công an.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 2/9, anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại Hải Phòng) đang ngủ tại phòng 45, khách sạn Viêng Khăm, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) thì bị một người bịt mặt xông vào, nổ súng .

Nạn nhân trúng hai phát đạn vào vùng bụng và đùi, bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn. Ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc anh Tuấn nhập viện cấp cứu do bị bắn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Giang, đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gây án.

Cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau đó, Giang di chuyển lên Lai Châu, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Hoàng Nam

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