Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bitcoin phục hồi trên 70.000 USD, nhà đầu tư vẫn thận trọng

09-02-2026 - 13:51 PM | Kinh tế số

Sáng 9/2, giá bitcoin tại thị trường châu Á duy trì ổn định trên mốc 70.000 USD/BTC sau giai đoạn biến động mạnh vào cuối tuần trước.

Tại thị trường Singapore, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có lúc giảm nhẹ xuống 69.991 USD/BTC, trước khi nhanh chóng hồi phục và giao dịch quanh mức 70.700 USD/BTC, gần như không đổi so với đầu phiên.

Diễn biến này trái ngược với những biến động mạnh trong tuần qua, khi bitcoin rơi xuống mức 60.033 USD/BTC trong phiên 5/2 – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024 – rồi phục hồi trở lại trên ngưỡng 70.000 USD/BTC chỉ một ngày sau đó. Hiện các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước những rủi ro còn tồn tại trên thị trường.

Theo bà Caroline Mauron, đồng sáng lập công ty Orbit Markets, thị trường đã tạm thời ổn định nhưng chưa có cơ sở chắc chắn để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc. Bà cho rằng mốc 60.000 USD/BTC vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi việc vượt qua ngưỡng 75.000 USD/BTC có thể phát đi tín hiệu tích cực hơn cho xu hướng giá.

Đà giảm mạnh của bitcoin thời gian qua diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng các chính sách tương đối cởi mở với tiền mã hóa và nhiều tổ chức tài chính gia tăng mức độ tham gia. Tuy nhiên, việc bitcoin chưa thể hiện rõ vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đã làm dấy lên nghi ngờ về khái niệm “vàng kỹ thuật số”.

Dù vậy, tín hiệu tích cực xuất hiện khi các quỹ ETF bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 221 triệu USD vào ngày 6/2, cho thấy nhà đầu tư vẫn tranh thủ mua vào khi giá giảm. Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia nhận định nếu bitcoin tiếp tục giữ trên các ngưỡng hỗ trợ dài hạn, đà phục hồi có thể được mở rộng trong thời gian tới.

Tất cả những ai nhận được cuộc gọi sau tắt máy ngay

Theo Minh Trang

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Google cảnh báo 1 tỷ người dùng Android đang gặp rủi ro bảo mật, đã đến lúc phải đổi điện thoại?

Google cảnh báo 1 tỷ người dùng Android đang gặp rủi ro bảo mật, đã đến lúc phải đổi điện thoại? Nổi bật

Công nghệ 9/2: NASA thử nghiệm cánh máy bay tiết kiệm nhiên liệu

Công nghệ 9/2: NASA thử nghiệm cánh máy bay tiết kiệm nhiên liệu Nổi bật

Thủ đoạn lừa đảo mua hàng online mới nhắm vào người bán ngay sát Tết

Thủ đoạn lừa đảo mua hàng online mới nhắm vào người bán ngay sát Tết

13:16 , 09/02/2026
Sàn tiền số gửi nhầm 44 tỷ USD bitcoin cho người dùng, 695 khách hàng nhận thông báo bất ngờ

Sàn tiền số gửi nhầm 44 tỷ USD bitcoin cho người dùng, 695 khách hàng nhận thông báo bất ngờ

10:36 , 09/02/2026
Blockchain không lấy đi việc làm của ai

Blockchain không lấy đi việc làm của ai

10:10 , 09/02/2026
Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến tại Quảng Trị

Khởi tố đối tượng đánh bạc trực tuyến tại Quảng Trị

08:28 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên