Bitcoin phục hồi trên 70.000 USD, nhà đầu tư vẫn thận trọng

Tại thị trường Singapore, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có lúc giảm nhẹ xuống 69.991 USD/BTC, trước khi nhanh chóng hồi phục và giao dịch quanh mức 70.700 USD/BTC, gần như không đổi so với đầu phiên.

Diễn biến này trái ngược với những biến động mạnh trong tuần qua, khi bitcoin rơi xuống mức 60.033 USD/BTC trong phiên 5/2 – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024 – rồi phục hồi trở lại trên ngưỡng 70.000 USD/BTC chỉ một ngày sau đó. Hiện các nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước những rủi ro còn tồn tại trên thị trường.

Theo bà Caroline Mauron, đồng sáng lập công ty Orbit Markets, thị trường đã tạm thời ổn định nhưng chưa có cơ sở chắc chắn để khẳng định xu hướng giảm đã kết thúc. Bà cho rằng mốc 60.000 USD/BTC vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi việc vượt qua ngưỡng 75.000 USD/BTC có thể phát đi tín hiệu tích cực hơn cho xu hướng giá.

Đà giảm mạnh của bitcoin thời gian qua diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp dụng các chính sách tương đối cởi mở với tiền mã hóa và nhiều tổ chức tài chính gia tăng mức độ tham gia. Tuy nhiên, việc bitcoin chưa thể hiện rõ vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đã làm dấy lên nghi ngờ về khái niệm “vàng kỹ thuật số”.

Dù vậy, tín hiệu tích cực xuất hiện khi các quỹ ETF bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 221 triệu USD vào ngày 6/2, cho thấy nhà đầu tư vẫn tranh thủ mua vào khi giá giảm. Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia nhận định nếu bitcoin tiếp tục giữ trên các ngưỡng hỗ trợ dài hạn, đà phục hồi có thể được mở rộng trong thời gian tới.