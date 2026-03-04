Bitcoin tăng mạnh, vượt 71.000 USD

Ngày 4/3, giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh và vượt 71.000 USD, lên mức cao nhất trong gần 1 tháng trở lại đây. Trong 24 giờ qua, đồng tiền số lớn nhất thị trường đã tăng hơn 6%, dẫn dắt đà tăng của hàng loạt đồng tiền số khác. Ether (ETH), XRP và solana (SOL) cũng tăng theo đà của bitcoin, với mức tăng dao động từ 4% đến 6%.

CoinDesk dẫn bản tin hàng ngày của Tagus Capital cho biết, bitcoin đang bắt đầu thể hiện một số đặc tính phòng thủ trong giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, việc giá vàng - tài sản trú ẩn truyền thống suy yếu cho thấy ngay cả các kênh an toàn cổ điển cũng không miễn nhiễm trước biến động thị trường. Điều này khiến bitcoin được xem là một lựa chọn linh hoạt hơn, dù vẫn mang mức độ biến động cao.

Đà tăng của bitcoin lên mức cao nhất kể từ ngày 8/2 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Iran đã chặn nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại lạm phát giá năng lượng trên toàn cầu.

Kể từ khi xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ bùng phát vào cuối tuần trước, bitcoin cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý, khi mức giảm được giới hạn quanh vùng 65.000 USD.

Trong khi đó, vàng – tài sản trú ẩn truyền thống – đã đạt đỉnh trên 5.400 USD/ounce hôm thứ Hai trước khi giảm xuống còn khoảng 5.160 USD/ounce. Các thị trường chứng khoán châu Á cũng chịu áp lực giảm mạnh, trong đó chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu đà đi xuống, khi chi phí nhập khẩu dầu gia tăng.



