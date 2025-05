Bitexco bị thu hồi 6,6ha đất tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) do vi phạm Luật Đất đai

Bitexco thành lập năm 1985 do ông Vũ Quang Hội làm Chủ tịch HĐQT, tiền thân là một công ty dệt tại Thái Bình. Sau hơn 40 năm hoạt động, doanh nghiệp trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành gồm: bất động sản, điện và sản xuất. Tập đoàn này hiện sở hữu Bitexco Financial Tower (TP.HCM), Khu đô thị The Manor Central Park (Hà Nội), khách sạn JW Marriott Hanoi và một số dự án tại Lào Cai, Huế...