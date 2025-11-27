Black Friday giảm giá 'sốc' 90% vẫn ế chỏng ế chơ

Bên cạnh thời trang, chiến lược giảm giá sâu cũng được áp dụng triệt để cho cả sản phẩm gia dụng và công nghệ. Chủ các cửa hàng cho biết, đây là cơ hội mua sắm với mức ưu đãi tốt nhất và duy nhất trong năm.