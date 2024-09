Bloomberg: “Tầm nhìn của Trung Nguyên Legend cho ngành cà phê Việt Nam”

Phim về cà phê Robusta Việt Nam lần đầu tiên lên sóng Bloomberg

"Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening" (Thức tỉnh hạt cà phê Robusta – Tầm nhìn của Trung Nguyên Legend cho ngành cà phê Việt Nam) là bộ phim tài liệu ngắn do hãng truyền thông quốc tế Bloomberg (Mỹ) sản xuất và phát sóng tại châu Á Thái Bình Dương, Mỹ, châu Âu, Ấn Độ.

Sau thành công của "The Tao of Coffee" do Warner Bros. Discovery sản xuất, phát sóng từ tháng 11.2023 đến nay trên toàn cầu, cùng với bài viết "The Tao of Coffee: From Beans to Beauty" trên CNN.com vào tháng 7/2024, "Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening" trên Bloomberg (Mỹ) tiếp tục gây ấn tượng với khán giả quốc tế.

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm văn hóa cà phê bản địa Tây Nguyên tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, nơi cung ứng "một lượng lớn cà phê Robusta cho thế giới" (theo Bloomberg).

Nổi tiếng thế giới với các nội dung chuyên sâu về kinh tế, tài chính và các xu hướng tiêu dùng thế giới, có tầm ảnh hưởng tại hơn 100 quốc gia, Bloomberg đem đến góc nhìn khách quan, chân thực về hành trình nỗ lực nâng tầm giá trị hạt cà phê Robusta Việt Nam trên toàn cầu của thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam.

Với thời lượng gói gọn trong 3 phút nhưng "Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening" đã thực sự mang đến cho khán giả quốc tế những thước phim sống động, nhịp độ nhanh, cuốn hút về thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột giàu năng lượng, và hình ảnh cường quốc cà phê Việt Nam đầy nội lực. Bộ phim cũng làm nổi bật tầm nhìn lớn của Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ và những nỗ lực của Trung Nguyên Legend nhằm "thức tỉnh hạt cà phê Robusta Việt Nam", tìm lại vị thế xứng đáng cho ngành cà phê Việt Nam với tầm nhìn 20 tỷ đô.

Trung Nguyên Legend tiên phong thức tỉnh hạt cà phê Robusta Việt Nam

Mở đầu "Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening" Bloomberg đã khẳng định "một lượng lớn cà phê Robusta của thế giới được trồng tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 2 trên thế giới" cung ứng cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, dẫn chứng những số liệu về lịch sử giao dịch cà phê Robusta và Arabica, Bloomberg cho thấy thực tế, "giá trị và tính linh hoạt của cà phê Robusta không phải lúc nào cũng được phản ánh đúng trong giá giao dịch của nó, vốn thường thấp hơn so với Arabica".

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trải nghiệm văn minh Cà phê Thiền tại buổi ra mắt "Trung Nguyên E-Coffee phiên bản 2024 – Cộng đồng 3 nền văn minh cà phê".

Sự giới hạn giá trị kinh tế "trong giá giao dịch" của cà phê Robusta, theo Bloomberg cũng chính là giới hạn sự công nhận về giá trị văn hóa cà phê Việt Nam, vị thế của cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là bài toán đầy thách thức được Bloomberg gợi mở và đặt vấn đề cho ngành cà phê Việt Nam.

Bằng cảnh sắc thiên nhiên trù phú, những nông trang cà phê bạt ngàn cùng hệ sinh thái cà phê đa dạng của Trung Nguyên Legend tại quê hương hạt cà phê Robusta Việt Nam, từ nhà máy chế biến cà phê, các mô hình thưởng lãm cà phê đến Thế giới cà phê, Bảo tàng Thế giới cà phê, Thành phố cà phê,… Bloomberg dẫn dắt khán giả quốc tế khám phá hành trình "thức tỉnh" hạt cà phê Robusta Việt Nam của thương hiệu cà phê hàng đầu, nhằm "thúc đẩy sự cân bằng giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê", đưa cà phê Việt Nam ra toàn cầu và đóng góp vào văn hóa cà phê nhân loại.

Cùng với G7, trong tháng 7/2024, Trung Nguyên E-Coffee, một trong 3 mô hình hàng quán của Trung Nguyên Legend đã được CNN nhận định: "là đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm nâng tầm thưởng thức văn hóa cà phê Việt Nam".

Tầm nhìn 20 tỷ đô cho ngành cà phê Việt Nam

Hơn 10 năm trước, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum), Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã đề xướng "7 sáng kiến cho ngành cà phê toàn cầu" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới. Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ: "ngành cà phê Việt Nam có thể đem về lợi nhuận khoảng 20 tỷ USD/năm nếu chúng ta biết cách làm tốt hơn hiện nay cũng như xây dựng được một chiến lược quốc gia về phát triển ngành cà phê".

Trung Nguyên Legend đã tiên phong nhận lãnh trọng trách hiện thực hóa sáng kiến "Tư duy lại khái niệm về cà phê" và "Đa dạng hóa về các phong cách, thói quen, chuẩn mực, văn hóa thưởng thức cà phê", từng bước mở ra cho ngành cà phê Việt Nam định vị lại ở tầm vóc cao hơn, không chỉ là cường quốc xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới, mà còn là trung tâm khởi xướng văn hóa, triết lý cà phê đặc sắc.

Đặc biệt, Trung Nguyên Legend đã góp phần thay đổi cách nhìn nhận của thế giới: không chỉ là Arabica mà còn là Robusta; không chỉ phong cách thưởng thức cà phê Ý kiểu Mỹ, mà còn có phong cách của Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia…; không chỉ là các thương hiệu cà phê đến từ Âu Mỹ mà phải ưu tiên các thương hiệu đến từ các quốc gia trồng cà phê để tạo ra tính đa dạng trong thống nhất của văn hóa cà phê toàn cầu; không chỉ là một thức uống, mà còn là trải nghiệm, lối sống…

Á hậu Miss USA Chhavi Verg trải nghiệm Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Mỹ, "điểm đến đặc biệt để thưởng thức cà phê pha phin và espresso sử dụng 100% nguyên liệu từ hạt cà phê Robusta và Arabica trồng tại Việt Nam" (theo tờ Eater Los Angeles, Mỹ).

Trong "Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening", tầm nhìn xa của Nhà sáng lập Trung Nguyên Legend được Bloomberg minh chứng bằng số liệu nghiên cứu thống kê từ Tổ chức cà phê quốc tế. "Năm 2024, giá cà phê Robusta của hợp đồng tương lai đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong 45 năm", từ khoảng 2.225 USD/tấn lên tới hơn 5.000 USD/tấn và có thời điểm lên tới hơn 6.000 USD/tấn.

Số liệu lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 3,2 tỷ USD, tăng tới 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê chắc chắn sẽ vượt trên 5 tỷ USD, có thể lên tới 6 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử.

Cùng với nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu, sự khác biệt của hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột có thể "dễ dàng phối trộn hài hòa với các loại hạt khác mà không mất đi bản sắc" là cơ hội cho "hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới đến từ Việt Nam" khẳng định giá trị của mình. Theo Bloomberg nhận định,"khi Việt Nam và tương lai của cà phê ngày càng gắn kết, tách cà phê tiếp theo của bạn sẽ không bao giờ rời xa những hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột".

Theo ghi nhận 6 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng mạnh tại những quốc gia vốn là cường quốc cà phê thế giới như Đức (tăng 37%), Ý (tăng 37%), Trung Quốc (tăng 44%), Nhật Bản (tăng 47%), Tây Ban Nha (tăng 82%), Indonesia (tăng 95%), Philippines (tăng 113%),…

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Thiền cà phê - một sản phẩm do Trung Nguyên Legend sáng tạo được Discovery nhận định "nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam, không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần".

Đặc biệt, hành trình hiện thực hóa tầm nhìn 20 tỷ USD cho ngành cà phê Việt Nam được Bloomberg nhấn mạnh qua nỗ lực "thức tỉnh hạt cà phê Robusta Việt Nam" của Trung Nguyên Legend, biến những hạt cà phê Robusta thơm ngon nổi tiếng thế giới thành những "sản phẩm cà phê", "trải nghiệm cà phê" và "lối sống cà phê" được yêu thích trên toàn cầu.

Cà phê G7 – Thương hiệu đại diện "thức tỉnh hạt cà phê Robusta Việt Nam"

Xuất hiện trong "Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening" thương hiệu cà phê hòa tan G7 được Bloomberg nhận định là thương hiệu đại diện "thức tỉnh hạt cà phê Robusta Việt Nam", tiên phong đưa cà phê Việt Nam ra toàn cầu, "khôi phục sự cân bằng giữa các quốc gia sản xuất và các quốc gia tiêu thụ cà phê".

Ngay từ những ngày đầu ra đời với tên gọi G7, với tinh thần khát vọng lớn, mong muốn đem lại công bằng cho những quốc gia trồng sản xuất cà phê như Việt Nam, G7 đã thể hiện quyết tâm đưa thương hiệu này chinh phục nhóm các quốc gia G7 – biểu tượng của các quốc gia phát triển, tiêu thụ hàng đầu thế giới. Sự quyến rũ, khác biệt, chất lượng vượt trội của G7 đến từ những hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột thơm ngon nhất thế giới, kết hợp chú trọng đầu tư vào công nghệ hiện đại và một câu chuyện tiếp thị điển hình về "chú bé David" ít tuổi, non trẻ nhưng lại làm nên những điều không tưởng, chiến thắng gã khổng lồ Goliath ngay tại sân nhà, đã tạo ra một thương hiệu sản phẩm cà phê Việt Nam hàng đầu không chỉ đáp ứng nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng cà phê toàn cầu, mà còn tạo ra 1 làn sóng tiêu dùng cà phê Robusta đến từ những cường quốc cà phê.

G7 Gold – Thế hệ mới của cà phê G7 chính thức xuất hiện trên Amazon, tiếp tục mang đến cho người yêu cà phê toàn cầu những trải nghiệm cà phê mới mẻ đến từ Việt Nam.

Đến nay, G7 đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, "cung ứng 2.5 tỷ gói cà phê mỗi năm", "được xếp hạng là một trong năm thương hiệu cà phê hàng đầu tại Trung Quốc" (theo Discovery). Thế hệ mới của G7 mang tên G7 Gold mang hương vị 3 văn minh cà phê thế giới Ottoman – Roman – Thiền vừa ra mắt vào cuối năm 2023 đã và đang tiên phong xu hướng tiêu dùng, tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người yêu cà phê toàn cầu.

Bộ phim trích lời của đại diện Trung Nguyên Legend "Lời tiên tri của Chủ tịch Vũ đã trở thành hiện thực, cà phê là giải pháp cho một tương lai hài hòa và bền vững hơn" để khép lại bộ phim "Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening", Bloomberg một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo, khác biệt, đặc biệt của hạt cà phê Robusta đến từ Việt Nam, cũng như tầm nhìn 20 tỷ đô cho ngành cà phê Việt Nam mà Trung Nguyên Legend vạch ra và cam kết thực hiện, bởi "Tại Việt Nam, cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là tương lai…"

Phim tài liệu "Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening" đang được phát sóng trên kênh Bloomberg TV và hệ thống mạng xã hội LinkedIn, YouTube, website của Bloomberg tại các thị trường: Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ, EU, Ấn Độ đến ngày 7/11/2024. Mời bạn cùng xem bộ phim tại: The Robusta Awakening