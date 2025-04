BlueGem Tower cất nóc, cơ hội sở hữu căn hộ 3-4PN giá tốt Hà Nội

Lễ cất nóc chứng minh uy tín của chủ đầu tư về tiến độ thi công và hoàn thiện dự án. Điều đáng nói hơn, không chỉ nằm ở vị trí đầy tiềm năng tại khu vực đang phát triển như phía Nam Hà Nội mà dự án BlueGem Tower (tòa nhà Tincon Pháp Vân) còn có lợi thế với quỹ căn hộ 3-4 phòng ngủ dồi dào, đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi, rộng rãi và hiện đại của khách hàng sống tại thủ đô, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ.

Thị trường khan hiếm căn hộ diện tích lớn

Tại Hà Nội, căn hộ 3-4 phòng ngủ đang trở nên khan hiếm do nhiều yếu tố, bao gồm sự gia tăng nhu cầu từ các gia đình đa thế hệ và nguồn cung hạn chế từ các dự án mới. Căn hộ 3-4 phòng ngủ chỉ chiếm 20-30% tổng số căn hộ trong các dự án do chủ đầu tư tập trung vào các căn hộ diện tích nhỏ hơn để tối ưu hóa số lượng căn hộ.

Trong thời đại công nghệ số với ứng dụng như vũ bão của AI, người ta có thể làm việc tại nhà thay vì phải đến công sở nên nhu cầu về căn hộ rộng rãi và tiện nghi với các phòng chức năng như phòng làm việc, phòng học cho con cái trở nên cấp thiết.

Cùng lúc đó, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đã có sự gia tăng đáng kể trong thời gian qua. Theo một thống kê vào tháng 11/2024 giá căn hộ trung bình tăng gần 6% so với tháng trước và hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế khiến việc tìm kiếm căn hộ 3-4 phòng ngủ tại Hà Nội với giá hợp lý trở nên khó khăn hơn, thậm chí là thách thức do nguồn cung hạn chế và giá cả tăng cao.

Nhận thấy nhu cầu căn hộ diện tích lớn tăng cao, BlueGem Tower đã đi trước đón đầu xu thế khi cung cấp quỹ căn 3-4 phòng ngủ dồi dào, đảm bảo mang đến không gian sống rộng rãi và tiện nghi bậc nhất tại Thanh Trì.

BlueGem Tower đi trước đón đầu xu thế khi cung cấp quỹ căn 3-4 phòng ngủ dồi dào

Cơ hội sở hữu căn hộ 3-4 phòng ngủ giá hợp lý ở phía Nam Hà Nội

BlueGem Tower tọa lạc tại giao điểm hai trục đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc, trung tâm xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, cửa ngõ giao thương phía nam Thủ đô. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối vào trung tâm thành phố chỉ 10 phút di chuyển.

Đây cũng là vị trí chiến lược để được hưởng lợi từ khu vực có hạ tầng đang phát triển mạnh về hạ tầng giao thông và tiện ích đô thị. Trên nền tảng hạ tầng giao thông đồng bộ, Thanh Trì đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn kéo theo nhu cầu an cư ngày càng tăng tại khu vực này.

BlueGem Tower là một sản phẩm hiếm hoi tại khu vực huyện Thanh Trì với nhiều tiện ích và lợi thế về vị trí, quy hoạch và thiết kế. Với mức giá khá dễ chịu dự án được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới cho thị trường bất động sản khu vực Thanh Trì nói riêng và Hà Nội nói chung...

Căn hộ tại BlueGem được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên. Với hệ thống cửa kính lớn, mỗi căn hộ đều mang lại cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ vậy, ưu thế phòng khách rộng rãi, kết nối linh hoạt với bếp và phòng ăn, phòng ngủ riêng biệt, đảm bảo sự riêng tư cho các thành viên trong gia đình; bếp mở hiện đại, tối ưu không gian và tiện nghi sử dụng; ban công lớn, tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Trải nghiệm không gian sống lý tưởng với căn hộ 03PN tại BlueGem Tower

Với quy mô 29 tầng, BlueGem Tower cung cấp hơn 500 căn hộ kết hợp cùng khối đế thương mại, hứa hẹn sẽ mang lại không gian sống lý tưởng cùng hàng loạt tiện ích hiện đại, đồng bộ cho khách hàng.

BlueGem Tower không chỉ mang đến không gian sống lý tưởng mà còn tích hợp chuỗi tiện ích nội khu cao cấp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân như: Bể bơi tiêu chuẩn 5 sao; công viên nội khu, đường dạo bộ xanh mát; phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em; trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng…

Đại diện chủ đầu tư ông Nguyễn Lương Hàn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nam Đại Phong chia sẻ: Với sự đồng hành của ngân hàng Bảo Việt, Dự án dự kiến bàn giao căn hộ tới tay khách hàng vào quý II/2026 kỳ vọng mang tới không gian sống lý tưởng cho gần 2000 cư dân.

